أحمد بن محمد: نستلهم رؤية محمد بن راشد للمستقبل لبناء إعلام عربي متطور

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، «دبي بودفست»، التجمّع الأول من نوعه والأكبر على مستوى المنطقة العربية لصناع المحتوى الصوتي (البودكاست)، بحضور أكثر من 1200 مشارك من أهم وأبرز صناع المحتوى الصوتي والمعنيين بقطاع البودكاست ومسؤولي المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية في المنطقة وجمع من الإعلاميين وطلبة الإعلام.

وبمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من الحدث، أعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيبه بالمشاركين في هذا الحدث الرائد، منوهاً سموه بالحوار الذي يتضمنه استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمستقبل.

وذلك من خلال نقاش غايته بناء إعلام عربي متطوّر ومنافس وجدير باهتمام وثقة المتلقي، تأكيداً لالتزام دبي بمواصلة توفير الفرص الكفيلة بالدفع بالإعلام العربي، بمختلف قطاعاته، سواء التقليدي منها أو الجديد، إلى آفاق أرقى من التميز، بما يلبي ما يصبو إليه المتلقي العربي من جودة المحتوى وتميز أسلوب الطرح والتناول وفق أسس مهنية رفيعة.

وقال سموه: «استقطاب دبي بودفست لنخبة صناع المحتوى الصوتي يعكس مكانة دبي في صدارة المشهد الإعلامي العربي ودورها في تعزيز مقومات ازدهاره..

فالمحتوى اليوم لم يعد مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل أصبح من الأدوات الفعالة الداعمة للتنمية، بما فيه من تأثير إيجابي في المجتمعات، وفي رسم ملامح المستقبل وبناء جسور الحوار بين الثقافات».

نقاشات مهمة

وناقش «دبي بودفست» جملة من الموضوعات المهمة التي تحيط بصناعة البودكاست من جوانبها كافة، عبر جلسات نقاشية وورش متخصصة، تستعرض موضوعات رئيسية عدة، ومنها دور البودكاست في توعية المجتمع.

ومقومات ازدهار صناعة المحتوى الصوتي وركائز البودكاست الناجح، والربحية وكيفية تنمية العائد المادي وسبل توظيفه بشكل صحيح لضمان الاستمرارية، وعلاقة البودكاست بالشبكات، وغيرها من الموضوعات.

مركز رائد

وفي هذه المناسبة، قالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة: «في عالم سريع التغير، يبرز البودكاست أداة إعلامية قادرة على الجمع بين المصداقية والتأثير والوصول المباشر إلى الناس.

ونحن في نادي دبي للصحافة نواصل العمل على تعزيز دور دبي كونها مركزاً رائداً للإعلام الجديد، وملتقى لصناع المحتوى والمبدعين في هذا المجال الإعلامي. واليوم، من خلال (دبي بودفست)، نفتح آفاقاً أرحب أمام الشباب ورواد الأعمال والمبدعين العرب، ليشاركوا بأفكارهم وتجاربهم في صياغة مستقبل قطاع إعلامي آخذ في النمو والتطور».

وأضافت: «يأتي انعقاد هذا الحوار في وقت يزداد فيه إقبال المتابع العربي على البودكاست، كونه يتمتع بميزة فريدة في سهولة إيصال الأفكار. وفي العالم الرقمي سريع التغير، يبرز هذا الشكل كونه أداة إعلامية قادرة على الجمع بين المصداقية والتأثير والوصول المباشر إلى الناس، مستمداً مقومات نموه من التطور الهائل في البيئة الرقمية التي تسعى دبي لتكون في صدارتها..

فقد أدركت دبي مبكراً أهمية الاستثمار في الإعلام الجديد، وعملت على توفير البيئة الحاضنة للمبدعين، وتبنّي السبل التي تعزز من قدراتهم، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.. ونحن نسعى لمواكبة هذه الرؤية واستلهامها في تقديم مبادرات تخدم الإعلام العربي وتؤكد قدرته على التطور والمنافسة».

تكريم فائزين

وكرمت منى غانم المرّي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لأفضل المشاريع المقدمة من خلال النسخة الثانية من «برنامج البودكاست العربي»، وهو إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها نادي دبي للصحافة من دبي إلى العالم العربي للمساهمة في دعم صناعة البودكاست في المنطقة.

وتمكين الشباب من إنتاج محتوى صوتي تنافسي بمشاركة نخبة من الكفاءات وصناع المحتوى العرب وشخصيات إعلامية بارزة، حيث شملت هذه النسخة من البرنامج 24 مشاركاً من مختلف الدول العربية ضمن فئات متنوعة.

وكرّمت منى المرّي الكاتبة والتربوية الإماراتية أماني عبدالله الطنيجي، الفائزة بالمركز الأول لتميزها في مشروع «مريخ بودكاست»، والإعلامية السعودية، رغد بنت شيبان العريشي، الفائزة بالمركز الثاني، عن بودكاست «قدام»، ومن سوريا تهاني محمد زحيمان، الفائزة بالمركز الثالث عن بودكاست «اسمعها مني»، معربة لهن عن صادق أمنياتها بمزيد من التميز والنجاح.

مكانة متميزة

وكانت مريم الملا، مدير نادي دبي للصحافة قد ألقت كلمة في مستهل جلسات «دبي بودفست» رحبت خلالها بالحضور، وقالت إن البودكاست نجح في أن يفسح لنفسه مكانةً متميزةً وحضوراً قوياً، حيث يركز الحدث على الحيز الكبير الذي بات يشغله البودكاست في عالم المحتوى الرقمي، وحال هذه الصناعة في عالمنا العربي وما هو مأمول لها من مستقبل مزدهر يلبي تطلعات المتلقي من محتوى هادف رفيع المستوى.

