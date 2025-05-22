عبدالله المري: شرطة دبي حريصة على تطوير كوادرها البشرية وفق منهجية علمية

تسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحث ماجستير في علوم الشرطة، تخصص البحث الجنائي، من الملازم أول روضة حمدان الريسي، والتي جاءت بعنوان «المواجهة الأمنية والتشريعية للمخدرات الرقمية للحد من تأثيرها على الفرد والمجتمع».

وهنأ معاليه الملازم أول روضة الريسي، مؤكداً أنّ شرطة دبي لا تدخر جهداً في تطوير الكوادر البشرية، عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

وتناول البحث موضوع المواجهة الأمنية والتشريعية للمخدرات الرقمية للحد من تأثيرها على الفرد والمجتمع، من خلال دراسة تأثيرها على الأفراد والمجتمع، وتحليل الأساليب المستخدمة في مكافحتها.

ويركز البحث على التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والتشريعية في الحد من انتشار هذه الآفة، مع تقديم حلول مقترحة لتعزيز المواجهة الفعالة لها، وتمثلت مخرجات البحث في تحديد مخاطر وتأثيرات المخدرات الرقمية على الأفراد والمجتمع، وتحليل الفجوات القانونية والتشريعية في التعامل مع هذه الظاهرة، واقتراح استراتيجيات أمنية وتشريعية فعالة للحد من انتشار المخدرات الرقمية.

بدورها، أعربت الملازم أول روضة حمدان الريسي، عن شكرها وعرفانها لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، على دعمه اللامحدود لأبناء الوطن في مواصلة دراساتهم العليا، مؤكدة أنها ستسخر مخزونها العلمي في خدمة القيادة العامة لشرطة دبي، والعمل على المساهمة في تطوير منظومة العمل بما يلبي تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي.