جناح دبي يعرض أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية

افتتحت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وكاي فيغنر، عمدة برلين، معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025، وذلك بحضور حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة «دبي الرقمية»، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وخلال الجولة الافتتاحية زاروا جناح دبي الذي يضم 12 جهة حكومية وخاصة تعرض مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة، التي تعكس ريادة الإمارة في تبني التقنيات المستقبلية وتعزيز التحول الرقمي.

ويشكّل جناح دبي منصة استراتيجية لإبراز جهود الجهات المشاركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بهدف تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة عالمياً.

وتسلط مشاركة جناح دبي في المعرض الضوء على عدد من المبادرات والخدمات المبتكرة التي تعكس تطور البنية التحتية الرقمية للإمارة، ومنها لوحة دبي، ومرصد دبي، وتطبيق دبي فال، إلى جانب تطبيق الموظف الذكي الذي يقدم حلولاً متطورة لإدارة شؤون الموظفين.

وتطبيق دبي الآن الذي يُعد المنصة الموحدة للمعاملات الحكومية، وتطبيق الهوية الرقمية الذي يتيح للسكان والزوار التسجيل والتحقق من الهوية بسلاسة وأمان باستخدام بصمة الوجه.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «تعكس مشاركة دبي في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع أبرز النماذج العالمية، إلى جانب نقل تجربتها الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة التحول الرقمي.

ويجسد جناح دبي في المعرض نموذجاً متميزاً للتكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة، التي تعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رقمية عالمية».

وأضاف: «إن هذا الحضور الموحّد يعكس ثقافة العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 نحو بناء مستقبل رقمي مزدهر، يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية للابتكار والتكنولوجيا».

من جانبه، أكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي على المشاركة في المنصات العالمية.

وعرض الخدمات الرقمية الأمنية، الهادفة إلى تحقيق التوجه الاستراتيجي في «المدينة الأمنة»، وإسعاد أفراد المجتمع، من خلال التيسير عليهم في الحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة ويسر، بما يعكس مدى التطور والريادة التي تحققها إمارة دبي خاصة في الخدمات الشرطية.

وأشار اللواء خالد الرزوقي إلى أن المشاركة في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 من خلال جناح متكامل يضم 12 جهة حكومية وخاصة، يظهر مدى التطور الذي تشهده إمارة دبي في الخدمات الرقمية .

وكيف أصبحت محط أنظار العالم في هذا المجال، ما جعلها وجهة عالمية للإقامة والاستثمار والعمل والعيش بأمن وأمان، متمنياً التوفيق لكافة الجهات المشاركة في نقل الصورة المُشرقة والمتقدمة لإمارة دبي في واحد من أهم المعارض العالمية.

وقال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «المشاركة المتميزة لدبي في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 تعكس رؤيتها الطموحة للتحول الاقتصادي القائم على الابتكار والتميز الرقمي.

وتفخر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتواجد في هذا الحدث المهم مع شركائها من القطاعين العام والخاص ضمن جناح دبي، والإسهام في العمل المشترك من أجل استعراض المبادرات والتقدم الذي تحرزه كافة الجهات في هذا المجال.

وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن حضور الإدارة في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 يجسّد التزامها الثابت برؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية، تواكب تطلعات الإنسان.

وتُعزز من جودة الحياة. وقال: «نشارك في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 ونحن نحمل معنا تجربة إماراتية ناضجة في التحول الرقمي، بقيادة واعية ترى في الابتكار طريقاً للريادة.

وفي رضا الإنسان معياراً للنجاح. إن ما نقدّمه اليوم من حلول ذكية مثل منصة سلامة ونظام تحليل المشاعر، لا يُعبّر فقط عن تطور خدماتنا، بل يُترجم رؤية الدولة في تقديم نموذج حكومي متكامل، يسبق الحاجة، ويستبق المستقبل. نؤمن أن التميز الحقيقي يكمن في أن تكون الخدمة أسرع... وأبسط... ولكن دون أن تُفرّط بالأمن والدقة والموثوقية».

وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن مشاركة الدائرة ضمن جناح دبي في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 في برلين، ينسجم مع استراتيجيتها الطموحة في قيادة التحول الرقمي، وابتكار خدمات وبرامج جمركية تعتمد التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة.

والتي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وزيادة تنافسيتها وترسيخ موقعها الرائد في التجارة العالمية، ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية.

حيث يعد معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 منصة استراتيجية للابتكار الرقمي والشراكة الدولية، كما يمثل المعرض العالمي فرصة سانحة لعرض خدمات وتجارب جمارك دبي في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتسريع العمليات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعين التجاري واللوجستي.

وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «نهدف من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي إلى تسليط الضوء على جهود وإنجازات دبي في مختلف المجالات المستقبلية والتكنولوجية والابتكارية، ونجاحها في تطوير بنية تحتية رقمية ومنظومة داعمة للابتكار وأصحاب الأفكار والمشاريع النوعية ذات الأثر الإيجابي على القطاعات الحكومية والاقتصادية.

كما ستسلط مؤسسة دبي للمستقبل الضوء على مختلف مبادراتها الهادفة إلى توظيف الشراكات العالمية في خدمة المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل لها».

وحول المشاركة أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تشكل نموذجاً إيجابياً بفضل الريادة العالمية التي وصلت لها في مجال الإطفاء والوقاية والسلامة.

ونحن سعداء بأن نشارك العالم أحدث ابتكاراتنا من خلال معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025، الذي يشكل منصة عالمية لأفضل الابتكارات والممارسات الحكومية، ضمن جناح دبي الرقمية الذي يضم 12 جهة حكومية وخاصة.

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يسرّنا المشاركة في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 في برلين هذا العام. وتؤكد مشاركتنا التزام دبي بريادة التحول الرقمي في القطاع القضائي. من خلال استعراض خدماتنا الرقمية المتطورة — مثل الوصية بالأصول الرقمية.

وخدمات التوثيق المعتمدة على تقنية البلوك تشين، ومنصات الوساطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي — نهدف إلى إبراز الدور المحوري للتكنولوجيا في تعزيز الوصول إلى العدالة وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه المشاركة لا تعكس التزامنا بالابتكار فحسب، بل تعزز أيضاً مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتميّز القانوني والتقني».

وقال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تأتي مشاركتنا في جيتكس أوروبا 2025 انطلاقاً من دورنا الاستراتيجي في دعم منظومة التحول الرقمي لإمارة دبي، وتوظيف تقنيات الفضاء في خدمة حلول التنمية المستدامة وبناء المدن الذكية.

من خلال منصتنا الذكية لتحليل صور الأقمار الاصطناعية، نُسهم في تمكين القطاعات المختلفة من اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات في مجالات حيوية. كما تؤكد هذه المشاركة التزامنا بتعزيز التكامل بين قطاع الفضاء والقطاعات المدنية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والحلول المتقدمة».