وقالت: «دبي تؤمن أن الإعلام قوة حقيقية ومؤثرة في صناعة المستقبل، وهدفنا أن نستكمل النقاش ونشارك المعرفة ونقدم وصفة ملهمة للنجاح.. فدبي بودفست لم يعد مجرد لقاء تقليدي، بل أصبح منصة لها حضورها الملموس وأثرها الواضح في تبادل الأفكار وتحديد اتجاهات هذا الشكل الإعلامي الآخذ في التنامي عربياً وعالمياً، وكيف يمكن توظيف الفرص الكبيرة الواعدة التي يتمتع بها».

وأردفت مريم الملا قائلة: «يمكن القول إن البودكاست أصبح جزءاً من الحياة اليومية، فكثير من الناس يستمعون له أثناء المشي أو القيادة أو حتى خلال فترات الوجود في المنزل»، منوهةً بالجوانب العديدة المرتبطة بهذه الصناعة.

ومن أهمها الجانب الاقتصادي، حيث يواكب البودكاست نمو الاقتصاد الإبداعي ويمثل رافداً واعداً من روافده، في حين تسعى دبي لتكون عاصمة للاقتصاد الرقمي والإبداعي، وأحد محاوره الرئيسية على مستوى المنطقة والعالم».

وأضافت: «العالم العربي بشبابه ومبدعيه لديه فرصة حقيقية لابتكار محتوى يعبّر عن ثقافتنا، ويعكس قيمنا وأحلامنا... والهدف من لقائنا اليوم تمكين المواهب، واكتشاف طُرق جديدة للاستفادة من هذه الفرص من خلال مشاركة القصص الملهمة والاستفادة من التجارب الناجحة واكتشاف الطريق نحو بناء شراكات تعزز الحضور العربي في مجال سريع التطور».

وفي ختام كلمتها، أكدت مريم الملا أن «نادي دبي للصحافة» مستمر في التزامه ورسالته التي بدأها منذ سنوات طويلة بدعم الإعلام العربي، وتمكين أصواته المبدعة للوصول إلى العالم بمحتوى مميز وأفكار مبتكرة.

نجاح اقتصادي

واستضاف «دبي بودفست 2025» في جلسته الرئيسية الأولى والتي جاءت تحت عنوان «أرباح خارج الصندوق»، رايان بارليتا، رئيس «بودكاست موفمنت»، في حوار أداره ستيفانو فلاحة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوديو»، حيث ركز النقاش على الشق الاقتصادي في صناعة البودكاست، وكيفية النجاح في تحقيق الربحية، كونها من أهم مقومات الاستمرارية، بما في ذلك من نقاط تتعلق بسبل استقطاب الرعاية والتمويل والدعاية والإعلان، وأثرها في تحديد مستوى نجاح البودكاست.

وقال برليتا، خلال الجلسة، إن قطاع البودكاست يحقق نمواً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن صناعة البودكاست أخذت منعطف نمو قوي بشكل عام على مستوى العالم، ولا سيما في أعقاب جائحة كوفيد 19.

حيث كانت هناك رغبة قوية في التواصل بين الناس والمجتمعات، مؤكداً أن البنية التحتية الرقمية القوية تعد من أهم المقومات الداعمة لنمو وازدهار هذه الصناعة، ومنوهاً بأن صناعة البودكاست لديها فرصة حقيقية لتحقيق نمو قوي في منطقة الشرق الأوسط عكس سوق الولايات المتحدة التي أصبحت مشبّعة إلى حد بعيد، ومشيراً إلى أن تعدد اللهجات العربية يسمح للمبدعين في مجال البودكاست ببناء قاعدة جماهير تتسم بالتنوع.

وركزت الجلسة على مناقشة السبل التي يمكن من خلالها تكييف نماذج البودكاست لتحقيق الدخل، كما ألقى المتحدث الضوء على أهمية ربط البودكاست بالواقع المحلي، حيث إن تقديم محتوى لا يرتبط بحياة المتلقي لا يمثل عنصر جذب له لمواصلة المتابعة.

وفي ما يتعلق بمسألة تحقيق الدخل، ألمح بارليتا إلى أن البودكاست لا يزال يعاني من نقص في الإيرادات على الرغم من المشاركة القوية للجمهور، ونصح صناع البودكاست بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بصورة حصرية على الدعاية.

منوهاً بنماذج الاشتراكات مصدراً بديلاً لتحقيق الربحية، في حين وجه المتحدث نصيحة إلى صناع المحتوى بعمل استطلاعات للرأي للتعرف من حين لآخر إلى آراء متابعيه، بما يمكنه من تطوير المحتوى الذي يقدمه بصورة تواكب تطلعات جمهوره لمواصلة الاحتفاظ به، كما يزيد من فرص استقطاب مزيد من الدعاية.

وقدّم رئيس «بودكاست موفمنت» نصائح حول خطة عمل اقترحها للمبدعين المقدمين على إطلاق البودكاست الخاص بهم، إذ أوصى بالبدء باستطلاعات رأي الجمهور، وتطوير محتوى إضافي.

والتعرف إلى نماذج قائمة وناجحة، في حين شجع صناع البودكاست على إعطاء الأولوية للتخصص في موضوعات محددة، بدلاً من التطرق إلى التشتت بين مجالات عدة، حيث يسمح التخصص بتعزيز ولاء المتابعين وزيادة فرص الاحتفاظ بهم، وهو من أهم الأسس التي تضمن النجاح والاستدامة للبودكاست.

