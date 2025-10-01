«إمباور» تعرض في «ويتيكس 2025» أكبر مشروع تبريد مناطق بالعالم

حيث اطلع سموه على أحدث إنجازات المؤسسة ومشروعاتها العملاقة، وفي مقدمتها مشروع تبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، المصنف أكبر مشروع من نوعه في العالم والحائز على شهادتين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
حيث تقدم خدماتها لـ 201 مبنى متعددة الاستخدامات منها السكنية والتجارية والفندقية والخدماتية وغيرها. وقال أحمد بن شعفار: «يعكس تميز «إمباور» في تنفيذ أكبر مشروع لتبريد المناطق على مستوى العالم المكانة الريادية لدبي كمنصة عالمية للابتكار في مجالات الطاقة والاستدامة. وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر.
كما يمثل معرض ويتيكس منصة محورية لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وتبادل الخبرات بين رواد القطاع من مختلف أنحاء العالم، وتسريع وتيرة تبني الممارسات المستدامة. ونحن ماضون في دعم المشاريع الرائدة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يرسخ موقع دولتنا في طليعة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة».