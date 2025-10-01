ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه من الرائد دكتور راشد سالم محمد المزروعي، من مركز شرطة ند الشبا.

تتناول الرسالة كيفية تحول القيادة في شرطة دبي من الأساليب التقليدية إلى القيادة التحويلية، باستخدام المقابلات والاستطلاعات، كما توصلت إلى أن كبار القادة يتبنون هذا النهج، مما يُحسّن الأداء والثقافة، وتقدم الرسالة رؤى قيّمة لقيادة القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم التطوير التنظيمي المستقبلي.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتور راشد سالم محمد المزروعي، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق.