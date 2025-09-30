«ويتيكس» ينطلق اليوم بمشاركة 3100 جهة من 65 دولة

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، ولغاية 2 أكتوبر المقبل، الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستقطب الدورة الحالية من «ويتيكس» 68 جهة راعية، و18 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 3,100 شركة من 65 دولة حول العالم، ويضم المعرض 18 جناحاً دولياً، ويمتد على مساحة 95,000 متر مربع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ألا نركن إلى الإنجازات، وكلما وصلنا إلى قمة تطلعنا للقمة التي تليها.

ولهذا نواصل جهودنا الحثيثة ليحافظ «ويتيكس» على مكانته بوصفه أكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والمدن الذكية والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.

ونلتزم بتوسيع مجالات المعرض عاماً بعد عام، انسجاماً مع النهج الاستشرافي الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستعداد المسبق للتغيرات المتسارعة، ليبقى المعرض ملتقى آلاف الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ومظلة عالمية لتبادل الأفكار والتعرف على التقنيات المبتكرة والممارسات العالمية، وبناء قدرات قادة المستقبل في كافة القطاعات، لا سيما الحيوية منها، والمرتبطة بصورة أساسية بصناعة المستقبل، لنكون الأفضل جاهزية لما سيحمله الغد من تحولات جذرية وفرص واعدة».

وأضاف معالي الطاير: «بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة وتضافر الجهود وتكامل الأدوار، أصبح «ويتيكس» دعامة رئيسية لدفع عجلة انتقال الطاقة والحياد الكربوني والتنمية المستدامة والشاملة، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. ويشكل تعاوننا البنّاء وشراكتنا الاستراتيجية مع رعاة المعرض داعماً أساسياً لترسيخ مكانة المعرض العالمية والارتقاء بدوره، بوصفه حدثاً مهماً، لإضافة المزيد من الإنجازات النوعية على طريق المستقبل المستدام».

الراعي المميز

من جانبه، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات: «نعتز هذا العام بكوننا الراعي المميز لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، لنؤكد من خلال هذه الشراكة دعمنا لجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تجسيد رؤيتنا المشتركة، التي نتطلع من خلالها إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

تشكل الاستدامة ركيزة جوهرية في صميم قيمنا المؤسسية، ونرى في كل مشروع نطلقه فرصة ثمينة لتشييد صروح عمرانية تجسد أعلى معايير البناء المسؤول، وتنطلق مسيرتنا من إيمان راسخ بأن تطوير مساحات عالمية المستوى يجب أن يتلازم بالضرورة مع ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، نؤكد التزامنا الراسخ بدمج أنظمة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتبنّي التقنيات المبتكرة، وتطبيق أحدث الابتكارات والممارسات الإنشائية في مشاريعنا المتعددة.

ويعد معرض «ويتيكس» منصة عالمية رائدة لتسليط الضوء على الحلول المستقبلية السباقة في مختلف القطاعات الحيوية، ونفخر بالمشاركة في هذا الحدث البارز، ونتطلع إلى تبادل المعرفة والإسهام بفاعلية في نقاشاته البناءة التي ترسم ملامح الغد».

الرعاة الرئيسيون

«طرق دبي»

وقالت منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، في هيئة الطرق والمواصلات:

«يشكل «ويتيكس»، فرصة عالمية لالتقاء المختصين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ومنصة مهمة ترسخ مكانة دبي مدينة رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، وتعكس مشاركة الهيئة في هذه الدورة التزامها وحرصها على استقطاب أحدث الابتكارات في مجالات الاستدامة، والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والبيئة والمدن الذكية.

ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية في الأطر التي يتناولها المعرض، وتجسد منصة الهيئة في الحدث رؤيتها ورسالتها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة خدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ومتكاملة، بما يدعم استراتيجيتها للتحول نحو وسائل نقل عامة بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، والتوافق مع الخطة الشاملة للاستدامة في الهيئة».

«مصدر»

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تفخر «مصدر» بدعم «ويتيكس» والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتعزيز الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة في دولة الإمارات وحول العالم.

وتسهم المنصات الاستراتيجية مثل «ويتيكس» في دفع عجلة التقدم المستدام، وتتيح لنا استعراض أحدث مشروعاتنا وحلولنا المبتكرة، وترسيخ شراكاتنا، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة حول العالم، وذلك في إطار مساعينا لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعات «مصدر» إلى 100 غيغاواط بحلول 2030».

