مطارات دبي تعزز «السفر الشامل» بشراكةمع خبراء في تمكين أصحاب الهمم

أعلنت مطارات دبي عن شراكة استراتيجية جديدة مع ثلاث شخصيات رائدة في مجال تمكين أصحاب الهمم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مطار دبي الدولي أكثر المطارات شمولاً وملاءمة للجميع على مستوى العالم.

وتأتي هذه الشراكة ضمن المرحلة التالية من استراتيجية «السفر الشامل»، التي تركز على تقديم تجربة سفر سلسة ومُيسّرة لكل فئات المجتمع، خصوصاً أصحاب الهمم، عبر إشراك خبراتهم الحياتية في تصميم وتطوير الحلول.

وتضم قائمة المستشارين كلاً من: جيسيكا سميث رياضية بارالمبية سابقة ومُستشارة دولية في دمج أصحاب الهمم، فاطمة الجاسم رائدة إماراتية في مجال حقوق وتمكين أصحاب الهمم، وفريق «أنجل وولف» وهي مؤسسة عائلية مقرها دبي، معروفة بمبادراتها الرياضية الشاملة وتحقيقها لأرقام قياسية عدة في موسوعة غينيس.

وسيوظف هؤلاء الخبراء تجاربهم العملية والإنسانية لتحديد الفجوات المحتملة في تجربة السفر، والمشاركة في تطوير حلول مبتكرة تُعزز مفهوم الشمولية وتكسر الصور النمطية المرتبطة بالإعاقة.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «الشمولية الحقيقية تتحقق عندما نستمع لأصحاب التجربة الفعلية، ومن خلال التركيز على أصوات وتجارب أصحاب الهمم، نعمل على تصميم تجربة سفر تدعم رؤيتنا بأن نكون المطار الأكثر شمولاً على مستوى العالم».

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود مطارات دبي المستمرة لبناء بيئة مطارية تُراعي احتياجات جميع المسافرين، خاصة بعد أن أصبح مطار دبي الدولي أول مطار في العالم يحصل على شهادة «البيئة الصديقة لذوي التوحد» من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES). وقد تم حتى الآن تدريب أكثر من 53 ألف موظف على كيفية التعامل مع المسافرين من أصحاب التحديات غير المرئية.

وتدعم هذه المبادرة جهود إمارة دبي لتحقيق رؤيتها مدينة صديقة لأصحاب الهمم، والتي اكتسبت زخماً متزايداً بعد اعتمادها أول وجهة صديقة للتوحّد في نصف الكرة الشرقي.