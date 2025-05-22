شرطة دبي توقع تفاهماً لتعزيز حماية الأطفال من العنف والإهمال

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي والجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم (ISPCAN) مذكرة تفاهم، لتعزيز الجهود المشتركة في مجالات التوعية والتدريب والبحث العلمي لحماية الأطفال من العنف والإهمال.

وقع المذكرة من جانب الشرطة، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، ومن جانب الجمعية، براغاني تومالا، المدير التنفيذي للجمعية، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين، وذلك على هامش فعاليات القمة الشرطية العالمية التي أقيمت مؤخراً.

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجيتها في حماية حقوق الطفل. كما أنها تؤكد التزام شرطة دبي بدوريها المجتمعي والوقائي لتعزيز بيئة آمنة، تصون حقوق الأطفال وتحميها.

وأضاف اللواء العبيدلي: «إن توقيع هذه المذكرة مع الجمعية يمثل محطة نوعية في جهود شرطة دبي لترسيخ بيئة حامية للأطفال، ترتكز على المعرفة والشراكات العالمية.

وأشارت براغاني تومالا إلى أن الجمعية ستوظف خبراتها العالمية لدعم شرطة دبي في تطوير آليات فعالة لحماية الأطفال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.