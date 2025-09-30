الرعاة الإعلاميون: «ويتيكس» يجسّد ريادة الإمارات في الطاقة النظيفة

أكد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام» أن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» يجسد ريادة دبي ودولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة.

حيث تأتي شراكة «دبي للإعلام» مع المعرض في إطار اهتمامها بتعزيز الابتكار وحرصها على تبنّي الممارسات الصديقة للبيئة، حيث تجسّد شراكتنا مع «ويتيكس» التزام دبي للإعلام بالتعريف بمشاريع دبي التنموية، ودعم فعالياتها الرائدة التي تسلط الضوء على قضايا الاستدامة، ما يعكس ريادة الإمارة ومكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر.

وقال محمد الملا: «نحرص من خلال منصاتنا المتنوعة على إبراز الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في استشراف المستقبل».

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: «شراكتنا في هذا الحدث لا تقتصر على تقديم منصة رائدة، بل تهدف إلى إلهام وتسريع وتيرة التقدّم نحو عمل مستدام وقابل للقياس في الشرق الأوسط والعالم، بما يحقق تغييراً حقيقياً.

ونؤمن أن معرض ويتيكس هذا العام سيكون الأضخم والأكثر تأثيراً حتى الآن، كونه مساحة لإثراء النقاشات حول الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والمدن الذكية وغيرها».

سي ان بي سي عربية

وأعرب محمد برهان، الرئيس التنفيذي لشركة سي ان بي سي عربية عن سعادته بالإعلان عن تجديد الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي كأحد الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة في دورته السابعة والعشرين، والتي تركز هذا العام على دور الذكاء الاصطناعي كركيزة محورية لتعزيز الاستدامة وتسريع مسيرة التحول الرقمي.

وقال: «إننا إذ نعتز بهذه الشراكة المتميزة، نؤكد حرصنا على تسخير منصاتنا الإعلامية لدعم جهود الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات، وتمكين المجتمعات، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً».

شبكة الإذاعة العربية ARN

وأضاف محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية ARN: «نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والرعاية الإعلامية لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2025.

كما نفخر أن نكون راعياً إعلامياً يواكب هذا الحدث الذي يحقق نجاحاً كبيراً عاماً بعد عام، والذي يُعد الأكبر في المنطقة في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة، ويدعم رؤية دبي نحو اقتصاد مستدام. يجمع «ويتيكس» 2025 المبتكرين والمؤثرين ورواد القطاع من كل العالم، ليرسموا معاً مستقبلاً أكثر ذكاءً واخضراراً.

ولمناقشة أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجهها قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه والبيئة والنفط والغاز والاستدامة وغيرها، والعالم اليوم بحاجة إلى التضامن أكثر وتبادل الخبرات والآراء والأفكار من أجل المحافظة على كل هذه الموارد الطبيعية والأساسية، وسيتم بالتأكيد مناقشة كل هذه الأمور خلال «ويتيكس».

وبدورنا سننقل الصورة إلى جميع المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بحكم أن الإعلام هو مرآة المجتمع، ولا بد أن تصل رسالة المعرض عبر جميع المنصات التي تتبع شبكة ARN بمختلف إذاعاتها ومنصاتها الرقمية المتعددة اللغات، والتي تستهدف المواطنين وأبناء الجاليات المقيمة في دولة الإمارات».

