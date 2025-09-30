ملتقى أبوهيل المجتمعي يعزز الوعي الأمني بين الجاليات

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، ملتقى أبوهيل المجتمعي، بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات، ومبادرة الشرطي جارك، والشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز الوعي الأمني بين الجاليات بشأن خدمات شرطة دبي، وقنوات التواصل معها.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس المجلس: «إن تنظيم الملتقى يأتي تماشياً مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع بمختلف الجنسيات والأعمار، عبر فعاليات ومبادرات مجتمعية ورياضية وتوعوية هادفة، تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، وترسخ الوعي بمجموعة من القيم المجتمعية، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين».