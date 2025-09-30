الرعاة الاستراتيجيون: «ويتيكس» يعكس التزام الإمارات بالاستدامة والابتكار والتحول الرقمي

أعرب الرعاة الاستراتيجيون عن سعادتهم برعاية الدورة السابعة والعشرين من معرض «ويتيكس» 2025، الذي يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «بصفتنا أحد الرعاة الاستراتيجيين للدورة السابعة والعشرين من معرض «ويتيكس» 2025، نفخر في «إمباور» بدعم هذا الحدث الرائد الذي يعكس التزام دولة الإمارات بالاستدامة والابتكار والتحول الرقمي.

حيث يمثل المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، لا سيما في قطاع تبريد المناطق الذي يشهد تحوّلاً نوعياً مدفوعاً بالتقنيات الذكية».

وأضاف: «لقد بدأنا بالفعل في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتعزيز كفاءة عملياتنا التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، وتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة والمياه، ونرى في هذه التقنيات ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل، حيث تتيح لنا اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وأتمتة المهام المعقدة، واستباق احتياجات المتعاملين بكفاءة عالية».

وأوضح مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في دولة الإمارات، أن الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي في تحقيق الابتكار المستدام.

وقال: «نحن في «إس إيه بي» ملتزمون بدعم رؤية دولة الإمارات من خلال تمكين المؤسسات من تحويل البيانات إلى إجراءات فعالة تخدم أهدافها قريبة وبعيدة المدى، فمن خلال حلول مثل SAP Business AI وSAP Business Data Cloud وSAP Sustainability Control Tower، نساعد الشركات على تعزيز الكفاءة وتقليل الأثر البيئي وتقديم خدمات أكثر ذكاءً».

جلف إترنيت للصناعات

وقال ربيع دميان، مدير عام المبيعات في شركة جلف إترنيت للصناعات: «يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً لمعرض «ويتيكس» 2025، الذي يشكل منصة رائدة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال الأنابيب المركبة، ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات نقل الطاقة والمياه والهيدروجين وسائر الموارد الطبيعية. نحن نفخر بأن جميع أنابيبنا ووصلاتنا المركبة المستدامة تُصنع محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة،».

الوطنية لصناعة الكابلات

وقال ماهر السمان، مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الكابلات: «يعود معرض «ويتيكس» 2025 ليؤكد ريادته بوصفه وجهة محورية للابتكار في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، بمنصته المتكاملة التي تجمع تحت مظلتها أحدث الرؤى والتقنيات وأكثرها تأثيراً، ومع أجندة غنية وفعاليات ملهمة، يواصل المعرض أداء دور محوري في دفع عجلة التحول المستدام داخل المنطقة وخارجها.

وبصفتها أحد الرعاة الاستراتيجيين لهذا الحدث العالمي، تفخر شركة صناعة الكابلات الوطنية بحضورها البارز في «ويتيكس» 2025، تجسيداً لمسيرتها العريقة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في ريادة حلول الكابلات المتقدمة، ودورها الحيوي في تمكين مشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزامنا المتجدد بالابتكار، والاستدامة، والتعاون البنّاء».

مجموعة سعيد جمعة النابودة

وأعرب مدحت شكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد جمعة النابودة، عن فخر شركة مينا موبيليتي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سعيد جمعة النابودة، بالمشاركة في الدورة السابعة والعشرين من معرض «ويتيكس» بصفتنا أحد الرعاة الاستراتيجيين.

حيث تمثل هذه المشاركة امتداداً لشراكتنا الراسخة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وتجسيداً لالتزامنا المشترك بدعم الابتكار المستدام، حيث يوفر معرض «ويتيكس» 2025 منصة رائدة للتواصل مع العملاء والمعنيين بالقطاع، واستعراض أحدث التطورات في مجالات الأنظمة الذكية، والحلول البيئية الخضراء، وهي حلول تنسجم مع أهداف الاستدامة العالمية، وتدعم استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050.

دانوي

وقال إس جي ناير، المدير العام للمجموعة الرئيس التنفيذي لشركة دانوي: «دانوي شركة رائدة في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاءات في المنطقة، وتفخر بعلاقتها مع هيئة كهرباء ومياه دبي منذ التسعينيات، لقد كانت دانوي مشاركاً نشطاً في معرض «ويتيكس» على مر السنين.

