«إرادة» يطلق هوية جديدة تعكس الالتزام بأفضل الممارسات

أعلن مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي عن إطلاق هويته المؤسسية والمرئية الجديدة، وذلك في إطار تحديث شامل يواكب تطلعاته المستقبلية، ويجسد التزام المركز بدعم تحقيق غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، بما فيها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين.

ويأتي إطلاق الهوية الجديدة بطابع يعكس رؤية المركز ورسالة عمله في دعم وتمكين أصحاب الإرادة خلال رحلة التعافي، ويساند التلاحم المجتمعي وفق القيم الإنسانية والإماراتية المشتركة، ويؤكد التزامه المؤسسي بالتميز وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال محمد عبدالله فلكناز، رئيس مجلس إدارة مركز «إرادة»: «إن إطلاق الهوية الجديدة ليس مجرد تغيير بصري، بل هو انطلاقة جديدة تترجم التزامنا برؤية واضحة نحو مستقبل يعزز من جودة الحياة ويمنح الأمل.

وسيركز مركز إرادة للعلاج والتأهيل في المرحلة المقبلة على تطوير شراكاتنا، وتوسيع نطاق خدماتنا لتكون أكثر شمولاً وتأثيراً، حيث إننا نطمح لنكون مرجعاً إقليمياً في مجال علاج الإدمان، ومصدر إلهام للمرضى وأسرهم للأمل بالتعافي نحو حياة أفضل».

وتشكل الهوية المؤسسية الجديدة للمركز وسيلة تواصل وتفاعل تشرك الجميع في دعم رحلة التعافي لأصحاب الإرادة وتدمج المجتمع في تعزيز الأمل لديهم بمستقبل أفضل، حيث يعكس التجديد البصري القيم الأساسية للمركز والتي تشمل: العناية، والخصوصية، والتسامح.

ويجسد التصميم الجديد لشعار المركز التطور المستمر نحو التفاؤل والإشراق، فضلاً على التزام المركز برسالته الإنسانية والاستراتيجية، لتقديم نموذج علاجي يمكّن أصحاب الإرادة ويوفر الحلول الدامجة بأسلوب شامل ومتكامل.

وترتكز الهوية الجديدة للمركز على مفاهيم الاستدامة، لتكون أساساً متيناً يمكن البناء عليه في تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية، وجذب المزيد من المستفيدين إلى برامج التعافي، بما يعزز الحماية والرعاية وتكافؤ الفرص لفئات المجتمع كافة، بما فيها الأكثر عرضة للضرر، وبما يتماشى مع المعايير العالمية في الصحة النفسية والعلاج من الإدمان.