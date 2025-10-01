«طرق دبي» تستعرض خدماتها المتخصصة في «إكسبو أصحاب الهمم»

تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025، الذي يُقام من 6 إلى 8 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتُعَدُّ هيئة الطرق والمواصلات شريكاً استراتيجياً في المعرض، وتعتبر من أهم المنصات العارضة التي تقدم للجمهور والزوار والشركات الموجودة مجموعة من الخدمات المتميزة والمحدّثة باستمرار والخاصة لرعاية فئة أصحاب الهمم، وتعرض الجانب التقني المرتبط بالموقع الإلكتروني الذي يوفر الخط المجاني وخيارات لمساعدة من يواجهون صعوبة في الرؤية والسمع.

وتشرح عن مرافق الهيئة وحركة الكراسي المتحركة ومراكز الخدمة، أما الخدمات الذكية فهي تساعد أصحاب الهمم في إصدار تصاريح أصحاب الهمم وكبار المواطنين، وطلب بطاقة نول، والتنقل بمركبة أجرة لأصحاب الهمم، كما ستقدم منصة الهيئة فيديو يشرح خدمات أصحاب الهمم.

كما تعرض الهيئة في مجال التنقل (مركز إسعاد المتعاملين المتنقل) الذي يقدم خدمات المركبات والسائقين وفحص النظر والمواقف، كما يوجد موظف لتقديم المساعدة والإجابة على أسئلة المتعاملين.

وانطلاقاً من جهود الهيئة في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات أصحاب الهمم في مختلف المرافق والأماكن التي يوجدون فيها، عرضت منصة الهيئة مشروع (إشارة المشاة الذكية) الذي يعتمد نظام إشارات المشاة الذكية على تقنيات رصد متقدمة من خلال استخدام كاميرات حرارية ذكية التي تتميز بقدرتها على رصد وجود المشاة عند الأرصفة وأثناء عبورهم التقاطعات المرورية بشكل دقيق وعلى مدار الساعة، حتى في الفترات المسائية وأوقات الإضاءة منخفضة المستوى.

كما سيتعرف الجمهور على مشروع (المواقف المميزة لأصحاب الهمم)، إلى جانب تقديم توضيح للجمهور عن (الحافلة المؤهلة لأصحاب الهمم) التي تتماشى مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم، ومركبة خاصة بتدريب أصحاب الهمم في المعاهد.