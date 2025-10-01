أحمد بن سعيد: بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تعزز ريادتها عالمياً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال افتتاح سموه للدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تعزيز مكانتها الريادية في صياغة ملامح التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم.

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «أصبحت دبي محطة استراتيجية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والمعارض العالمية الكبرى، لا سيما في مجالات الاستدامة والابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات الدولية وجذب الاستثمارات.

وبات لمعرض ويتيكس دور محوري من خلال تقديمه لأفضل الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة، والمياه، والبيئة، والتكنولوجيا، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، وبما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

ويؤكد المعرض، الذي انطلق قبل 27 عاماً، مكانة دبي شريكاً رئيساً في صياغة الحلول للتحديات المناخية العالمية، ومركزاً رائداً لتطوير نماذج عمل مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية».

وأضاف سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «افتتحتُ الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه و الطاقة والبيئة (ويتيكس) 2025. فمنذ انطلاقه عام 1999، رسخ المعرض مكانته كمنصة عالمية رائدة تستعرض أحدث الابتكارات في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، يواصل ويتيكس كل عام جمع الخبرات الدولية والتقنيات الريادية تحت سقف واحد»، مؤكداً دور دبي في قيادة مسيرة الاستدامة ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للعالم.

ويُنظم معرض ويتيكس، من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 3100 شركة من 65 دولة.

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «أصبح معرض «ويتيكس» الذي ننظمه بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة رائدة تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار، حيث يتيح للشركات المحلية والعالمية المتخصصة طرح أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والبيئة، والاستدامة وغيرها.

وعقد الشراكات الاستراتيجية، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع نخبة من المختصين والخبراء وصناع القرار، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة في المنطقة والعالم، كما يتضمن المعرض برنامجاً حافلاً من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من كبرى الشركات المحلية والعالمية».

وتجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء المعرض، حيث اطلع على أحدث الحلول المبتكرة في الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، وأدوات التحول الرقمي، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة الدولية، كما اطلع على أبرز الابتكارات المعروضة في منصات عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض منها مصدر، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وإينوك، وأكوا باور، وأمنيات، وداماك، وبن غاطي، وسيمنس، ودانواي.

وصن تن، ومجموعة كابلات الرياض، وطاقة، وجلف إترنيت، وإمباور، ودراجون أويل، ومجموعة السركال، ومجموعة الغرير، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وغيرها من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

منصة «ديوا»

في منصة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، استمع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم من معالي سعيد الطاير إلى شرح حول أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة وأحدث التقنيات والحلول الذكية التي توفرها «ديوا الرقمية» الذراع الرقمية للهيئة.

وتشمل قائمة المشاريع والمبادرات التي تعرضها منصة الهيئة في «ويتيكس» مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3.860 ميجاوات، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نحو 21.5% من القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في الهيئة وستصل إلى أكثر من 8.000 ميجاوات بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5.000 ميجاوات)، بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 8.5 ملايين طن سنوياً (المخطط الأصلي 6.5 ملايين طن سنوياً).

والهيئة حالياً في مرحلة المناقصات لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1400 ميجاوات لمدة ست ساعات.

وتعتبر المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وستبلغ قدرتها الإنتاجية 250 ميجاوات وتصل سعتها التخزينية إلى 1.500 ميجاوات ساعة وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 1.42 مليار درهم.

مبنى «الشراع»

يعد مبنى «الشراع» المقر الرئيس الجديد للهيئة، والذي سيكون أكبر وأعلى وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم.

وقد صُمم للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) البلاتينية، وشهادة النظام العالمي WELL الفضية للمباني الخضراء.

وسيعتمد على منظومة تقنية متطورة تشمل إنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول الطاقة المتجددة الحديثة، ما يضمن كفاءة تشغيلية استثنائية.

التناضح العكسي

فيما يعتبر مشروع محطة حصيان لتحلية مياه البحر أحد أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل قدرته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى 180 مليون جالون يومياً، ضمن نظام المنتج المستقل للمياه.

ويسهم برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي» في رفع مستوى عمليات تطوير وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء، بالإضافة لتحسين كفاءة قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع في الهيئة، وضمن البرنامج، أطلقت الهيئة قمرين اصطناعيين نانويين:

«ديوا سات-1» في يناير 2022، و«ديوا سات-2» في أبريل 2023، وتعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عملياتها.

الهيدروجين الأخضر

يعتبر مشروع الهيدروجين الأخضر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. ومنذ تشغيله أنتج المشروع أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضر، جرى استخدام الجزء الأكبر منها لإنتاج ما يزيد على 1.15 جيجاوات ساعة من الطاقة الخضراء عبر محرك يعمل بالهيدروجين، ما أسهم في خفض أكثر من 515 طناً من الانبعاثات الكربونية.

كما تم استخدام نحو 11 طناً من الهيدروجين في قطاعات متعددة، من بينها تزويد السيارات الهيدروجينية بالوقود عبر محطة «إينوك» للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي.

