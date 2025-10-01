«دبي للصحافة» يوقّع اتفاقيات لتطوير صناعة البودكاست عربياً وتعزيز الوعي الرقمي

وقع نادي دبي للصحافة، على هامش النسخة الخامسة من «دبي بودفست» أمس، ثلاث اتفاقيات تعاون مع كل من المنصة العالمية «تيك توك» و«شركة ميديا كاست» الرائدة في الصناعات الصوتية و«مؤسسة دبي للإعلام»، بهدف تمكين صُنّاع المحتوى الصوتي وتعزيز صناعة البودكاست وزيادة الوعي الرقمي والثقافة الرقمية، بالإضافة إلي تعزيز آليات كشف المعلومات المضللة وحماية الخصوصية عبر الإنترنت، في ضوء التحولات العالمية على صعيد استهلاك المحتوى الصوتي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في سياق ما تشهده صناعة البودكاست من تطور في العالم والمنطقة العربية، في ضوء التحولات المتسارعة على صعيد استهلاك المحتوى الصوتي، وفي إطار حرص نادي دبي للصحافة على مواكبة التوجهات الرقمية المستقبلية، وإيماناً منها بأهمية الشراكات في تطوير القدرات الإعلامية.

حضر توقيع الاتفاقيات منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، ومحمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، وأمير جيلين، رئيس قطاع السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا في «تيك توك»، وآلاء نوار، مدير تطوير الأعمال في «ميديا كاست».

وبهذه المناسبة، أكدت منى المرّي أن هذه الاتفاقيات تعكس ثقة المؤسسات العالمية ببيئة دبي الداعمة للإبداع وصناعة محتوى إعلامي مؤثر ومبتكر، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثلاث تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون والشراكات المؤسسية التي تدعم مسيرة التطوير المستمرة للقطاع الإعلامي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقالت: «يحرص نادي دبي للصحافة منذ تأسيسه على بناء جسور تواصل فعالة بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية وحول العالم، عبر شبكة واسعة من العلاقات والشراكات التي أسسها على مدار أكثر من عقدين.

ولا شك في أن الشراكات الجديدة ستسهم في رفد القطاع الإعلامي بمزيد من الكفاءات والخبرات والابتكارات التي تعزز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة».

وأضافت: «نؤمن بأن مستقبل الإعلام يقوم على التعاون وتكامل الجهود، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقيات التي تفتح آفاقاً جديدة للتطوير وتبادل التجارب الرائدة، بما يخدم تطلعات قطاع البودكاست في المنطقة العربية، ويُعزز دوره المستقبلي صناعة إعلامية مؤثرة».

بدورها، عبرت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن اعتزازها بتعاون النادي مع ثلاث من المؤسسات الإعلامية الرائدة. وقالت: «لا نواكب المستقبل فحسب، بل نُسهم في صناعته..

ومن هنا فالاتفاقيات الثلاث تجمع بين منصة توزيع عالمية، وشريك إنتاج وتقنيات، ومؤسسة إعلامية وطنية عريقة، لتمنح المبدعين العرب مساراً متكاملاً من الفكرة إلى النشر ومن التدريب إلى الاحتراف.

وهدفنا بناء منظومة عربية للبودكاست تقوم على المعرفة والمعايير المهنية، وتمكّن الشباب من تحويل شغفهم إلى صناعة مؤثرة، وبما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى الرقمي»، مؤكدة أن هذه الشراكات تأتي امتداداً لجهود دبي في بناء منظومة إعلامية متكاملة تستجيب للتحولات التكنولوجية وتلبي تطلعات الجمهور، بما يعزّز من تنافسية الإعلام العربي في المشهد الدولي.

وفي خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تطوير صناعة البودكاست العربي وتعزيز المحتوى الإعلامي النوعي، وقّع نادي دبي للصحافة اتفاقية تعاون مع «مؤسسة دبي للإعلام» ممثلة في «البيان»، بهدف دعم وتمكين صُنّاع المحتوى الصوتي والمرئي في المنطقة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مجال إنتاج المحتوى الصوتي والمرئي الخاص بمشاريع البودكاست ضمن برنامج «البودكاست العربي»، بحيث تتولى «البيان» تقديم خدمات الإنتاج الكاملة لمشاريع البودكاست، بما يشمل: التخطيط الفني والإنتاجي، والتسجيل الصوتي أو المرئي، والمونتاج والتحرير، الإخراج النهائي وتسليم المواد الجاهزة للنشر.

وبهذه المناسبة، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، أن صناعة البودكاست تمثل اليوم أحد أهم أشكال الإعلام الجديد القائم على الإبداع والابتكار، حيث تتيح المجال لإعادة صياغة الرسالة الإعلامية بأسلوب يعتمد على السرد والتفاعل المباشر.

مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية اتفاقية التعاون بين «البيان» ونادي دبي للصحافة ودورها في تطوير المحتوى الإعلامي ودعم «برنامج البودكاست العربي» الهادف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من صنّاع المحتوى الصوتي في العالم العربي، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده مجال البودكاست عالمياً.

