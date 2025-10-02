«ويتيكس» يرسّخ تنافسية المركبات صديقة البيئة

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وانسجاماً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 وتزايد الاهتمام بمستقبل التنقل الأخضر، يواكب «ويتيكس» 2025 الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية واللوجستيات الخاصة بالتنقل المستدام، وارتفاع عدد الشركات المحلية والعالمية المشاركة، المتخصصة في تقنيات النقل الأخضر الفردي والجماعي، البري والجوي والبحري.

ومن خلال منطقة التنقل الأخضر يركز «ويتيكس» على استثمار أحدث ابتكارات الهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي من الكربون وآخر مستجدات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية وتطوير البنى التحتية والمشاريع ومحطات الشحن.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية.

وعلى ضوء توسع سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، يزيد «ويتيكس» سنوياً من مساهمته في تعزيز التنافسية بين الشركات المتخصصة في هذا القطاع.

وحظوظه التنافسية مع قطاع النقل التقليدي، باستقطابه أحدث التقنيات والتجارب والخبرات التي تؤثر بشكل كبير على خفض تكاليف المركبات الكهربائية والبطاريات، وتحسين أدائها ورفع كفاءة الطاقة والموارد.

ويسعدنا ازدياد مبادرات القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بالتنقل المستدام، وارتفاع مستوى الوعي بين المستهلكين حول أهمية المساهمة في خفض الانبعاثات والفوائد البيئية للمركبات الكهربائية، وإقبالهم المتزايد على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة».

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لبناء بنية تحتية عالمية رائدة تعزز استخدام التنقل الأخضر والمستدام، وتسهم في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة وجودة الهواء وخفض الانبعاثات.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم عام 2024 بزيادة حوالي 14 % عن عام 2023، بحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووترهاوس كوبرز».

وشهد سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات خلال عام 2024 تطوراً كبيراً من حيث المبيعات، إذ دخل على خط المنافسة شركات جديدة نجحت في حجز مكان لها على خريطة المبيعات، وقد استطاعت هذه الشركات أن تتفوق عالمياً وتزاحم عمالقة القطاع في السوق المحلي.

ووفق بيانات موقع «فوكاس تو موف»، وتقارير أخرى، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في دولة الإمارات بنسبة قياسية وصلت إلى 260 % خلال العام 2024، بعد أن شهد سوق بيع المركبات الجديدة ازدهاراً للعام الخامس على التوالي، إلى جانب ذلك، انخفضت تكلفة بطاريات الليثيوم بنسبة 10 %، مقارنة بعام 2023، ما أسهم في خفض أسعار السيارات الكهربائية.

الذكاء الاصطناعي

يستعرض «ويتيكس» الحلول المتطورة التي تقدمها الشركات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لمواجهة التحديات التي يواجهها قطاع التنقل المستدام، وتسريع تصنيع المركبات الكهربائية، وتعزيز سلامتها، وإيجاد مركبات صديقة للبيئة أكثر ذكاء وتفاعلية وكفاءة في استهلاك الموارد، وإحداث تغييرات جذرية إيجابية في هذا القطاع الواعد.

«كهرباء دبي»

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال «ويتيكس» 2025 مبادرتها «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية والتي تتضمن بنية تحتية متطورة تضم أكثر من 1500 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، منها محطات طورتها الهيئة ضمن مبادرتها الشاحن الأخضر، ومحطات طورها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من الهيئة.

وتعاونت الهيئة مع مجموعة إينوك لتوفير محطة إينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي التي تعد حالياً المحطة الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني (البنزين والديزل) بالإضافة إلى محطات الشحن الكهربائي.

«طرق دبي»

قالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي: «تأتي مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في هذا الحدث السنوي في إطار التزام الهيئة في بناء مستقبل مستدام وفق أحدث الابتكارات والتكنولوجيا.

حيث تستعرض عدداً من المبادرات في القاعة الرئيسية من المعرض، ومن ضمنها استراتيجيتها في تحويل خدمات طلب مركبات الأجرة إلى أنماط طلب ذكية عبر التطبيقات الرقمية، وخطة التحوُّل إلى حافلات عديمة الانبعاثات، وإطلاق نظام تصنيف الأساطيل الخضراء».

التنقل الكهربائي

قال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: «نحن مستمرون في المشاركة في معرض «ويتيكس» الذي بات يشكل نافذة رائدة للتواصل مع الجمهور والشركاء المحتملين، حيث نقوم بعرض آخر ما توصلت إليه مرسيدس-بنز في مجال التنقل الكهربائي».

