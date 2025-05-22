«القيادات الإعلامية العربية الشابة» يناقش التحول الرقمي وأخلاقيات المهنة

ناقشت جلسة حوارية عقدت ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، مستقبل الإعلام في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، ودور الذكاء الاصطناعي في صياغة المرحلة المقبلة من المشهد الإعلامي. تحدث في الجلسة محمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة.

مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي رغم تسارعه، لا يمكن أن يحل مكان الصحفي، لكنه يساعده على تسريع وتيرة العمل، ويساهم في إعادة رسم المشهد الإعلامي. وأضاف أنه من لا يتقن أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم، لن يجد لنفسه موطئ قدم في غرفة الأخبار مستقبلاً، لكن من يتقنه دون وعي مهني، قد يضل الطريق. وعلق في سياق الحديث عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، قائلاً:

«بدايتي في عالم الصحافة كانت بالكتابة بخط اليد، واليوم يستطيع أي منا أن يكتب مقالاً كاملاً خلال دقائق، لكن تبقى القيمة الجوهرية هي الفكرة، والزاوية، والأمانة المهنية».

وعقب الجلسة الأولى، شارك الحضور في ورشة تدريبية مقدمة من أكاديمية «IMI» للإعلام، والتي قدمها رئيس الأكاديمية، الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز، والتي ركزت على تمكين المشاركين من المهارات الاحترافية التي تصنع الفارق في شخصية القائد الإعلامي.