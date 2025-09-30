شرطة دبي تستشرف مستقبل القدرات الشبابية في قطاع العمليات

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية بعنوان «استشراف مستقبل تطوير المهارات والقدرات الشبابية في قطاع العمليات»، بحضور العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات.

والمقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، وممثلين عن بلدية دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وشركة «دو» للاتصالات، و«اتصالات آي آند الإمارات»، وبمشاركة الموظفين الشباب في الإدارة العامة للعمليات.

وتهدف الجلسة إلى تمكين وتعزيز دور الشباب في تطوير منظومة العمل العملياتية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل، وخلق بيئة عمل مؤسسية قائمة على الابتكار والاستباقية.