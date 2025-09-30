الرعاة الذهبيون: «ويتيكس» ملتقى صناع التغيير لمواجهة التحديات وتوفير كهرباء آمنة

أكد الرعاة الذهبيون لمعرض «ويتيكس»، أن المعرض يشكل منصة مثالية لبحث التحديات وتوفير كهرباء آمنة وموثوقة.

وقال كارل سيليك، المدير العالمي للمبيعات والمدير الإقليمي لشركة لوسي الشرق الأوسط أن أعمال الشركة في دولة الإمارات – خصوصاً في دبي – مهمة للغاية فعلى مدار سنوات عدة، قامت بتطوير علاقتها مع القطاع الحكومي، وخصوصاً شريكها الرئيسي هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال منشآت التصنيع الخاصة بهم في جبل علي ومنظمتهم التجارية والداعمة الواسعة.

وقال: «ويتيكس» منصة مثالية للقاء عملائنا الرئيسيين، ومناقشة رسائلنا الأساسية، وبحث التحديات التي نواجهها اليوم فيما يتعلق بتوفير كهرباء آمنة وموثوقة ومستدامة ليس فقط في دبي، ولكن في المنطقة بأكملها.

وقال سانجاي جوينكا، الرئيس التنفيذي ومدير شركة «باور بلس كابل» المحدودة: «يواصل «ويتيكس» تميزه بوصفه منصة رائدة في المنطقة للاستدامة والابتكار في مجال الطاقة النظيفة.

وذلك بفضل تنظيمه الاستثنائي وتصميمه المدروس وبرامجه المؤثرة، حيث يجمع معرض «ويتيكس» رواد القطاع والمبتكرين والمحترفين ضمن بيئة ملهمة تعزز التعاون والحوار البنّاء».

إيترون

وأضاف غاري كوكس، نائب رئيس المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إيترون: «يسعدنا عرض حلولنا في الدورة السابعة والعشرين من معرض «ويتيكس»، حيث سيسلط جناحنا الضوء على حلولنا الشاملة في الطاقة والمياه.

والمعتمدة على أنظمة إيكولوجية طورها شركاؤنا، والتي أثبتت كفاءتها وجدواها على نطاق واسع في أقسى الظروف المناخية على الأرض، وعلى ضوء إدراكنا للتحديات والعقبات العديدة التي تواجه دمج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم».

باليكسير

وتابع ميرتر بيربر، مدير التسويق والمبيعات في شركة باليكسير للصناعات الكهروميكانيكية (BEST-A): «تُعتبر شركتنا أول مصنع للمحولات ذات الجهد العالي في تركيا، وواحدة من أبرز الشركات المصنعة للمحولات في تركيا.

والتي تمتد على مساحة إنتاج تبلغ 170000 متر مربع وتحقق قدرة إنتاجية تصل إلى 50000 ميجا فولت أمبير، فلقد أصبحنا شركة عالمية من خلال تصدير أكثر من 70 % من إنتاجها اليوم إلى أكثر من 110 دول، كما نعد شريكاً استراتيجياً لحلول الطاقة لشركات كبرى».

الإمارات للألمنيوم

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التزامها في تقديم حلول منخفضة الكربون، بصفتها أول شركة في العالم تقوم بإنتاج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية.

ونركز توسيع محفظة منتجاتنا من المعادن منخفضة الكربون لعملائنا محلياً وعالمياً من خلال تطوير أعمالنا في مجال إعادة التدوير حول العالم على مستوى العالم، بالإضافة إلى بناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا والاستفادة من تجارب الآخرين من خلال معرض ويتيكس».

«ايه ايه اس ايه»

وأضاف صالح سي بي، رئيس شركة ايه ايه اس ايه الشرق الأوسط للمقاولات: «يعتبر معرض «ويتيكس» منصة رائدة في المنطقة للابتكار في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة، وبوصفها شريكاً منذ 16 عاماً، استفادت الشركة من هذه المنصة العالمية للتواصل مع الأعضاء الرئيسيين في الصناعة، بدءاً من المصنّعين والموردين إلى الباحثين ومقدمي الخدمات، وباعتبارها شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي منذ 19 عاماً، تفتخر الشركة بخبرتها الواسعة في تطوير البنية التحتية».

