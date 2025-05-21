جناح دبي في جيتكس أوروبا يعرض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي

افتتحت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال وكاي فيغنر، عمدة برلين، معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 وذلك بحضور سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة "دبي الرقمية" وسعادة عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وخلال الجولة الافتتاحية، زاروا جناح دبي الذي يضم 12 جهة حكومية وخاصة تعرض مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة التي تعكس ريادة الإمارة في تبني التقنيات المستقبلية وتعزيز التحول الرقمي.

ويشكّل جناح دبي منصة استراتيجية لإبراز جهود الجهات المشاركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة بهدف تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة عالمياً.

مبادرات وخدمات مبتكرة

وتسلط مشاركة جناح دبي في المعرض الضوء على عدد من المبادرات والخدمات المبتكرة التي تعكس تطور البنية التحتية الرقمية للإمارة، ومنها لوحة دبي، ومرصد دبي، وتطبيق دبي فال، إلى جانب تطبيق الموظف الذكي الذي يقدم حلولا متطورة لإدارة شؤون الموظفين، وتطبيق دبي الآن الذي يُعد المنصة الموحدة للمعاملات الحكومية، وتطبيق الهوية الرقمية الذي يتيح للسكان والزوار التسجيل والتحقق من الهوية بسلاسة وأمان باستخدام بصمة الوجه.

شرطة دبي ودائرة الاقتصاد

وتستعرض شرطة دبي منظومة شرطة دبي ذاتية التحكم وخدمات شرطة دبي الرقمية، في حين تقدم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة إلى جانب رحلة فتح الحساب البنكي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. وفي جناح "المسار الرقمي"، تم تسليط الضوء على جوانب الأعمال والسياحة؛ حيث جرى عرض رحلة متكاملة لإصدار الرخصة التجارية، بالإضافة إلى تجربة "زوروا دبي" لتعزيز السياحة. ولتسهيل رحلة المستثمر، تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة "استثمر في دبي"، من خلال مساعد ذكي للإرشاد الفوري، وإدارة التزامات الشركات، وحجز الأسماء التجارية بكفاءة وسرعة.

الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب

كما سلطت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الضوء على مشاريع رقمية متقدمة تعكس نهج المؤسسة في استشراف مستقبل الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة وجودة رحلة المتعاملين. ومن أبرز هذه المشاريع منصة "سلامة" الذكية، وتعمل هذه المنصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُعد نموذجاً رائداً في تبسيط إجراءات الإقامة، وتتيح هذه المنصة إنجاز خدمات مثل تجديد الإقامة والدفع الإلكتروني. كما تتيح المنصة الرد الفوري على استفسارات المتعاملين المتعلقة بالإقامة والتأشيرات.

إقامة دبي

وتستعرض إقامة دبي أيضاً نظام تحليل مشاعر المتعاملين، ويقوم هذا النظام بتحليل التعليقات والملاحظات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للإدارة، لقياس مستوى رضا المتعاملين بدقة. والتفاعل مع مقترحاتهم وتقديم حلول فورية تسهم في تحسين جودة الخدمات، وابتكار تجارب جديدة تستجيب لتوقعاتهم المتغيرة.

جمارك دبي

وتقدم جمارك دبي مجموعة من المشاريع المبتكرة، منها أكاديمية دبي اللوجستية التي تسهم في تشكيل مستقبل المتخصصين في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. كما تستعرض جمارك دبي غرفة التحكم والسيطرة الجمركية وهي وحدة مركزية متخصصة تُعنى بمراقبة وإدارة العمليات الجمركية في المراكز الجمركية المتوزعة في إمارة دبي. كما تقدم مجموعة من الخدمات منها "المنسق" وهو عبارة عن تطبيق تفاعلي ذكي يعتمد على تصوير السلع والمنتجات للبحث الآني عن رمز النظام المنسق والمعلومات الجمركية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وتقدم أيضاً مشروع التفتيش المتكامل الذي يحقق ريادة إقليمية وعالمية في تسهيل تقديم خدمات التفتيش الجمركي، من خلال تمكين المتعاملين من الحصول على فحص وتفتيش شحناتهم التجارية في منشآتهم الخاصة بدلاً من تنفيذها في مراكز التفتيش الجمركية.

مؤسسة دبي للمستقبل

وتستعرض مؤسسة دبي للمستقبل خلال مشاركتها مجموعة من مبادراتها ومشاريعها المتنوعة في مختلف مجالات تصميم وصناعة المستقبل، ودراسة ومواكبة التحولات العالمية، ودعم الابتكار وتمكين المهارات المستقبلية، ودعم تبني أحدث التطبيقات التكنولوجية وأدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار إبراز دور دبي العالمي في هذه القطاعات الحيوية.

القيادة العامة للدفاع المدني

وتشارك القيادة العامة للدفاع المدني بدبي في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 بطائرة درون مخصصة لإطفاء الحرائق في الأبراج والمباني الشاهقة(شاهين)، بالإضافة إلى برنامج جاهزية الدفاع المدني الأول من نوعه في العالم.

ويتميز الدرون بقدرته على إطفاء الحرائق في المباني العالية بارتفاع يصل إلى 200 متر، وبخزان سعته 1200 لتر من الماء والفوم، وبطارية توفر تشغيلًا لمدة تتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، مع إمكانية تشغيله لفترات زمنية أطول عبر استخدام الطاقة الكهربائية الخارجية بواسطة الكابلات. كما تشارك ببرنامج "جاهزية الدفاع المدني "المخصص لحماية الأرواح والممتلكات واستثمار الذكاء الاصطناعي في عمليات التنبؤ الاستباقي ورفع معدل التوعية والوقاية من الحوادث باستخدام الضباط الافتراضيين.

محاكم مركز دبي المالي العالمي

وتشارك محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال استعراض نظامها القضائي القائم على النموذج الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية، والذي يوفر بيئة قانونية مرنة لتسوية النزاعات التجارية والمدنية محلياً ودولياً.

مركز محمد بن راشد للفضاء

ويعرض مركز محمد بن راشد للفضاء المنصة الذكية لتحليل صور الأقمار الاصطناعية التي تعتبر حلاً ذكياً ومتقدماً لتحويل بيانات الأقمار الصناعية إلى رؤى قابلة للتطبيق العملي. كما يستعرض المركز خدماته في مجال البيئة والمدن الذكية وإدارة الازمات والكوارث من خلال توظيف تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي لمراقبة التغيرات المناخية، ورصد الزحف العمراني وتخطيط المدن، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية.

مركز دبي للأمن الإلكتروني

كما يعرض مركز دبي للأمن الإلكتروني "مؤشر دبي للأمن السيبراني"، الذي تم تطويره بهدف تحفيز الجهات على رفع مستوى نضجها السيبراني. ويُعد المؤشر أداة شاملة للمقارنة المعيارية، تُسهم في تعزيز تطوير حلول مبتكرة وأنظمة حماية ذكية قادرة على رصد الثغرات والتعامل معها بكفاءة. وتدعم هذه المبادرة مجموعة من الخدمات المتقدمة، تشمل نظام "طارش"، و "الكاشف"، ومركز عمليات الأمن السيبراني، وجميعها مصممة لتعزيز مرونة منظومة الأمن السيبراني ضمن الجهات الحكومية في دبي.

وتؤكد مشاركة دبي في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 التزامها بتعزيز نموذجها الرقمي الحكومي، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار، من خلال تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون الدولي في مجالات التحول الرقمي.

