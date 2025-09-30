بتوجيهات محمد بن راشد.. «ويتيكس» ينطلق اليوم بمشاركة 3100 شركة من 68 دولة

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويعد «ويتيكس» أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة، وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر، والمدن المستدامة والمباني الخضراء، والتحول الرقمي والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والقطاعات ذات الصلة.

وتستعرض 3100 شركة من 68 دولة، خلال المعرض، أحدث تقنياتها وابتكاراتها ومشاريعها. ويتضمن المعرض 18 جناحاً دولياً من جميع أنحاء العالم، ويمتد على مساحة 95,000 متر مربع. وتتضمن دورة هذا العام من «ويتيكس» منطقة التنقل الأخضر، منطقة الصحة والسلامة.

ومنطقة الوفود المخصصة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض من جهة، وكبرى الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويشهد المعرض أيضاً عقد العديد من اللقاءات بين الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمستثمرين، عبر خدمة لقاءات الأعمال (B2B)، وخدمة الاجتماعات بين الشركات والجهات الحكومية (B2G).

وتنظم الهيئة على هامش المعرض، ما يزيد على 135 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم. وتتيح الهيئة أيضاً للعارضين فرصة زيارة مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.