حيث يعد «ويتيكس» من الأحداث العالمية الرائدة في قطاعي المياه والطاقة المتجددة، وهذا يوفر منصة ممتازة لعرض سجلنا وقدراتنا الواسعة في مجال نقل وتوزيع الطاقة المتجددة والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

مجموعة عرعر

وأكد المهندس راميش مونياندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عرعر، اغتنام هذه الفرصة لمشاركة رؤيتنا الاستثمارية الرائدة والمتميزة في دبي؛ مدينة التميز، وذلك بانضمام مجموعة شركات عرعر إلى الشركات الرائدة والعاملة مع هيئة مياه وكهرباء دبي ضمن فعاليات معرض «ويتيكس» 2025، الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط والمتخصص في مجالات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة.

وقال: «تعكس مشاركتنا هذا العام التزامنا المتواصل بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، وصقل خبراتنا وتطوير مواردنا بشكل أفضل ضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع الشركات الحكومية والوطنية، وتسليط الضوء على إنجازاتنا في مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية قيادتها الرشيدة نحو اقتصاد أخضر مستدام».

الاتحاد للماء والكهرباء

وأضاف المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء: «تجسد شراكتنا الطويلة الأمد مع معرض «ويتيكس» التزامنا الراسخ بدعم أجندة دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار، وبصفتنا راعياً استراتيجياً، نفخر بالمساهمة في هذا الحدث المحوري، الذي يجمع نخبة من الخبراء العالميين.

ويستعرض رؤى مستقبلية لقطاعي الطاقة والمياه، وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في تقديم خدماتنا في شمال الإمارات، نواصل توفير حلول مرافق متقدمة، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وصون البيئة، ودفع مسيرة التنمية الوطنية».

فولتامب للطاقة

وتابع محمد أجمل باشا، الرئيس التنفيذي لشركة فولتامب للطاقة: «في شركة فولتامب، لا يعد الابتكار مجرد خيار، بل يمثل جوهر رسالتنا ومحرك تطورنا، وتجسد مشاركتنا في معرض «ويتيكس» 2025 التزامنا الراسخ بتقديم حلول محلية فعالة تعزز من مرونة الطاقة، وتسهم في تحقيق الاستدامة البيئية على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي.

وبصفتنا أول شركة في المنطقة تقوم بتوطين تصنيع محولات الجهد العالي بقدرة 500 ميجافولت أمبير و400 كيلوفولت، نواصل ريادتنا من خلال مسار ابتكاري طموح، وانطلاقاً من جذورنا الراسخة في سلطنة عُمان، ومع توسعنا في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، نواصل بناء قدرات وطنية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ودعم استراتيجيات الاعتماد الذاتي في المنطقة».

الواحة الخضراء للمقاولات

وقال محمد عياد، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة: «نحن فخورون للغاية بكوننا أحد الرعاة الاستراتيجيين لمعرض «ويتيكس» 2025.

حيث يتيح لنا هذا الحدث المرموق منصة مثالية لعرض قدراتنا الابتكارية وتعزيز دعمنا لمبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال البنية التحتية للطاقة والمياه في دولة الإمارات، وقد رسخت شركة الواحة الخضراء مكانتها شركة مقاولات رائدة في المنطقة، مدفوعة بقدرتنا على تنفيذ المشاريع بكفاءة ودقة واستدامة.

فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، واصلنا تقديم مشاريع عالية الجودة، مدعومة بمعرفتنا المتعمقة في مجالات البناء والهندسة وإدارة الموارد، ولا تزال فرق عملنا ملتزمة بضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة».

الفنار

وقال أندرو شو، نائب رئيس الفنار في قطاع تطوير الأعمال: «لطالما كانت شركة الفنار شريكاً موثوقاً لهيئة كهرباء ومياه دبي لسنوات عدة، حيث دعمت رؤيتها من خلال حلول مبتكرة ومستدامة في قطاعي الطاقة والمياه.

ويمثل هذا العام إنجازاً جديداً في تعاوننا المستمر، وتركز علاقتنا الراسخة على أسس الجودة والموثوقية والالتزام المشترك بالتميز، ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر والمساهمة في مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي المستقبلية».

خدمات التقنيات الهندسية

وأشار شيراغ باتل، الشريك والمدير لشركة خدمات التقنيات الهندسية، إلى أنه على مدار رحلة الشركة في الابتكار والتحوّل، ظل معرض «ويتيكس» شريكاً أساسياً في استعراض تطور شركة الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة.

كجزء من مجموعة ETS ولأكثر من عقدين، قدم هذا المعرض الرائد منصة عالمية المستوى لعرض حلولنا المتقدمة، والتواصل مع رواد القطاع، والمساهمة الفعالة في التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة.

وقال: «بصفتنا من الرعاة الملتزمين لمعرض «ويتيكس» 2025، نعيد التأكيد على توافق رؤيتنا مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لمستقبل منخفض الكربون، قائم على التكنولوجيا، ومستدام.

ويواصل دورنا في سلسلة قيمة الطاقة المتجددة النمو، بينما نواصل تركيزنا على تطوير منتجات موثوقة، وفعالة، وجاهزة للمستقبل، تدعم أهداف الأمن الطاقي والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي. في ETS، تبقى رسالتنا - تقديم الشبكة، والمرونة، والموثوقية - في صميم كل ما نقوم به».

مياه وكهرباء الإمارات

وأعرب أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عن سروره بالمشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» كأحد الرعاة الاستراتيجيين، لتسليط الضوء على دور شركة مياه وكهرباء الإمارات في تشكيل مستقبل قطاع المياه والطاقة في دولة الإمارات.

نعمل بصفتنا الشركة الوحيدة المعنية بالتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء طويل الأمد في إمارة أبوظبي، على قيادة المساعي الاستراتيجية لإزالة الكربون من القطاع من خلال تطوير محطات رائدة للطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر منخفضة الكربون، على نحو يسهم في تسريع تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، ودعم أهداف أبوظبي لإنتاج 60 % من الطلب على الطاقة من مصادر خالية من الكربون بحلول عام 2035، وضمان إمدادات آمنة وموثوقة.

وقال: «تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على رفع إجمالي قدرات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي إلى 18 جيجاوات، وزيادة سعات طاقة الرياح إلى أكثر من 2.5 جيجاوات بحلول عام 2035.

كما تعمل الشركة على توسيع نطاق إنتاج المياه منخفضة الكربون، وتوريد المياه من أكبر محطة تحلية مياه تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم، فضلاً عن تطوير محطات إضافية لتحلية المياه بالتقنية ذاتها.

نتوقع بحلول عام 2030 إنتاج 95 % من المياه التي توردها شركة مياه وكهرباء الإمارات من محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، ما يتيح إنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات الكربونية، وخفض كثافة الكربون بشكل ملحوظ في قطاع المرافق في أبوظبي. بهذه المبادرات الرائدة، تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بدورها الريادي في أحد أهم وأبرز التحولات طموحاً في قطاع المرافق على مستوى العالم».

الكهرباء الاتحادية

وأضاف غانش كانداسامي، المدير العام لشركة «الكهرباء الاتحادية»: «نحن سعداء بالمشاركة في معرض «ويتيكس» 2025، هذا الحدث الرائد الذي يمنحنا فرصة قيّمة لاستعراض أحدث حلولنا التقنية في مجال الطاقة، فمعرض «ويتيكس» 2025 منصة مثالية لعقد الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث المتميز.

إن شركتنا تعد اليوم واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع المنتجات الكهربائية، فضلاً عن كونها مزوداً شاملاً للحلول والخدمات في مجالات توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها».

تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات

استباق احتياجات المتعاملين بكفاءة وتحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة والمياه

التقنيات ركيزة أساسية لاستشراف المستقبل بقرارات مبنية على بيانات دقيقة

استعراض أحدث التطورات في مجالات الأنظمة الذكية والحلول البيئية الخضراء

توفير حلول مرافق متقدمة لتحفيز النمو الاقتصادي وصون البيئة ودفع مسيرة التنمية