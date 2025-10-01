«إمباور» تعرض في «ويتيكس 2025» أكبر مشروع تبريد مناطق بالعالم

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، منصة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في أول أيام الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2025).

حيث اطلع سموه على أحدث إنجازات المؤسسة ومشروعاتها العملاقة، وفي مقدمتها مشروع تبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري، المصنف أكبر مشروع من نوعه في العالم والحائز على شهادتين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكان برفقة سموه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس، حيث قدم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، شرحاً مفصلاً عن أبرز مشاريع المؤسسة وأبرز الإنجازات التي حققتها في قطاع تبريد المناطق على المستوى العالمي.

واطلع سموه على مشروع الخليج التجاري الذي تنفذه «إمباور»، والذي حققت من خلاله إنجازاً عالمياً بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين على التوالي، الأولى عن «أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق» بقدرة موصلة بلغت (276.545) طن تبريد، والثانية عن «أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم».

حيث تقدم خدماتها لـ 201 مبنى متعددة الاستخدامات منها السكنية والتجارية والفندقية والخدماتية وغيرها. وقال أحمد بن شعفار: «يعكس تميز «إمباور» في تنفيذ أكبر مشروع لتبريد المناطق على مستوى العالم المكانة الريادية لدبي كمنصة عالمية للابتكار في مجالات الطاقة والاستدامة. وتأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ أسس الاقتصاد الأخضر.

كما يمثل معرض ويتيكس منصة محورية لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وتبادل الخبرات بين رواد القطاع من مختلف أنحاء العالم، وتسريع وتيرة تبني الممارسات المستدامة. ونحن ماضون في دعم المشاريع الرائدة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يرسخ موقع دولتنا في طليعة الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة».