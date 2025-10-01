منصات عالمية وشركات رائدة تقدم ورشاً حول صناعة البودكاست

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من «دبي بودفست»، عقد ورش بمشاركة كبرى المنصات العالمية والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الصوتي، إلى جانب نخبة من الشركات وشبكات البودكاست الرائدة في هذا المجال.

وغطت الورش 3 مسارات رئيسة في مجال البودكاست، هي: تطوير المحتوى واستراتيجيات النمو والتسويق والتقنيات الصوتية المتقدمة. حيث قدمت المنصات العالمية المشاركة رؤى عملية وتطبيقية من واقع خبرتها وتجاربها، ما أتاح للمشاركين فرصة فريدة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع سريع التطور.

وشاركت «يوتيوب» في ورشة «صناعة البودكاست على يوتيوب» قدمها عبدالرحمن الحازمي، مدير الشراكات الاستراتيجية في يوتيوب، كما عرضت الورشة ميزات «يوتيوب» الفريدة للوصول إلى جماهير جديدة، واستراتيجيات تحقيق الدخل المختلفة.

أما ورشة «البث المباشر بلا حدود – أسرار التفاعل مع الجمهور» التي شارك فيها محمد عنبة، مدير الشراكات الاستراتيجية للبث المباشر في المنصة العالمية «تيك توك»، فقدمت نظرة عامة على الميزات الأساسية، وكيفية البث المباشر لأول مرة، وتجارب عملية حول قوة «تيك توك لايف»

بوديو

كما شاركت هويفن تانغ، مديرة تحقيق الدخل من البودكاست في المنصة العالمية «بوديو» في ورشة بعنوان «من البيانات إلى النمو: كيف تفهم جمهورك؟» حيث تناولت الورشة تفاصيل تتعلق بتعريف مُنشئي البودكاست بمقاييس أداء البودكاست الرئيسة.

أما «شبكة الإذاعة العربية» فقد قدمت ورشة حملت عنوان «اصنع هوية بودكاستك بأسلوبك الخاص»، وسلّطت الورشة التي أدار النقاش فيها الإعلامي عبدالله سالم، مقدم بودكاست «استكانة» الضوء على تحديد هوية البودكاست الشخصية واختيار الأسلوب والبنية المناسبة للحلقات.

تقنيات «دولبي»

وفي ورشة «مستقبل تقنيات الصوت» قدمت «دولبي»، الشركة الرائدة في تقنيات الصوت على مستوى العالم، ورشة شارك فيها ربيع حمزة، مدير المحتوى وتجربة العملاء الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وركزت ورشة «أسرار الميكروفون – صوتك هو علامتك» من The Voice Center (TVC) وقدمها وائل حبال، المؤسس والرئيس التنفيذي لــTVC على اكتشاف القوة الكامنة في الصوت، وصقل مهارات الأداء أمام الميكروفون، فيما شارك وسام علي، مقدم بودكاست «تحت الضغط» في ورشة تحت عنوان «كيمياء التقديم: فن الحوار في البودكاست» حيث ركزت الورشة على مفهوم وأسس أسلوب HARD TALK، والفارق بين هذا النمط والبودكاست التقليدي.

تسويق البودكاست

وتحدث محمد نجاتي مُقدم بودكاست «المال الحلال» في ورشة «النجاح الاستراتيجي في تسويق البودكاست» حول المحتوى الذكي وكيفية تبسيط المواضيع المعقدة وتحويلها إلى رسائل تصل بسهولة، إلى جانب التسويق والإعلام وكيفية تحديد استراتيجيات للوصول إلى جمهور أوسع وتعزيز التأثير.

وشاركت أماني الحميري، مديرة العلامة والاستراتيجية في «مايكس»، في ورشة حول كيفية تحويل البودكاست إلى علامة تجارية، ومهارات ربط استراتيجية البودكاست برؤية وأهداف ريادة الأعمال وتحقيق الربح.

مؤشرات رئيسية

وتحت عنوان «دليلك الخاص إلى مؤشرات البودكاست» قدّمت لما عثمان، الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لبودهيروز ومقدمة بودكاست «ذا يونيكورن بالعربي»، ورشة حول المؤشرات الرئيسة (KPIs) وكيف تساعد على فهم أداء البودكاست، وكيفية قياس الجمهور والتفاعل، إلى جانب مهارات تحليل العوائد والجدوى.

منصة للإبداع وفرص للتأثير

وقالت محفوظة صالح، مديرة «دبي بودفست»: من خلال هذه الورش، يسعى نادي دبي للصحافة إلى خلق منصة تفاعلية تجمع بين الخبرة العالمية والطموح العربي، وتمنح المبدعين وصناع المحتوى أدوات عملية لإنتاج محتوى قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكدة أن هذه الجلسات التدريبية تعكس التزام دبي بدعم الإعلام الرقمي، وتوفير بيئة محفزة على الابتكار والإبداع في مختلف قطاعاته.