وقال روبرتو كولوتشي، مدير التنقل الكهربائي في مجموعة عبدالواحد الرستماني: «تشكّل مشاركتنا في معرض «ويتيكس» إنجازاً مميزاً، إذ إنها تمكننا من استعراض دور «سمارت» في إعادة طرح وتعريف مفهوم السيارات الكهربائية الفاخرة».

وقال فاروق خضر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تشارجر»: «تشرفنا المشاركة من جديد في معرض «ويتيكس» 2025 لنستعرض «تشارجر»، وهي أول محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية عند الطلب في دولة الإمارات».

وقال عبدالمعين الصوفي، مدير خط الإنتاج – الشواحن الكهربائية الفنار للكهرباء: «نشارك في معرض «ويتيكس» لعرض منتجات وخدمات الفنار، وإبراز دورنا في دعم مبادرة دولة الإمارات الخضراء وخطة هيئة كهرباء ومياه دبي للتوسع في إنشاء محطات شحن عامة جديدة».

منصة رئيسية

فيما قال راهول سينغ، المدير الإداري لمجموعة تأجير السيارات - الشركة الوطنية لتأجير السيارات: «يشكل جناح التنقل الأخضر منصة رئيسية لاستعراض أحدث التطورات في مجال النقل المستدام، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للتحول الأخضر. وتسهم هذه الحلول في تعزيز الثقة بتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، ودعم رفاه المجتمع، والمضي قدماً في مسيرة تنويع الاقتصاد».

وقال كافاليير سلفاتوري سكاليسي، المؤسس والمالك لشركة سي إم إس للاستشارات الإدارية: «في شركة سي إم إس للاستشارات الإدارية، التابعة لمجموعة JO Corporate Holding، نكرّس جهودنا لتقديم حلول استراتيجية تمكّن المؤسسات من تحقيق نمو مستدام ونجاح طويل الأمد.

فنحن لا نقتصر على تقديم الاستشارات فقط، بل نبتكر مسارات جديدة تربط الشركات بالأهداف العالمية للاستدامة وتعزز من مرونتها وقدرتها على التحول».

وقالت بانتيا جلالي، المدير العام ومالك شركة إنفو تك ميدل إيست: «في «إنفو تك ميدل إيست»، نفخر بمشاركتنا في معرض «ويتيكس» 2025، حيث نستعرض التزامنا ببناء مستقبل مستدام ومبتكر».

وتقدم شركة متروبت مجموعة متكاملة من التقنيات والحلول المصممة والمصنّعة في دولة الإمارات لتلبية الاحتياجات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال حسين يار محمدي، الرئيس التنفيذي لشركة متروبت: «نفخر في متروبت بالمشاركة في معرض ويتيكس 2025 حيث نعرض حلولاً تعكس التزامنا برؤية دولة الإمارات للبنية التحتية المستدامة».

وقال علي سيميتو - الرئيس التنفيذي لشركة «Ulozi Motors»- شركة تصميم وتصنيع المركبات الكهربائية ذات التكنولوجيا الخضراء ومحطات الشحن:

«نشارك للمرة الأولى في معرض «ويتيكس»، ونتطلع لتعريف زوار المعرض بشركتنا «Ulozi Motors» فنحن نهدف إلى دعم استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، واستراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

وقال إيلي نعمة، المدير العام لشركة سوايست الإمارات: «نلتزم بإحداث تحوّل في تجربة التنقل انطلاقاً من المنظور الذي نعتمده «سهِّل حياتك». ضمن إطارنا في مجموعة إيليت القابضة، نطرح مركبات مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات المستهلك في السوق ونعزز تجربة العملاء في الإمارات».

وقال تشي يي شيه، المدير العام لشركة ون رود أوتوموتيف: «نفخر بكوننا من الموزعين القلائل في المنطقة الذين يقدمون مجموعة متكاملة من حلول التنقل - من المركبات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الهجينة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية بالكامل، والسيارات الكهربائية الثورية ذات المدى الموسع».

سعيد الطاير:

نعمل على بناء بنية تحتية عالمية رائدة تعزز استخدام التنقل الأخضر والمستدام

استثمار أحدث ابتكارات الوقود منخفض الكربون للتحفيز على اقتناء المركبات الكهربائية