تريليوم فلو تكنولوجيز

وقال إدواردو غاريبوتي، المدير الإداري لتطوير الاستراتيجيات لخدمات منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ورئيس شركة تيرموميكانيكا للمضخات: «يُعد الحدث منصة فريدة تتيح لمجموعتنا عرض حلولها الهندسية المتخصصة في مجال التحكم بالتدفق، والتي تدعم أسواق المياه والطاقة وجهودها في مجال الاستدامة.

ومنذ أكثر من أربعين عاماً تخدم علاماتنا التجارية العالمية العريقة، مثل تيرموميكانكا بومب، السوق المحلي من خلال مجموعة متكاملة من المضخات والصمامات المتقدمة، كما يوفر مركز الخدمات المتكاملة في أبوظبي حلول صيانة شاملة للآلات الدوارة، بما في ذلك الحلول المتخصصة للمضخات مثل التحديثات وإعادة التقييم».

آفاق الخليج

وقال ريفان كالاي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الخليج للموارد الهندسية: «شركة آفاق الخليج للموارد الهندسية، التي تأسست في عام 1996 في أبوظبي، نمت لتصبح شريكاً موثوقاً في قطاع المرافق الكهربائية.

وتمتد بصمتها أيضاً دولياً من خلال الشركات التابعة المملوكة بالكامل في سلطنة عمان ودولة قطر والهند. وعلى مدى أكثر من عقدين، اكتسبت آفاق سمعة قوية كمزود «متكامل» للمنتجات والخدمات عالية الجودة للمرافق الكهربائية في دولة الإمارات وخارجها.

وقد أدى التزام الشركة الثابت بالاستدامة، والامتثال التنظيمي، والممارسات التجارية الأخلاقية إلى التأهل المسبق بنجاح مع الجهات الرئيسية في القطاع.

توريشيما

ريتشارد هيل، المدير العام للمبيعات في شركة «توريشيما لحلول الخدمات»- المنطقة الحرة، أعرب عن فخر شركة «توريشيما لحلول الخدمات»- المنطقة الحرة بـ«الاحتفال بتسعة أعوام متتالية من الرعاية الذهبية لمعرض «ويتيكس»، ما يعكس شراكتنا الراسخة وطويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي. وبصفتنا شريكاً رئيسياً للهيئة في خدمات ما بعد البيع لمضخات التشغيل، نواصل التزامنا بتقديم خدمات استثنائية تقوم على الابتكار والموثوقية، وترتكز على معايير الجودة والثقة والنزاهة».

جيكو

وأضاف باستيان ريملينجر، الرئيس التنفيذي لشركة جيكو للطاقة: «يشرفنا في شركة جيكو أن نعود إلى معرض «ويتيكس» 2025 بوصفنا أحد الرعاة الذهبيين، وتعد هذه مشاركتنا الثالثة في هذا الحدث المرموق، وهو ما يعكس استمرار دعمنا لشراكتنا القيمة مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

حيث يظل معرض «ويتيكس» منصة رئيسية بالنسبة لنا للتواصل مع مسؤولي الهيئة وقادة التكنولوجيا العالميين، وبينما نستمد الإلهام الدائم من قوة التكنولوجيا، فإن تركيزنا العميق ينصب على الجودة هو ما يمنحنا مكانتنا المستحقة في هذا القطاع، وهذا هو أساس نجاحنا».

إلينغتون العقارية

ولفت جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية إلى أن معرض «ويتيكس»، منصة فعّالة تجمع المبتكرين وصناع التغيير لدفع عجلة الاستدامة في مختلف القطاعات.

وقال: «نحن في إلينغتون العقارية نتشرف بدعم نسخة هذا العام، التي تتماشى مع إيماننا بأن مستقبل القطاع العقاري يجب أن يُبنى على أسس من المسؤولية والتميز في التصميم والوعي البيئي، وتُؤكد مشاركتنا التزامنا برؤية دبي لمستقبل أكثر استدامة ومرونة، يُولي الأولوية للتقدم والحفاظ على سلامة البيئية».

شوايتزر إنجنيرنج

وقال جاسم الحمد، المدير الإقليمي الأول لشركة شوايتزر إنجنيرنج لابوراتوريز في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «يشرفنا المشاركة مجدداً في معرض «ويتيكس» بوصفنا أحد الرعاة الذهبيين، ما يعزز شراكتنا الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي هذا العام.

ونتطلع إلى عرض أحدث ابتكاراتنا في مجال حماية أنظمة الطاقة والأتمتة والأمن السيبراني، مع التركيز بشكل خاص على الحلول التي تدعم التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث يوفر معرض «ويتيكس» منصة قيّمة للتواصل مع رواد الصناعة والعملاء في سعينا معاً نحو مستقبل طاقة أكثر مرونة واستدامة».

مايتل

وأكد جوردي أوليفا، المدير العام لشركة مايتل للمرافق والمنشآت الصناعية- فرع دبي أن شركة «مايتل» تعكس التزامها العميق ببناء مستقبل مستدام، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً وانتشار في أكثر من 15 دولة في أوروبا وأمريكا وآسيا. وقال: «نحن متخصصون في تقديم حلول مخصصة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة لدى الشركات، تغطي جميع مراحل الاستهلاك الذاتي بدءاً من التصميم والتمويل، وصولاً إلى التركيب والصيانة.

إنغرام مايكرو الخليج

قال إيلي أبوسمعان، المدير العام لشركة إنغرام مايكرو الخليج: «يُعد معرض «ويتيكس» منصة استراتيجية مهمة بالنسبة لنا للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة في مختلف أنحاء الخليج. لقد عززت مشاركتنا المشتركة مع شركة سيسكو على مدار السنوات الماضية حضورنا في السوق وفتحت أمامنا آفاقاً جديدة للتعاون مع شركات/جهات تكامل الأنظمة في قطاع الطاقة.».

سوايست الإمارات

وأضاف إيلي نعمة، المدير العام لشركة سوايست الإمارات: «نلتزم بإحداث تحوّل في تجربة التنقل انطلاقاً من المنظور الذي نعتمده «سهّل حياتك». وضمن إطارنا في مجموعة إيليت القابضة، نطرح مركبات مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات المستهلك في السوق ونعزز تجربة العملاء في الإمارات، ونفتخر بعرض رؤيتنا في معرض «ويتيكس»، انسجاماً مع توجه دبي نحو التنمية المستدامة».

خانصاحب

وقال طارق خانصاحب، رئيس مجلس إدارة مجموعة خانصاحب: «في صميم إرثنا الممتد على مدى 90 عاماً في مجموعة خانصاحب، تكمن الثقة التي بنيناها عبر تنفيذ العديد من أبرز المعالم الوطنية. بينما نفخر بهذا الإرث باعتبارنا شركة عائلية راسخة في جيلها الرابع برؤية تستشرف المستقبل، نعمل على ترسيخ هذه الثقة في معرض «ويتيكس» 2025 من خلال ابتكارات مستدامة وتحويلية، ولقد كانت النزاهة، والاهتمام بموظفينا، ومجتمعنا، ومستقبلنا من القيم الجوهرية التي مكّنتنا من الاستمرار لما يقارب القرن.

ومن خلال مشاركتنا في «ويتيكس» 2025، نتطلع إلى مواصلة التزامنا تجاه دولة الإمارات، عبر الجمع بين خبراتنا والمبادرات المبتكرة المعتمدة على التكنولوجيا، لخلق مساحات أكثر خضرة، تسهم في سعادة المجتمع، وتضمن بيئة مستدامة لأجيال عديدة قادمة».

إس آر إنتلجت تكنولوجيز

وأعرب راجا ريدي سانديريديجاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس آر إنتلجت تكنولوجيز للاستشارات» عن فخره في شركة «إس آر إنتلجت تكنولوجيز للاستشارات» بالمشاركة في الدورة السابعة والعشرين من معرض «ويتيكس» بوصفهم من الرعاة الذهبيين، وبالفخر أيضاً بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

فورتينت

وأضاف آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لشركة فورتينت في الشرق الأوسط: «بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح معرض «ويتيكس» ملتقى رئيسياً للجهات المحلية والدولية في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمدن الذكية.

