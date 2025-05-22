وفد منظمة «سييد» يبحث التعاون مع «دبي لرعاية النساء والأطفال»

استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وفداً من منظمة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر «سييد»، برئاسة شيري كاراهام طالباني رئيسة المنظمة، إذ تم بحث سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة في مجال رعاية النساء والأطفال.

وتجول الوفد في مرافق المؤسسة، اطلع خلالها على أبرز البرامج والخدمات النوعية التي تقدمها لدعم الفئات الأكثر حاجة للرعاية، بما في ذلك دور الإيواء المصممة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة للنمو النفسي والاجتماعي، إلى جانب مبنى الرعاية والتأهيل الذي يضم غرفاً للدعم النفسي والعلاج الجماعي والاستشارات الفردية، والتي تمكن المتعامل من استعادة توازنه النفسي والاجتماعي.

وأكدت شمس المهيري، مديرة إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن المؤسسة تُعد نموذجاً متقدماً في بناء منظومة متكاملة لرعاية الطفل والمرأة، من خلال تقديم خدمات شاملة متخصصة عبر كوادر مؤهلة ذات كفاءة عالية وروح إنسانية.

وأشارت المهيري إلى أن المؤسسة تسعى إلى أن تكون منصة للمعرفة ومركزاً للتعاون الدولي في مجال الرعاية الاجتماعية، مؤكدةً استعدادها الدائم لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات مع كافة الجهات الإقليمية والدولية التي تشاركها ذات الأهداف الإنسانية.

واستعرضت المؤسسة أمام الوفد خلال اجتماع موسع أفضل الممارسات والخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر وسوء معاملة الأطفال، وتمت مناقشة سبل تطوير التعاون وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال، وأشادوا بمستوى التقدم والتكامل في الخدمات المقدمة، مؤكدين رغبتهم في تعزيز أوجه التعاون واستثمار هذه التجربة الرائدة في تطوير سياسات وبرامج الرعاية للنساء والأطفال في إقليم كردستان – العراق.