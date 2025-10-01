"طرق دبي" تنال شهادة عالمية في جودة اختبارات التقنيات

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازاً عالمياً بحصولها على شهادة "تكامل نموذج نضج اختبار التقنيات" (TMMi) من المستوى الرابع، لتصبح بذلك أول مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأولى في قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم تنال هذا الاعتراف.

ويُعدّ إنجاز الهيئة دليلاً راسخاً على التزامها بالارتقاء بعمليات ضمان جودة التقنيات وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاختبارات الرقمية، بما يعكس ريادتها في تقديم خدمات عالية الجودة وتجارب استثنائية للمتعاملين، وبما يدعم خطتها الاستراتيجية 2030 للتحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد حصلت على شهادة المستوى الثالث لتكامل نموذج نضج اختبار التقنيات في العام 2023. ويُعدّ هذا النموذج من الاعتمادات الدولية الرائدة في مجال ضمان ممارسات اختبارات نضج وجودة التقنيات، وقد مُنحت الشهادة بعد التدقيق الذي أجرته شركة (Experimentus) من المملكة المتحدة، وهي إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال إصدار شهادات الجودة والمعايير والمقاييس العالمية لهذا النموذج.

وبهذا الإنجاز، ترسّخ هيئة الطرق والمواصلات مكانتها كجهة رائدة في مجال جودة وحوكمة التقنيات، مؤكدة عزمها على مواصلة تطوير ممارساتها الرقمية للوصول إلى أعلى مستويات النضج والتميز.