«طاقة»

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة والمياه، والتحديات الاقتصادية، وواقع تغير المناخ، تقع على عاتق شركات المرافق العامة مسؤولية واضحة لتوفير حلول ميسورة التكلفة وموثوقة. يجمع معرض «ويتيكس» بين الخبرات العالمية لمعالجة هذه التحديات المشتركة، ودفع التقدم العملي في هذا القطاع والقطاعات ذات الصلة.

بالنسبة لشركة «طاقة»، يمثل المعرض فرصة لعرض كيفية تحقيق استراتيجيتنا لعام 2030 من خلال الاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون، وتوسيع قدرات تحلية المياه، وتحديث البنية التحتية لتحسين الكفاءة والأداء. وعلى مدار الأيام الثلاثة، سنجري نقاشات بناءة مع شركائنا ونظرائنا، ونستكشف أحدث الابتكارات التي ستسهم في تطوير قطاعنا بشكل أكبر».

«الرياض للكابلات»

من جانبه، قال بسام ناعس، مدير تسويق مجموعة الرياض للكابلات: «يواصل «ويتيكس» 2025 ترسيخ مكانته منصة مرجعية للابتكار المستقبلي في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، ويتميز المعرض بأجندته الطموحة وحواراته المؤثرة، ما يجعله أحد المحركات الرئيسية للتحول المستدام في المنطقة وخارجها.

ويعد المعرض نموذجاً رائداً في تنظيم الفعاليات التخصصية التي تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والتأثير الواقعي على القطاع. وبصفتها أحد الرعاة الرئيسيين للمعرض، تفخر مجموعة كابلات الرياض بالمشاركة في هذا الحدث المرموق. وتعكس هذه المشاركة أكثر من 4 عقود من الريادة في تقديم حلول كابلات متقدمة تدعم مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء المنطقة

. ونرى في هذا الوجود فرصة لتجديد التزامنا بالابتكار والاستدامة والتعاون، ونتطلع من خلاله إلى التواصل مع الجهات المعنية، وتبادل الخبرات، واستكشاف سبل الشراكة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة لقطاع الطاقة، ونتطلع إلى استقبال زوار جناحنا، واستعراض تقنيات الكابلات عالية الأداء التي تقدمها المجموعة لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية المتجددة في المنطقة».

«إينوك»

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك): «تفخر مجموعة إينوك بمواصلة شراكتها الراسخة مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي يدخل دورته السابعة والعشرين.

يعد هذا المعرض منصة مهمة تدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة والابتكار ومستقبل الطاقة، وتعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الناشئة. وبصفتنا شركة عالمية رائدة ومتكاملة في قطاع الطاقة.

فإننا حريصون على المشاركة في «ويتيكس» 2025 لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والمضي قدماً في استراتيجيتنا بعيدة الأمد، الرامية لتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على توفير إمدادات آمنة وموثوقة ومستدامة من الطاقة».

«دراغون أويل»

من جهته، قال المهندس عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «دراغون أويل»: «تخطو دولة الإمارات خطوات ريادية في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، وقطاع الطاقة ليس استثناء.

ونحن في شركة «دراغون أويل» نتماشى تماماً مع هذه الرؤية، ونعمل بجد على تعزيز قدراتنا في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الطاقة وتحقيق الاستدامة.

وتأتي مشاركتنا في هذه الدورة من معرض «ويتيكس» لتجسد التزامنا المتواصل باستكشاف أحدث التقنيات المبتكرة، وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم المسيرة الوطنية للتحول الذكي والتنمية المستدامة في دولة الإمارات. وفي إطار التزامها بالتحول الرقمي، نفذت «دراغون أويل» مجموعة من المبادرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية في كل من تركمانستان، العراق، ومصر».

«سيمنس»

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط: «تسهل أفضل التقنيات حياتنا، وتحسن إنتاجنا، وتعزز استدامة عملياتنا.

وتحقق تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي هذا الهدف تحديداً، وعند استخدامها مع التقنيات والبنى التحتية الرقمية القائمة، يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز الإنتاجية والابتكار، بالإضافة إلى تسريع عملية التحول نحو الاستدامة.

بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية، نحن فخورون بدورنا في المساهمة نحو ابتكار التقنيات والحلول التي تسهم في دفع التقدم الاقتصادي والاستدامة».

