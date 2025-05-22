حمدان بن محمد: بقيادة محمد بن زايد ومتابعة محمد بن راشد الإمارات ماضية في توسيع مساهمة الصناعة بالناتج المحلي

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ماضية في تنفيذ خطط طموحة لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة قدراته التصديرية.

جاء ذلك بمناسبة زيارة سموه منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، في نسخته الرابعة الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والذي يُعد منصة رئيسية لعرض القدرات الصناعية المتقدمة في الدولة، والابتكارات التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع المتطور.

وذلك وسط مشاركة قوية من قادة الصناعة، وجهات حكومية، ومبتكرين، ومهنيين طموحين، ضمن برنامج حافل بالجلسات النقاشية والتعليمية وفرص التواصل.

أجنحة وطنية

وقام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في المعرض، رافقه خلالها معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي فيصل البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج».

حيث تفقد سموه خلال الجولة عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المنتدى، واستمع سموه إلى شرح حول الدور المحوري الذي تلعبه الصناعات الوطنية في تشكيل مستقبل المشهد الصناعي بدولة الإمارات.

كما اطلع سموه خلال الجولة على أحدث ما تقدمه الشركات الإماراتية من حلول وتقنيات ذكية، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة والتصنيع، والتطوير العقاري.

اقتصاد مستدام

وبهذه المناسبة قال سموه: تُجسد الصناعة الوطنية اليوم واحدة من أهم دعائم الاقتصاد المستدام في دولة الإمارات، وتشكل محركاً رئيسياً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أكثر تنوعاً وابتكاراً.

ويعكس منتدى «اصنع في الإمارات» التزام الدولة الراسخ بتعزيز قاعدة صناعية متقدمة، تُدار بكفاءات وطنية مؤهلة، وتستفيد من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية.

خطط طموحة

وأضاف سموه: إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ماضية في تنفيذ خطط طموحة لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة قدراته التصديرية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات النوعية.

وقال سموه: الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركيزة للسيادة الوطنية، ومجال حيوي لبناء القدرات البشرية والتكنولوجية للدولة. ودولة الإمارات تولي أهمية خاصة لتعزيز المحتوى الوطني، وتمكين شباب الوطن من أدوات الصناعة المتقدمة، وتوفير البيئة التشريعية واللوجستية الداعمة لنمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف سموه: هذا المنتدى الاستراتيجي يؤكد أن الإمارات تمتلك الإرادة والرؤية والبنية التحتية والمعرفة لتكون مركزاً صناعياً رائداً إقليمياً وعالمياً، وأن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ستظل الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا الصناعي.

جولة

وخلال جولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في المنتدى، تفقد سموه جناح الحرف التقليدية، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما يقدمه الجناح في المنتدى من عروض حية لمجموعة من الحرف التقليدية الإماراتية المختلفة التي تجمع بين العراقة والابتكار، إلى جانب ورش العمل التفاعلية التي تسرد حكاية الحرف الإماراتية من الجذور وحتى المستقبل.

وشملت جولة سموه جناح دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث اطلع سموه من مسؤولي الجناح إلى شرح حول مشاركة الجناح في المنتدى كمنصة محورية تجمع الجهات الرئيسية التي تسهم بتمكين ونمو قطاع الصناعة في الإمارة، بما فيها مدينة دبي الصناعية، ومجمّع الصناعات الوطنية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرف دبي، ودبي الجنوب.

كما تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح مجموعة «إيدج»، حيث اطلع سموه خلال زيارته للجناح على الدور المحوري الذي تقوم به المجموعة الوطنية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الدفاعي، في تسريع وتيرة تطوير الصناعات الدفاعية السيادية في الدولة، والمساهمة في بناء منظومة صناعية تنافسية على المستوى العالمي.

دعم

كما زار سموه جناح الشركة العالمية القابضة «IHC»، حيث تعرف سموه خلال الزيارة على ما تقدمه الشركة الوطنية من دعم للنمو الصناعي الوطني، منذ انطلاق الشركة في عام 1999 لترسخ مكانتها وتصبح إﺣﺪى أﺑﺮز الشركات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة، من خلال التزامها باﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1300 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ، ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﺜﻞ إدارة اﻷﺻﻮل واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.

عروض حية

وتوقف سموه خلال الجولة عند جناح «مايكروبوليس روبوتيكس»، حيث شاهد سموه عروضاً حية لمركبة أمنية ذاتية القيادة، وطائرة مسيّرة للرقابة الأمنية، إلى جانب روبوت ذكي يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في الموانئ، وذلك لتسريع الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية في الموانئ.

كما زار سموه «مركز الذكاء الاصطناعي» التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي يشارك بجناح في المنتدى، حيث اطلع سموه على حلول متقدمة تعتمد على الأتمتة والمحاكاة، من بينها طائرة GAL المُبرمجة محلياً، والتي تمثل نموذجاً للقدرة الوطنية على تطوير حلول سيادية في مجالات حيوية.

وشملت الجولة أيضاً جناح شركة «إعمار العقارية»، حيث اطلع سموه على دورها الرائد في تطوير المشهد العقاري في دبي، إلى جانب زيارة جناح «دوكاب»، التي تمثل قصة نجاح إماراتية في التصنيع والتصدير لأكثر من 55 دولة.وفي ختام الجولة، زار سموه جناح «آرشر»، التي تستعد لإطلاق أول خدمة تاكسي جوي كهربائي في الدولة.

ويعد منتدى «اصنع في الإمارات» الذي يختتم أعماله اليوم ويعقد تحت شعار «أثر برنامج المحتوى الوطني - التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية»، إحدى أبرز الفعاليات الصناعية في الإمارات، حيث يوفر منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والمصنّعين لدعم تحقيق طموحات الدولة في قطاعي الصناعة والتصدير.

سموه:

الصناعة الوطنية من أهم دعائم الاقتصاد المستدام ومحرك رئيسي لمستقبل أكثر ابتكاراً

«اصنع في الإمارات» يؤكد التزام الدولة بتعزيز قاعدة صناعية متقدمة تُدار بكفاءات وطنية مؤهلة

الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي بل هي ركيزة للسيادة الوطنية ومجال حيوي لبناء القدرات البشرية

الإمارات تولي أهمية خاصة لتعزيز المحتوى الوطني وتمكين الشباب من أدوات الصناعة المتقدمة

الدولة تمتلك الإرادة والرؤية والبنية التحتية والمعرفة لتكون مركزاً صناعياً رائداً إقليمياً وعالمياً

الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ستظل الأساس الذي نبني عليه مستقبلنا الصناعي