وقال: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة تسهم في إبراز دور «البيان» في دعم صُنّاع المحتوى في مجال البودكاست وتوفير ما يحتاجونه من مساحة رحبة تمكّنهم من التعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم وتطلعاتهم المستقبلية، كما تعكس المذكرة قدرة الصحيفة على مواكبة أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام في هذا المجال».

وعبّر باليوحة عن سعادته بالتعاون بين الجانبين، وما تبذله «البيان» من جهود للارتقاء بقطاع الإعلام، وهو ما ينسجم مع توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في صناعة وإنتاج المحتوى.

وتُثمر مذكرة التفاهم مع «تيك توك» عن إطلاق برنامجها للثقافة الرقمية والإعلامية، وهي مبادرة مخصصة لدعم السلامة الرقمية، ومكافحة المعلومات المضللة، ورفع مستوى الوعي بالخصوصية والصحة النفسية، وتعزيز التعلم الرقمي.

وفي إطار هذا التعاون ستُنظم «تيك توك» ونادي دبي للصحافة ورش عمل لمساعدة المشاركين على استخدام الفضاء الرقمي بأمان ومواجهة التحديات الإعلامية المعاصرة.

وقد استهلت «تيك توك» هذا التعاون بجلسة ماستر كلاس للبث المباشر (LIVE Masterclass) التي تهدف إلى تزويد صنّاع المحتوى والإعلاميين بالأدوات والمعرفة اللازمة لفهم أفضل الممارسات العالمية في السرد القصصي عبر البث المباشر وبناء حضور رقمي أكثر تأثيراً، وتُجسّد هذه المبادرة التزام الطرفين بتطوير مهارات الإعلاميين، ومواكبة التحوّلات الرقمية السريعة.

وبهذه المناسبة، قالت جنان الهاشلي، رئيس قطاع السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في «تيك توك»: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة تزامناً مع انعقاد «دبي بودفِست»، إن تعزيز الثقافة الرقمية وتنمية مهارات الوعي الرقمي يمثلان عنصراً أساسياً في بناء مجتمع آمن ومُطّلِع.

ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تزويد مجتمعنا في دولة الإمارات بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنتاج محتوى أصيل وموثوق، وتعزيز السلامة الرقمية، ومكافحة المعلومات المضللة، بما يرسّخ التزام تيك توك بدعم الاقتصاد الإبداعي ودفع عجلة التطور الإعلامي في المنطقة».

وحرصاً على دعم قطاع البودكاست العربي وتمكين المبدعين الشباب وقع نادي دبي للصحافة اتفاقية تعاون مع «شركة ميديا كاست» تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب والإنتاج وتوفير الخدمات التقنية للمشاركين في البرامج والمبادرات التابعة لنادي دبي للصحافة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «ميديا كاست» خدمات تقنية ودعماً إنتاجياً لصناع المحتوى، بما فيها توفير خدمات الاستوديو والتسجيل للمنتسبين في برنامج البودكاست العربي أثناء عملهم على مشاريعهم النهائية.

كما تنص الاتفاقية على رعاية الموسم الأول لبرامج البودكاست لخريجى البرنامج، حيث سيتم إنتاج محتوى صوتي ومرئي لهم في استوديوهات مركز ميديا كاست، وسيتم اختيار المشاركين من قبل نادى دبي للصحافة، على أن يكونوا من بين الخريجين المتميزين الذين قدّموا مشاريع ذات جودة عالية وموضوعات متميزة.

كما ستقدم «ميديا كاست» بموجب الاتفاقية ثلاثة أيام «تدريب متخصص» أي ما يقارب 18 ساعة تدريب على برنامج DaVinci Resolve للفائزين في فئة البودكاست في جائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع).

وأكد جعفر صادق، رئيس التسويق وتطوير الأعمال في «ميديا كاست»، أن اتفاقية التعاون مع «نادي دبي للصحافة» تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام «ميديا كاست» بدعم صناعة البودكاست العربية وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن هذه الشراكة ستُسهم في توفير بيئة محفِّزة لصُنّاع المحتوى الصوتي والمرئي، لا سيما عبر «برنامج البودكاست العربي»، الذي يركّز على إعداد وتأهيل الشباب الموهوبين، وتزويدهم بالتدريب العملي والخبرات اللازمة لتمكينهم من دخول سوق الإعلام الجديد.

وقال: «نوفّر للمشاركين أحدث منظومات الإنتاج من كاميرات، وإضاءة، وصوتيات، وحلول البث والتحرير، ليحصلوا على التعليم الصحيح والتدريب العملي المباشر على أحدث التقنيات داخل بيئة احترافية. هذا الدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والتطبيق العملي يمنحهم أفضل معرفة وخبرة، ويُسرّع انتقالهم من التعلّم إلى التنفيذ بثقة وكفاءة».

وأضاف: «نفخر بأن تكون هذه المذكرة رافداً لمسيرة تطوير جيل جديد من المبدعين، لا سيما الفائزين بـجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع» ضمن فئة البودكاست، إذ ستتيح لهم فرصاً أوسع للتعلّم والتجربة والمشاركة الفاعلة في قمة الإعلام العربي.

بما يعزّز قدرتهم على تمثيل صوت الشباب العربي وإبراز مواهبهم على أوسع نطاق. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيشكّل إضافة نوعية لقطاع البودكاست، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الإعلام وصناعة المحتوى».