«سيمنس للطاقة»

وقال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الإمارات: «نفخر بدعم معرض «ويتيكس» مجدداً هذا العام بوصفنا أحد الرعاة الرئيسيين، في إطار شراكتنا الطويلة مع هيئة كهرباء ومياه دبي.

تعكس مشاركتنا المتواصلة في هذا الحدث الرائد التزامنا الراسخ بدفع التحول في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات وخارجها. ومن خلال استعراض أحدث تقنياتنا، نهدف إلى دعم المجتمعات في تلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة واستدامة، والمساهمة في بناء مستقبل طاقي أكثر نظافة ومرونة».

«أكوا باور»

وقال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «نؤكد من خلال مشاركتنا في معرض «ويتيكس» لهذا العام التزامنا بتسريع التحول العالمي في مجال الطاقة.

واستناداً إلى مكانتنا شركةً سعودية رائدة في قطاع تحلية المياه، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر عالمياً، سنستعرض الحلول المبتكرة التي نوفرها من خلال التكنولوجيا التي نستخدمها في مشروعاتنا بهدف تلبية الطلب المتزايد على موارد المياه المحلاة، والطاقة المستدامة. تواصل أكوا باور خططها نحو التركيز على تعزيز ريادتها في الأسواق عالية النمو من خلال تميزها التشغيلي وخبراتها التقنية، بهدف توفير وإنتاج الطاقة، والمياه المحلاة بشكل موثوق وبأسعار تنافسية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

علاقتنا الوثيقة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تعد نموذجاً راسخاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تدعم أجندة دبي الطموحة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، ورؤيتها في أن تصبح مركزاً إقليمياً للاقتصاد الأخضر.

وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي تدفع بفاعلية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يتواءم مع رؤيتنا تجاه المجتمعات والدول التي نستثمر ونعمل بها».

الرعاة التيتانيوم

«بن غاطي»

من جانبه، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي: «بصفتنا أحد الرعاة التيتانيوم لـ«ويتيكس» 2025 نثمن الشراكة المؤسسية مع هيئة كهرباء ومياه دبي التي تحول الرؤية إلى فعل، ونضع خبرة بن غاطي في تطوير المشاريع لخدمة أجندة الاستدامة عبر تصميم رشيد وإدارة متقدمة للطاقة والمياه، وتشغيل رقمي يحد الهدر ويعزز الاعتمادية.

إن قوة «ويتيكس» تكمن في جمع صناع القرار ورواد التقنية والمطورين على منصة واحدة، تطلق شراكات قابلة للتطبيق الفوري وذات أثر قابل للقياس اقتصادياً واجتماعياً، بما يعزز مكانة دبي مركزاً موثوقاً للابتكار المسؤول ويؤكد دور القطاع الخاص الإماراتي محركاً أساسياً للتحول الأخضر».

«داماك العقارية»

وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية: «بصفتنا من الداعمين الدائمين لمعرض «ويتيكس»، الأكبر في المنطقة في مجال الاستدامة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، تتواءم رؤية داماك العقارية مع أهداف المعرض، التي تتمثل في دعم الاستدامة، وتطبيق أفضل ممارسات التكيف البيئي، جنباً إلى جنب مع تطوير ودمج التقنيات الذكية. نشجع الجميع على مشاركة أفضل الممارسات المستدامة، والاستفادة من هذه المنصة لإنشاء اقتصاد دائري، بما يمهد الطريق لمستقبل أفضل».

«دوكاب»

بدوره، قال تشارلز ميلاغوي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في شركة كابلات دبي «دوكاب»: «نفخر في مجموعة دوكاب بكوننا أحد الرعاة التيتانيوم لمعرض «ويتيكس» 2025، المنصة الرائدة التي تسهم في دفع عجلة الابتكار ضمن قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.

وانسجاماً مع رؤية دولة الإمارات لعام 2025، نؤمن بأن مستقبل الطاقة المستدامة يقوم على العمل الجماعي، من خلال تعزيز الشراكات وتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة.

وفي إطار التزامنا بالحد من الأثر البيئي لأعمالنا، نواصل في دوكاب دمج أحدث التقنيات المتقدمة والاستراتيجيات الرقمية ضمن عملياتنا، بما يدعم رؤيتنا لمستقبل أكثر أماناً واستدامة. ويعد «ويتيكس» فرصة مثالية للقاء قادة القطاع الصناعي، وبناء جسور التعاون مع المجتمعات، واكتشاف التوجهات الجديدة التي من شأنها رسم ملامح الغد المستدام القائم على الابتكار والعمل المشترك».

