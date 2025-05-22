«الإمارات للإعلام» يوقّع عقداً مع «بريسايت» لإطلاق منصة ذكية للخدمات الإعلامية

أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن توقيع عقد مع شركة «بريسايت إيه آي»، الإماراتية الرائدة عالمياً في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإطلاق أول منصة ذكية لتطوير منظومة الخدمات الإعلامية ومتابعة المحتوى الإعلامي.

وتمثّل المنصة حلاً رقمياً متقدماً يعزز قدرات المجلس في تقديم الخدمات الإعلامية.

وقال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: «يمثل التعاون بين مجلس الإمارات للإعلام و«بريسايت» لإطلاق منصة الخدمات الإعلامية، خطوة مهمة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة للجهات المعنية بتنظيم قطاع الإعلام، ونقطة مفصلية في تطوير البنية الرقمية لهذا القطاع».

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت إيه آي: «نحن فخورون بدورنا في دعم الجهات التنظيمية في القطاع الإعلامي بدولة الإمارات من خلال تقديم أداة متقدمة تُسهم في تعزيز توافق المحتوى الإعلامي مع المعايير الأخلاقية والثقافية والوطنية قبل نشرها».