الشحن الكهربائي

توفر «ديوا» خدمات شحن ذكية وفعالة، ومن خلال مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، يمكن للمتعاملين الاستفادة من خيارات شحن سريعة ومريحة وموثوقة تلبي احتياجاتهم اليومية في التنقل.

وعلى ضوء توفر أكثر من 1500 نقطة شحن منتشرة في مختلف أنحاء دبي، تضمن شبكة الشاحن الأخضر تغطية واسعة ومرونة عالية. فيما يتيح ترخيص مشغل نقاط شحن المركبات الكهربائية للقطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي.

ويجري إصدار هذا الترخيص تحت إشراف هيئة كهرباء ومياه دبي لضمان التزام المشغلين بأعلى المعايير الفنية ومتطلبات السلامة، مع الحفاظ على الشفافية في آليات التسعير وتقديم الخدمات.

ويسهم هذا الترخيص في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتسريع وتيرة توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

التحويل الرقمي

تم تصميم محطة التحويل الرقمية المبتكرة جهد 132/11 كيلوفولت لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، مع وضع معايير جديدة في التحسين الرقمي والاستدامة.

وتعتمد المحطة على تقنيات متطورة في مجالات التحكم والاتصالات الرقمية والأمن السيبراني ومراقبة وحماية المعدات، ما يسهم في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء.

وقدمت الهيئة في المعرض منصتها التفاعلية الجديدة «الدردشة مع مهندس»، التي تتيح للمتعاملين التواصل المباشر مع خبراء الهيئة في مختلف المجالات الفنية عبر قنوات رقمية مدمجة، ما يعزز الشفافية وسرعة الاستجابة ويجعل تجربة المتعامل أكثر مرونة وسلاسة.

الحوكمة البيئية

تمثل مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الإطار العالمي للاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة، وتدمج هيئة كهرباء ومياه دبي هذه المبادئ في جميع عملياتها من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة، وتعميق المشاركة المجتمعية، وترسيخ الحوكمة الأخلاقية، وضمان التقارير بشفافية، بما يدعم إيجاد قيمة طويلة الأمد ويعزز مكانة دبي بوصفها مدينة رائدة في مجال الاستدامة.

مسجد الريان

يعتبر مسجد الريان أول دار عبادة في العالم تحصد شهادة «صفر طاقة للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED ZERO) في عام 2024 وأول مسجد في العالم يحقق التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء – الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع) (LEED v4) في عام 2021.

ويعكس المسجد التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز المباني الخضراء في دبي.

وتعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات الواقع الممتد (XR) لتطوير أسلوب تنفيذ العمليات الميدانية، ومن خلال استخدام نظارات XR المتطورة تتمكن الفرق الميدانية من الوصول إلى البيانات الرقمية دون الحاجة إلى التواجد في الموقع، وضمان التعاون الفوري عن بُعد، واتباع خطوات إرشادية دقيقة لتنفيذ المهام.

شبكة التوزيع الذكية

عرضت الهيئة في منصتها شبكة توزيع ذكية مدعمة بالحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات الاستشعار المتقدمة والأتمتة والتحكم الطرفي المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتتيح هذه الشبكة الذكية المراقبة الفورية، والكشف عن الأعطال، والتعافي الذاتي، والصيانة التنبؤية، والدمج السلس لمصادر الطاقة المتجددة، ما يحسن من الموثوقية والمرونة وجودة الطاقة.

وتوظف هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لاحتساب الأحمال الصافية الخاصة بالمغذيات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة في إطار مبادرة «شمس دبي». ويسهم هذا النهج المبتكر في رفع كفاءة تخطيط وتصميم الشبكات.

ورفع كفاءة إدارة الأحمال في وقت الذروة، مع الاستفادة من العدادات القائمة دون الحاجة إلى استبدالها. وتعكس هذه المبادرة التزام الهيئة بدمج أحدث التقنيات لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتسريع وتيرة تبنّي الطاقة النظيفة في دبي.

وعرضت الهيئة ضمن منصتها مركز تشغيل شبكة نقل الطاقة ومشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية ومشروع رمّاس في العمل وهو موظف افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز إنتاجية الموظفين.

كما عرضت الهيئة ضمن منصتها برنامج «نهجي المستدام» الذي يمكّن المتعاملين من متابعة استهلاكهم للكهرباء والمياه وتعزيز كفاءته. وبرنامج الاستجابة الذكية الذي يمكّن المتعاملين من تحديد أعطال الكهرباء ومعالجتها بكفاءة، والمكتب الذكي، وهو تطبيق متكامل وآمن يلبي جميع متطلبات العمل المؤسسي في منصة واحدة، ويمنح الموظفين تجربة رقمية مخصصة متاحة على مدار الساعة، بما يعزز الكفاءة والتعاون.

كما عرضت الهيئة موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومشروع سقيا الإمارات.

سموه: دبي تقود مسيرة الاستدامة وترسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للعالم

سعيد الطاير: «ويتيكس» منصة رائدة تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار

3100 شركة من 65 دولة تشارك في المعرض الذي تنظمه «كهرباء دبي»