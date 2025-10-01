«دبي الصحية» تجري 15 عملية معقدة لعلاج تشوهات القلب

أعلنت «دبي الصحية» عن إجراء 15 عملية قلب معقدة لمرضى من أعمار وجنسيات مختلفة، ضمن النسخة الثانية من حملة «نبضات» للعام 2025، التي تعنى بإجراء عمليات جراحية للأشخاص الذين يعانون من تشوهات القلب وأمراضه المزمنة.

وتنفذ مؤسسة الجليلة، «ذراع العطاء» لـ«دبي الصحية»، مبادرة «نبضات» في إطار الشراكة الإنسانية مع «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية»، تهدف من خلالها إلى توفير رعاية شاملة للمصابين بتشوهات القلب الخلقية وأمراضه المزمنة، وتقديم الدعم للمرضى غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج عبر تمكينهم من إجراء عمليات جراحية وتدخلات علاجية متقدمة في مستشفيات دبي الصحية.

وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «تجسّد شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية من خلال مبادرة نبضات رؤية مشتركة للارتقاء بصحة الإنسان، حيث تسهم في إحداث تحول نوعي في حياة المرضى بفضل جهود كوادرنا الطبية، ومنحهم فرصة جديدة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية».

من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية: نفخر بإطلاقنا وتبنّينا لحملة نبضات التي تجسّد قيم التكافل الراسخة في مجتمعنا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية».

كما أكد الدكتور عبيد محمد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى دبي والمدير الطبي لحملة «نبضات» أن العمليات الـ15 التي أُجريت تكللت جميعها بالنجاح رغم دقتها وتعقيدها.