الشركات الهندية تعزز حضورها في قطاع التقنيات الخضراء

يسلط جناح جمهورية الهند المشارك في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الضوء على التقنيات المبتكرة والحلول المستدامة للشركات الهندية وإمكاناتها في مجال الطاقة النظيفة.

ويشكل جناح الهند، الذي تشرف عليه «بي تو بي إيدج كونسلتنتس»، منصة مهمة تؤكد الحضور المتنامي للهند في الأسواق الخضراء العالمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بعلاقات تجارية متينة تمتد لعدة عقود.

وقد شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً لافتاً بنسبة 20.5% لتتجاوز 240 مليار درهم في عام 2024، مقارنة بـ199.3 مليار درهم في عام 2023، ما يعكس عمق الشراكة والفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين الدولتين.

ويُسهم معرض ويتيكس في ترسيخ هذه الشراكة من خلال توفير منصة رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

ويسرنا أن نرحب بمشاركة الشركات الهندية في دورة هذا العام، ونتطلع إلى مساهمتها الفاعلة في دفع مسيرة التحول المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وقالت سوسميتا داس بيسواس، الرئيس التنفيذي لشركة «بي تو بي إيدج كونسلتنتس»:

«يشكّل ويتيكس 2025 فرصة هائلة للشركات الهندية للتواصل المباشر مع صناع القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستكشاف شراكات استراتيجية، وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال هذه المنصة، لا نعزز التجارة فحسب، بل نبني شراكات طويلة الأمد تمكّن الابتكارات الهندية من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية».

وأشار ريشاب سانغفي، نائب رئيس رابطة تنقية ومعالجة المياه في الهند (وابتاي)، إلى زيادة عدد شركات الرابطة المشاركة في المعرض هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث يضم الوفد 17 شركة هندية رائدة، متخصصة في تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف والإدارة المستدامة للمياه.

خلال ويتيكس 2025، تستعرض الشركات الهندية مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة إضافة إلى حلول متقدمة في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمياه والطاقة المتجددة، إلى جانب تقنيات مصاحبة تشمل أنظمة الضخ ومعالجة المياه، ومنتجات البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، وأغشية الترشيح، ومكونات الخلايا الشمسية، والمفاتيح الكهربائية، ولوحات التحكم، ما يعزز مكانة الهند شريكاً حيوياً في البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.