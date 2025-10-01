«ويتيكس» يعزز ريادة الإمارات على مستوى المنطقة في تطوير المدن المستدامة

للعام الثالث على التوالي، يفرد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) مساحة خاصة لشركات التطوير العقاري الداعمة للمدن المستدامة والمباني الخضراء.

وتشهد الدورة السابعة والعشرون من «ويتيكس» مشاركة ورعاية كبرى الشركات الوطنية والعالمية التي سجلت قصص نجاح عالمية رائدة في تشييد وتطوير مبانٍ خضراء تراعي في تصميمها الجوانب البيئية، ويحظى ساكنوها بأعلى معايير الرفاهية وجودة الحياة، ضمن بيئة صحية ومستدامة.

وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

مناطق حضرية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»: «يدعم «ويتيكس» خطة دبي الحضرية 2040 وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني مفهوم المدن المستدامة.

وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي. وعلى ضوء تقارير الأمم المتحدة بأن 60 % من السكان سيعيشون في مناطق حضرية بحلول العام 2030، يعزز المعرض مساعي دول المنطقة لمواكبة هذه التوجهات من خلال الاستثمارات الطموحة في التنمية الحضرية الذكية والمستدامة.

ويسعدنا أن يستقطب المعرض شركاءنا المحليين والعالميين الراغبين في الاستثمار في مدن المستقبل، لتبادل أبرز وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة والمستدامة لإعادة رسم ملامح مفاهيم الحياة الحضرية، وتعزيز العقارات المستدامة والمباني الخضراء في دبي وحول العالم، وضمان مستقبل أكثر مرونة واستدامة واخضراراً».

دفع الاستدامة

وتستعرض مجموعة أمنيات، الراعي المميز لمعرض «ويتيكس» 2025، وشركة بن غاطي، أحد الرعاة التيتانيوم؛ ومجموعة «داماك العقارية»، أحد الرعاة التيتانيوم، وشركة إلينغتون العقارية، أحد الرعاة الذهبيين، إلى جانب مجموعة من الخبراء وصنّاع القرار والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية مجموعة من حلولهم وتقنياتهم ومشاريعهم المعتمدة على أحدث التقنيات لدفع الاستدامة في القطاع العقاري.

وزيادة عدد المدن الذكية المستدامة المراعية لمعايير البيئة الحضرية التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المختلفة.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات: «نعتزّ هذا العام بكوننا الراعي الرئيسي لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، لنؤكد من خلال هذه الشراكة دعمنا لجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تجسيد رؤيتنا المشتركة التي نتطلع من خلالها إلى بناء مستقبلٍ أكثر استدامة وابتكاراً.

تشكّل الاستدامة ركيزةً جوهريةً في صميم قيمنا المؤسسية، ونرى في كل مشروعٍ نُطلقه فرصةً ثمينةً لتشييد صروحٍ عمرانيةٍ تجسّد أعلى معايير البناء المسؤول.

وتنطلق مسيرتنا من إيمانٍ راسخٍ بأن تطوير مساحات عالمية المستوى يجب أن يتلازم بالضرورة مع ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة. وفي هذا السياق، نؤكد التزامنا الراسخ بدمج أنظمةٍ عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتبنّي التقنيات المبتكرة، وتطبيق أحدث الابتكارات والممارسات الإنشائية في مشاريعنا المتعددة.

ويُعد معرض «ويتيكس» منصةً عالميةً رائدةً لتسليط الضوء على الحلول المستقبلية السبّاقة في مختلف القطاعات الحيوية، ونفخر بالمشاركة في هذا الحدث البارز، ونتطلع إلى تبادل المعرفة والإسهام بفعالية في نقاشاته البنّاءة التي ترسم ملامح الغد».

شراكة مؤسسية

بدوره، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي: «بصفتنا أحد الرعاة التيتانيوم لـ«ويتيكس» 2025 نثمّن الشراكة المؤسسية مع هيئة كهرباء ومياه دبي التي تحوّل الرؤية إلى فعل ونضع خبرة بن غاطي في تطوير المشاريع لخدمة أجندة الاستدامة عبر تصميم رشيد وإدارة متقدمة للطاقة والمياه وتشغيل رقمي يحد الهدر ويعزّز الاعتمادية.

إن قوة «ويتيكس» تكمن في جمع صنّاع القرار وروّاد التقنية والمطوّرين على منصة واحدة تطلق شراكات قابلة للتطبيق الفوري وذات أثر قابل للقياس اقتصادياً واجتماعياً بما يعزّز مكانة دبي مركزاً موثوقاً للابتكار المسؤول ويؤكد دور القطاع الخاص الإماراتي محرّكاً أساسياً للتحول الأخضر».

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «بصفتنا من الداعمين الدائمين لمعرض ويتيكس، الأكبر في المنطقة على مستوى الاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، تتواءم رؤية داماك العقارية مع أهداف المعرض والتي تتمثل في دعم الاستدامة.

وتطبيق أفضل ممارسات التكيف البيئي، جنباً إلى جنب مع تطوير ودمج التقنيات الذكية. نشجع الجميع على مشاركة أفضل الممارسات المستدامة، والاستفادة من هذه المنصة لإنشاء اقتصاد دائري، بما يمهد الطريق لمستقبلٍ أفضل».

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة «إلينغتون العقارية»: «يُعدّ معرض ويتيكس منصةً فعّالة تجمع المبتكرين وصنّاع التغيير لدفع عجلة الاستدامة في مختلف القطاعات.

ونحن في إلينغتون العقارية نتشرف بدعم نسخة هذا العام، التي تتماشى مع إيماننا بأن مستقبل القطاع العقاري يجب أن يُبنى على أسس من المسؤولية والتميز في التصميم والوعي البيئي. وتُؤكد مشاركتنا التزامنا برؤية دبي لمستقبل أكثر استدامةً ومرونة، يُولي الأولوية للتقدم والحفاظ على سلامة البيئة».