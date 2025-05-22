حمدان بن محمد: الإمارات تصنع حاضراً جديداً من أجل اقتصاد متنوع

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن الإمارات تصنع حاضراً جديداً من أجل اقتصاد متنوع.

حمدان بن محمد يتفقد أحد أجنحة الشركات في معرض «اصنع في الإمارات» بحضور عمر العلماء وهلال المري

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس»، أمس، بمناسبة زيارته منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، في نسخته الرابعة الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض:

«زرت اليوم فعاليات منتدى اصنع في الإمارات 2025، في نسخته الرابعة والذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 700 جهة عارضة، واطلعت على الابتكارات والمشاريع الرائدة التي تساهم في تطوير قاعدة صناعية متقدمة بالدولة وتُعزز من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي».

وأضاف سموه في تدوينته: «في الإمارات نصنع اليوم حاضراً جديداً من أجل اقتصاد متنوع ومبتكر يُدار بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على توظيف أحدث التقنيات العالمية... ورسالتنا لجميع الشركاء من القطاع الخاص حول العالم... استثمر في الإمارات... اصنع في الإمارات... وابتكر في الإمارات... واحلم وحقق وتوسع عالمياً من الإمارات... فهنا المستقبل».