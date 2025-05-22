«إقامة دبي» تُخرّج الدفعة الثالثة من برنامج للمتحدثين الرسميين

كرّم اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بحضور عدد من مساعدي المدير العام الدفعة الثالثة من مديري الإدارات، لاستكمال متطلبات البرنامج التدريبي «استشراف واستباقية التعامل مع وسائل الإعلام»، الذي ركّز على صقل المهارات الإعلامية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع وسائل الإعلام بمهنية واحتراف، بما يدعم الحضور الإعلامي للإدارة ويُرسّخ صورتها المؤسسية.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور في كلمته، أن «بناء متحدثين رسميين متمكنين هو ركيزة أساسية من ركائز العمل المؤسسي، ويجسّد توجهنا في إقامة دبي نحو الشفافية والانفتاح، ضمن خطاب إعلامي مسؤول، وواعٍ، يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو حكومة تضع الإنسان في جوهر اهتمامها».

وشمل البرنامج محاور متعددة من أهمها: طبيعة وأنواع الاتصال، صفات المتحدث الفعّال، فنون التحدث إلى وسائل الإعلام، مهارات المتحدث الرسمي أثناء الأزمات، وآليات إيصال الرسائل الإعلامية بوضوح وإيجاز وتأثير.

كما اعتمدت الاستراتيجية التدريبية على استخدام تقنيات تفاعلية، من بينها سيناريوهات حوارية، مقابلات إعلامية تجريبية، ومحاكاة واقعية، ما أتاح للمشاركين اختبار مهاراتهم المطورة ضمن بيئة تحاكي التحديات الإعلامية الفعلية.

عبيد بن سرور:

حريصون على تقديم خطاب إعلامي مسؤول وواعٍ يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة