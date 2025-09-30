الرعاة البلاتينيون: «ويتيكس» مظلة عالمية لتبادل الأفكار والتعرف على التقنيات

تحظى الدورة السابعة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، باهتمام «الرعاة البلاتينيين» للمشاركة مع آلاف الشركات المحلية والعالمية في عرض تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في حدث تترقبه الأوساط العالمية باعتباره مظلة عالمية لتبادل الأفكار والتعرف على التقنيات.

وقال هشام هلال السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة كابلات جدة المحدودة: «بفضل مسيرتها الاستثنائية التي تمتد لأكثر من 80 عاماً، طورت شركة إنيرجيا الدولية للكابلات الرؤية والمعرفة الضرورية لضمان نجاح عملها في المنطقة.

ومن خلال مقرّيها الرئيسيين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أصبحت شركة انيرجيا اليوم شريكاً تجارياً إقليمياً رائداً في مجال التصنيع والمشاريع الجاهزة لكابلات الطاقة جهد 500 كيلوفولت، والصناعات الكهربائية، ومشاريع المحطات الفرعية الجاهزة، وتصنيع الهياكل الفولاذية ومواد البناء الأخرى».

وأضاف: «نفتخر بعلاقتنا المديدة والنوعية مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي تمتد لعقود، ونعتز في شركة كابلات جدة المحدودة بكوننا أحد أكبر موردي كابلات الطاقة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وننظر إلى هذا على أنه من أهم إنجازاتنا المرموقة.

وعلى اعتبار أن الهيئة من أهم شركائنا، تسعدنا مشاركتنا المتواصلة على مدار أكثر من عقد كامل في معرض «ويتيكس»، أحد أكبر معارض الطاقة في العالم، ونتمنى لهيئة كهرباء ومياه دبي المزيد من النجاح والنمو والازدهار، ومواصلة تحقيق الإنجازات المهمة».

شركة إيه جي باور

وقال ك. جاكوب جون، الرئيس التنفيذي لشركة إيه جي باور: «شركة إيه جي باور، وهي شركة تابعة لمجموعة الغرير للاستثمار، تعد من الشركات العائلية الرائد والمتنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعرف بخبرتها في عقود تسليم المفتاح (عقود المقاولة المتكاملة) لمحطات الطاقة الكهربائية ذات الجهد العالي. تتماشى الشركة مع هدف المجموعة في السعي نحو الأفضل.

حيث تلتزم إيه جي باور بإحداث تأثير ملموس في المجتمعات من خلال تمكين البنية التحتية للجهد العالي الإضافي في جميع أنحاء الدولة، والتي تُعد عاملاً حيوياً للنمو الاقتصادي والتنمية.

تقدر الشركة شراكتها الاستراتيجية القوية مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، المعروفة بأساليبها المبتكرة في تقديم خدمات عالية الجودة وتعزيز نمط المعيشة المستدامة. وتفخر إيه جي باور بمشاركتها كمزود خدمة مميز لهيئة كهرباء ومياه دبي في معرض ويتيكس 2025».

هيتاشي إنرجي الإمارات

وأعرب أحمد شفيق، النائب الأول للرئيس في هيتاشي إنرجي الإمارات عن فخره بالإعلان عن مشاركة هيتاشي إنرجي بوصفها أحد الرعاة البلاتينيين لمعرض «ويتيكس»، وهو ما يجسد التزامنا الراسخ بالاستدامة وتمكين المجتمعات.

وقال إن وجودنا في هذا الحدث المرموق يعكس عزمنا على تطوير أحدث الحلول التقنية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لدعم المبادرات الاستراتيجية الكبرى مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050.

وأضاف: نركز في هيتاشي إنرجي على توسيع وحماية أنظمة الطاقة، ودفع عجلة التحول الرقمي، والمساهمة في بناء مستقبل محايد للكربون، حيث يقوم نهجنا على الابتكار والتعاون، بما يمكّننا من توفير حلول طاقة مستدامة ومرنة وآمنة، وخلال مشاركتنا في ويتيكس، سنعمل على تعزيز تواصلنا مع قادة القطاع والمعنيين لاستكشاف حلول مبتكرة من شأنها أن ترسم ملامح مشهد طاقة أكثر استدامة ومرونة.

ولقد شكل تعاوننا الطويل الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي ركيزة أساسية في تسريع التحول الرقمي ودعم مسيرة الحياد الكربوني، ومعاً، نواصل التزامنا بدفع أنظمة الطاقة نحو مزيد من الاستدامة والمرونة والأمان، خدمةً للأجيال الحالية والقادمة.

«هيونداي إتش دي إلكتريك»

وقال يونغ كي كيم، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي إتش دي إلكتريك: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من «ويتيكس» 2025، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، فهو أكبر منصة في المنطقة للابتكار في مجالات الطاقة المستدامة والمياه والتكنولوجيا الخضراء.

في شركة هيونداي إتش دي إلكتريك نعرض حلولنا الكهربائية الصديقة للبيئة وعالية الكفاءة، إلى جانب أنظمتنا الذكية الرقمية، بما يتماشى مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والشبكات الذكية، والمدن المستدامة. ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير تقنيات الطاقة من أجل مستقبل أنظف وأكثر ذكاءً».

سنطور للمقاولات الإلكتروميكانيكية

ولفت فيدوث كيني، المدير الإداري لشركة سنطور للمقاولات الإلكتروميكانيكية إلى سعادة الشركة بالمشاركة في معرض ويتيكس 2025، هذه المنصة العالمية التي تجسد رؤية دبي في الاستدامة والابتكار والتحول نحو الطاقة النظيفة.

وقال: نواصل، بخبراتنا التي تتجاوز ثلاثة عقود في تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الطاقة عالية الجهد في دولة الإمارات، أداء دور محوري في بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة بالدولة.

ونعمل في مجالات كابلات الجهد الفائق والعالي والمتوسط والمنخفض، وخطوط النقل الهوائية، ومحطات التحويل، ونجمع بين هذه الخبرات والتزامنا بالجودة والسلامة والاستدامة لنكون شريكاً موثوقاً في تمكين مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

ويوفر لنا «ويتيكس2025 » فرصة لعرض مبادراتنا الجارية وتجديد التزامنا بدعم أهداف الدولة في الطاقة النظيفة والحياد الكربوني، حيث نتطلع إلى التفاعل مع قادة القطاع والشركاء والمعنيين خلال المعرض لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون لدفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة بالمنطقة.

شركة سونتن

وأضاف ليو يان، رئيس مجلس إدارة شركة سونتن: «نشعر في سونتن بفخر كبير لأننا شهدنا، عبر مشاركتنا في معرض ويتيكس، الإنجازات الاستثنائية التي حققتها دبي على مدى السنوات العشرين الماضية، ويشرفنا أن نكون أحد الرعاة البلاتينيين لمعرض «ويتيكس 2025» هذا العام.

ومع إطلاقنا لأعمال الطاقة الرقمية والمصنع الذكي في العام الماضي، نكثف جهودنا لتحقيق خطتنا الاستراتيجية العالمية من خلال ريادتنا في مجال التكنولوجيا والجودة في القطاع، وبصفتنا شريكاً طويل الأمد لهيئة كهرباء ومياه دبي، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع الهيئة لبذل مزيد من الجهود والمساهمة في تعزيز الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة على مستوى العالم».

شركة تيسار إس آر إل

وأكد ماتيو أنجيلوليني، العضو المنتدب لشركة تيسار إس آر إل سعادته برعاية معرض ويتيكس 2025، فهذا المعرض المتميز يعكس مستوى عالياً من الاحترافية في التنظيم، وثمّن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في خلق منصة حقيقية للتواصل والتطوير.

مما يعزز من فرص النمو الاستثماري المستقبلي لشركتنا. فحتى الآن عملنا على تركيب أكثر من 100,000 محول في القارات الخمس مع تواجد قوي في إيطاليا وأوروبا والشرق الأوسط.

فيما كان التواجد الأهم في الشرق الأوسط بداية من عام 1993 مع أول توريدات لهيئة كهرباء ومياه دبي، هذه الشراكة الاستراتيجية التي استمرت على مدار 30 عاماً وأكثر من 9000 محول تم توريدها للهيئة بما يعزز توزيع الطاقة في شبكة دبي. على مدار 40 عاماً واصلت شركتنا دراسة وتحسين المناخ والبيئة ومقاومة الحرائق.

حيث حصلت في عام 2022 على التصنيف E4-C3-F1، وهو إنجاز مهم يضمن الأداء التشغيلي للمحول في أشد الظروف البيئية قسوة، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الأهداف على مستوى الجودة والبحث، وتحديث الأنظمة».

شركة لارسن آند توبرو

وقال تي. مادهافا داس، المدير المتفرغ ونائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع المرافق في شركة لارسن آند توبرو: «تتواءم مبادئ شركة «لارسن آند توبرو» بشكل كامل مع شعار «ويتيكس»، والذي يشمل الطاقة النظيفة والمياه والتكنولوجيا والاستدامة.

ويسعدنا أن نساهم في بناء مستقبل مستدام لإمارة دبي بطريقة آمنة وصحية، من خلال توظيف أحدث التقنيات والتطورات، ونسعى من خلال مشاركتنا في هذه المنصة المثالية إلى تأكيد حرصنا على الشراكة في تعزيز كفاءة وموثوقية شبكات المرافق في الإمارة».

وأضاف: نتطلع قدماً إلى مشاركة إنجازاتنا وأفضل ممارساتنا مع زوار المعرض، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة ونقل وتوزيع الطاقة وحلول الطاقة الرقمية والمياه.

مشاركات متواصلة للشركات العالمية وتعاون كبير لتحقيق الإنجازات

حضور مميز للشركات العائلية وتأثيرها الملموس في البنية التحتية للمجتمعات

استعراض لأنظمة الطاقة وبناء مستقبل محايد للكربون