إطلاق بودكاست «دروب أريكة» ومنصة «إنصات»

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من «دبي بودفست» الإعلان عن إطلاق بودكاست «دروب أريكة»، كونه تجربة جديدة في عالم المحتوى الصوتي العربي، كما شهد الحدث إطلاق منصة «إنصات» الرقمية لصناعة البودكاست، وذلك بحضور نخبة من صناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.

فقد أعلنت شركة «غمزة»، عن إطلاق نسخة جديدة من بودكاست «أريكة» الشهير، تحت عنوان «دروب أريكة»، من تقديم بيبي العبدالمحسن وطلال سام، وإخراج عبدالله الثامر، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويطرح البرنامج فكرة مبتكرة تدمج بين الكوميديا والسفر، حيث ينطلق فريق «أريكة» في رحلة برية عبر دول الخليج لاستكشاف ثقافاتها وتجاربها المختلفة، من خلال 12 حلقة مخصصة لزيارة الدول الخليجية الست، بواقع حلقتين لكل دولة، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل تصوير الموسم الأول، أكتوبر المقبل.

وقال عبدالله الثامر، الشريك المؤسس في «غمزة» ومنتج ومخرج «أريكة»: «البرنامج جديد من نوعه، لاسيما أن فكرة السفر الكوميدي نادرة في الخليج، وهو ما شجعني على خوض هذه التجربة الممتعة والمختلفة، كما أن إطلاق هذا العمل في حدث بحجم دبي بودفست يمنحه زخماً أكبر وفرصة للتواصل مع جمهور نوعي من صناع المحتوى والمهتمين».

وقال طلال سام، مقدم بودكاست أريكة: «يمثل البرنامج فرصة فريدة للقاء الجمهور في مختلف دول الخليج، والتفاعل معهم على أرض الواقع، بعد أن جمعتنا بهم منصة البودكاست على مدى سنوات، ونأمل أن تقدم التجربة قيمة مضافة للجمهور، وتفتح آفاقاً جديدة أمام صناع المحتوى الصوتي في المنطقة».

وأعربت بيبي العبدالمحسن، مقدمة بودكاست «أريكة»، عن سعادتها بالمشاركة في البرنامج وخوض هذه الرحلة المليئة بالمغامرات لاكتشاف جمال دول الخليج وثقافاتها من قرب، ولا سيما أن الرحلة ستمتد لمدة 30 يوماً بالسفر عبر السيارة، وهي فرصة فريدة لمشاهدة التنوع الجغرافي والثقافي للمنطقة، والتعرف أكثر إلى شعوبها الكريمة ودفء استقبالهم.

كما شهدت فعاليات «دبي بودفست» الإعلان عن إطلاق منصة «إنصات»، أول منصة رقمية عربية متخصصة في تمكين صناع البودكاست ودعم صناعة المحتوى الصوتي في العالم العربي.

وتهدف «إنصات» إلى بناء مجتمع إبداعي عربي متكامل يضم نخبة من صناع المحتوى الصوتي المتميز، وتمكينهم من تحقيق عوائد مالية مستدامة من إنتاجاتهم، إلى جانب فتح المجال أمام الشركات والعلامات التجارية للتعاون مع صناع بودكاست بارزين عبر حملات تسويقية مبتكرة قائمة على المحتوى المؤثر.

وتوفر «إنصات» لمجتمع البودكاست العربي بيئة شاملة تجمع بين الأدوات التقنية الحديثة، وخدمات الإنتاج والتسويق، وفرص التدريب والتطوير المهني، بهدف تمكين المبدعين العرب من الاستمرار في تقديم محتوى هادف، والوصول إلى جمهور نوعي محلياً وإقليمياً وعالمياً، فضلاً على تعزيز التنوع في المشهد الإعلامي الرقمي العربي وخلق مساحة مستدامة للنمو والإبداع.

وقال لوكا علام، الرئيس التنفيذي السابق لشركة PHD MENA، ومقدم بودكاست Luca’s Insight Track، والشريك المؤسس لمنصة «إنصات»: «يواصل المحتوى الرقمي التطور بوتيرة متسارعة، فالجمهور يبحث عن محتوى موثوق يسهل الوصول إليه، فيما يسعى المعلنون إلى إيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع هذا الجمهور، ونحن اليوم أمام صناعة على أعتاب إعادة تعريف شاملة».

وقال حكمت وهبي، مؤسس W Production، ومقدم «حكمت وهبي بودكاست»، والشريك المؤسس لـ«إنصات»: «نؤمن بأن كل قصة تستحق أن تروى، وأن البودكاست بات يشكل فضاءً حراً بعيداً عن قيود الإعلام التقليدي. وجاءت «إنصات» لتكون المنصة الجامعة التي توحد أصوات المبدعين العرب، وتعكس روح الإبداع في صناعة البودكاست بروح موحدة».

مركز للإبداع الرقمي

وقالت محفوظة عبدالله، مديرة «دبي بودفست»: «يواصل الحدث ترسيخ مكانته أكبر منصة متخصصة في صناعة البودكاست على مستوى المنطقة، كما يمثل مساحة مفتوحة لعرض التجارب الجديدة والمشاريع المبتكرة التي تسهم في إثراء المحتوى العربي وتعزيز مكانة دبي وجهةً رئيسية للإعلام الرقمي».