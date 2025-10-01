«دور البودكاست في تمكين الوعي حول الصحة النفسية» على طاولة الحوار

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من «دبي بودفست»، جلسة نقاشية عنوانها «دور البودكاست في تمكين الوعي حول الصحة النفسية». شارك في الجلسة مجموعة من أبرز صناع البودكاست في المنطقة وهم: د. أفنان الغامدي، مقدمة بودكاست «كنبة السبت»، ود. كريم إسماعيل، مقدم بودكاست «بهدوء مع كريم»، وميس محمد، مقدمة بودكاست «لحظة مع ميس». وأدارت الحوار دعاء فريد، رئيسة البودكاست ومحررة ومنتجة تنفيذية في صحيفة «ذا ناشونال».

وتطرق النقاش إلى الدور الحيوي للبودكاست كونه وسيلة مؤثرة قادرة على رفع مستوى الوعي بالصحة النفسية في المجتمعات العربية، من خلال تقديم محتوى يتناول تجارب شخصية وقصصاً إنسانية، ويسلط الضوء على التحديات والفرص في هذا المجال، حيث أكد المتحدثون أن الطابع المرن للبودكاست يجعله أداة قادرة على الوصول إلى شرائح وفئات مختلفة من المجتمع، ومعالجته لقضايا عدة تهم الناس. و تطرق المتحدثون د. أفنان الغامدي إلى تجربتها في عالم البودكاست من خلال برنامجها الممتد على مدار خمس سنوات، مؤكدة قدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع وطرح أفكارها ومعالجة أبرز القضايا النفسية بأسلوب مبسط وسلس .