حيث نعمل في «فورتينت» على حماية البنية التحتية الحيوية في المنطقة من التهديدات الإلكترونية، مشيراً إلى أن «ويتيكس» يوفر منصة مهمة للتواصل والتعاون، ويشرفنا أن نشارك في هذا الحدث وندعمه».

شركات بن غالب

وقال المهندس محمد بن غالب، المدير التنفيذي لمجموعة بن غالب: «نفتخر نحن مجموعة بن غالب بمشاركتنا في معرض ويتيكس 2025 كراعٍ ذهبي واستمرار شركاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). فلقد تأسست بن غالب عام 1982، وظلت ملتزمة بتقديم حلول من الدرجة الأولى في أنظمة الجهد المنخفض (LV) والأتمتة والأجهزة.

كان تركيزنا الأساسي دائماً على رضا العملاء - وهي قيمة نسعى باستمرار إلى تعزيزها من خلال فريقنا ذي الخبرة والابتكار المستمر ودمج أحدث التقنيات والمنتجات.».

وأضاف: «نغتنم هذه المناسبة لتجديد التزامنا بتقديم منتجات وحلولنا وخدمات عالية الجودة عبر مختلف القطاعات والصناعات في المنطقة، مع الالتزام بأعلى معايير الثقة والموثوقية ورضا العملاء، وعلى مر العقود، أدت شراكتنا طويلة الأمد مع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى التنفيذ الناجح للعديد من المشاريع، ما يعكس القوة والثقة المتبادلة بيننا، ومع هذا الإنجاز والتعاون الكبير».

شركة تاكسي دبي

وأوضح منصور الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي أن معرض «ويتيكس» منصة رائدة تتجاوز المفهوم التقليدي للمعارض، حيث يوفر بيئة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دفع مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.

وقال: «من سجل حافل من الإنجازات يمتد لأكثر من ثلاثة عقود في دعم مسيرة دبي التنموية، تواصل شركة تاكسي دبي، بصفتها كياناً مدرجاً في السوق المالي، لأداء دورها الريادي في صياغة فصل جديد من فصول التنقل المستدام والمبتكر.

ويسعدنا أن نكون من الرعاة لمعرض «ويتيكس» للمرة الأولى، والمشاركين الرئيسيين في منطقة التنقل الأخضر، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز وترسيخ شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق رؤية دبي في بناء مستقبل متكامل ومستدام».

جاما سكيورتي سيستمز

وقال جيثين براكاش، مدير المشاريع في شركة «جاما سكيورتي سيستمز»: «نحتفي بـ10 سنوات من مشاركتنا في معرض «ويتيكس»، إذ يمثل هذا العام مرور عقد كامل على مشاركتنا في المعرض، شهدنا خلالها النمو والابتكار والشراكات، مدفوعة برؤية مشتركة لمستقبل مستدام، وخلال هذه المسيرة، قمنا بتطوير وتقديم تقنيات حديثة وفعّالة تدعم تقدم المنطقة باستمرار».

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز

وأضاف جون بلاكبيرن، شريك، قسم الطاقة والموارد والاستدامة، في شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط»: «في برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط، نرى أن معرض «ويتيكس» 2025 يمثل فرصة لإبراز كيف يمكن للابتكار والتعاون والتحول الرقمي أن يعيد تشكيل قطاعات الطاقة والمياه. يتمتع الشرق الأوسط بمكانة فريدة لقيادة جهود الاستدامة، وتُعد فعاليات مثل «ويتيكس» منصة تجمع الشركاء المناسبين لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع».

المعرض رائد في الاستدامة والابتكار بفضل تنظيمه الاستثنائي وتصميمه المدروس

الحدث يجمع قادة القطاع لتمهيد الطريق نحو عالم أكثر كفاءة في استخدام الموارد

عرض حلول هندسية متخصصة في التحكم بالتدفق لدعم أسواق المياه والطاقة