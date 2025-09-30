ضاحي خلفان يتسلم نسخة من رسالة ماجستير لعنصر بشرطة دبي

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة ماجستير من الملازم أول عبدالله صالح مال الله الحمادي، من قسم مكافحة الفساد الإداري بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، بعنوان «البرنامج النووي الإيراني وتأثيره على أمن الخليج العربي».

تناولت الرسالة البرنامج النووي الإيراني وتأثيراته على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، مع التركيز على دولة الإمارات العربية المتحدة كحالة دراسية، وشملت الخلفية التاريخية والسياسية للبرنامج وأبعاده الإقليمية والدولية، إضافة إلى مواقف القوى الكبرى ودول مجلس التعاون الخليجي تجاه هذا الملف، وأظهرت الدراسة حجم التحديات والانعكاسات الأمنية التي يفرضها على المنطقة، وانتهت إلى نتائج وتوصيات عامة ومهمة تسهم في تعزيز الأمن القومي لدولة الإمارات ودعم الاستقرار في المنطقة.