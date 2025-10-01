عمار تقي يستعرض مسيرته في تقديم برنامجه «الصندوق الأسود»

استضاف «دبي بودفست» عمار تقي، مقدم بودكاست «الصندوق الأسود»، في جلسة حوارية حملت عنوان «إعلام يصنع الوعي.. تجربة الصندوق الأسود»، أدارتها الإعلامية منى الرئيسي، مقدمة بودكاست «مرايا».

واستعرض عمار تقي مسيرته في تقديم برنامجه «الصندوق الأسود»، الذي نجح خلال عقد كامل في إنتاج نحو ألف حلقة حوارية من حلقاته مع شخصيات عامة ومسؤولين بارزين.

وأكد أن الموضوعية والحيادية كانتا المرتكز الأساسي في صناعة المحتوى الذي عزز ثقة الجمهور، ورسخ مكانة البرنامج بوصفه أحد أبرز التجارب في الإعلام العربي الرقمي.

وأشار تقي إلى المميزات التي تمنح البودكاست تفرده مقارنة بالإعلام التقليدي، وأثر هذا الشكل الإعلامي في تنمية الوعي، ومنح الإعلام العربي مساحة جديدة للتأثير، مؤكداً أن البودكاست أصبح اليوم واحداً من أكثر أشكال الإعلام تأثيراً، لما يتمتع به من خصوصية وتفرد، مقارنة بالإعلام التقليدي.

وأوضح عمار تقي أن البودكاست أتاح لصناع المحتوى مساحة واسعة للغوص في القضايا المعقدة وتناولها بعمق، بعيداً عن قيود الإعلام التقليدي والاعتبارات التي تفرضها البرامج المرئية والمسموعة. وأضاف: «ميزة البودكاست أنه يمنح الضيف حرية في التعبير، ويتيح للمستمع وقتاً كافياً للتفكير، ما يخلق علاقة أكثر قرباً وصدقاً بين المحتوى والجمهور».

تنمية الوعي

كما تحدث عمار تقي عن الأثر المتزايد للبودكاست في تنمية الوعي في المجتمعات العربية، مبيناً أن البودكاست أصبح بمثابة نافذة مهمة لمناقشة موضوعات كانت تفتقر إلى المساحات الكافية في الإعلام التقليدي.

وقال: «البودكاست يقدم فرصة لطرح الأفكار والرؤى بعيداً عن الاستقطاب، ويتيح للجمهور الاستماع إلى حوارات معمقة تشجع على التفكير النقدي، وتوسع مدارك المستمع حول قضايا الشأن العام».

الجمهور والمحتوى

وأشار مقدم «الصندوق الأسود» إلى أن علاقة الجمهور بالمحتوى في البودكاست تمثل رافعة حقيقية لصعود الإعلام الرقمي؛ فالمستمع العربي بات يبحث عن محتوى يلامس اهتماماته وقضاياه المباشرة، بعيداً عن الشكل النمطي المعتاد، الأمر الذي أسهم في اتساع رقعة انتشار البرامج على المنصات الرقمية.