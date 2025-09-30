مكتوم بن محمد: الإمارات مستمرة في تعزيز بيئتها الاستثمارية كمركز عالمي رئيس للخدمات المالية

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، فلاديمير تينيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "روبين هود ماركتس" العالمية المتخصصة في الخدمات المالية.

وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، في إطار جهود دبي لترسيخ مكانتها ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

وأكد سموه أن الإمارات ماضية في تعزيز بيئتها الاستثمارية كمركز عالمي رئيس للخدمات المالية، فيما تواصل دبي استقطاب شركات الابتكار والتكنولوجيا المالية العالمية، بما يعكس طموحها في البقاء بصدارة المراكز الرائدة عالمياً.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "استقبلت اليوم فلاديمير تينيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روبين هود ماركتس العالمية، المتخصصة في مجال الخدمات المالية، وناقشنا فرص التعاون المشتركة وسبل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، وجهود دبي لترسيخ مكانتها ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول 2033".

وأضاف سموه: "الإمارات مستمرة في تعزيز بيئتها الاستثمارية كمركز عالمي رئيس للخدمات المالية، ودبي تشكل وجهةً مفضلة لشركات الابتكار والتكنولوجيا المالية العالمية، وطموحنا أن نبقى في طليعة المراكز الرائدة عالمياً دائماً".