وفي تعليقه على الحدث، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية: "تعكس مشاركة دبي في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع أبرز النماذج العالمية، إلى جانب نقل تجربتها الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة التحول الرقمي. ويجسد جناح دبي في المعرض نموذجاً متميزاً للتكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة، التي تعمل بروح الفريق لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رقمية عالمية." وأضاف سعادته: "إن هذا الحضور الموحّد يعكس ثقافة العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 نحو بناء مستقبل رقمي مزدهر، يعزز مكانة دبي كمنصة عالمية للابتكار والتكنولوجيا."

من جانبه، أكد اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على المشاركة في المنصات العالمية، وعرض الخدمات الرقمية الأمنية، الهادفة إلى تحقيق التوجه الاستراتيجي في "المدينة الأمنة"، وإسعاد أفراد المجتمع، من خلال التيسير عليهم في الحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة ويسر بما يعكس مدى التطور والريادة التي تحققها إمارة دبي خاصة في الخدمات الشرطية.

وأشار اللواء خالد الرزوقي إلى أن المشاركة في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 من خلال جناح متكامل يضم 12 جهة حكومية وخاصة، يظهر مدى التطور الذي تشهده إمارة دبي في الخدمات الرقمية وكيف أصبحت محط أنظار العالم في هذا المجال ما جعلها وجهة عالمية للإقامة والاستثمار والعمل والعيش بأمن وأمان، متمنيا التوفيق لكافة الجهات المشاركة في نقل الصورة المُشرقة والمتقدمة لإمارة دبي في واحد من أهم المعارض العالمية.

من جانبه، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "المشاركة المتميزة لدبي في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 تعكس رؤيتها الطموحة للتحول الاقتصادي القائم على الابتكار والتميز الرقمي. وتفخر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتواجد في هذا الحدث المهم مع شركائها من القطاعين العام والخاص ضمن جناح دبي، والإسهام في العمل المشترك من أجل استعراض المبادرات والتقدم الذي تحرزه كافة الجهات في هذا المجال، وذلك في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم".

وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن حضور الإدارة في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 يجسّد التزامها الثابت برؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة مستقبلية، تواكب تطلعات الإنسان وتُعزز من جودة الحياة. وقال: "نشارك في جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 ونحن نحمل معنا تجربة إماراتية ناضجة في التحول الرقمي، بقيادة واعية ترى في الابتكار طريقاً للريادة، وفي رضا الإنسان معياراً للنجاح. إن ما نقدّمه اليوم من حلول ذكية مثل منصة سلامة ونظام تحليل المشاعر، لا يُعبّر فقط عن تطور خدماتنا، بل يُترجم رؤية الدولة في تقديم نموذج حكومي متكامل، يسبق الحاجة، ويستبق المستقبل. نؤمن أن التميز الحقيقي يكمن في أن تكون الخدمة أسرع… وأبسط… ولكن دون أن تُفرّط بالأمن والدقة والموثوقية."

بدوره، أكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن مشاركة الدائرة ضمن جناح دبي في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 في برلين، ينسجم مع استراتيجيتها الطموحة في قيادة التحول الرقمي و ابتكار خدمات وبرامج جمركية تعتمد التكنولوجيا المتقدمة و تقنيات الذكاء الاصطناعي ،وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة والتي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ، وزيادة تنافسيتها وترسيخ موقعها الرائد في التجارة العالمية، ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية، حيث يعد معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 منصة استراتيجية للابتكار الرقمي و الشراكة الدولية ، كما يمثل المعرض العالمي فرصة سانحة لعرض خدمات وتجارب جمارك دبي في تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع العمليات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعين التجاري و اللوجستي.

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "نهدف من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العالمي إلى تسليط الضوء على جهود وإنجازات دبي في مختلف المجالات المستقبلية والتكنولوجية والابتكارية، ونجاحها في تطوير بنية تحتية رقمية ومنظومة داعمة للابتكار وأصحاب الأفكار والمشاريع النوعية ذات الأثر الإيجابي على القطاعات الحكومية والاقتصادية. كما ستسلط مؤسسة دبي للمستقبل الضوء على مختلف مبادراتها الهادفة إلى توظيف الشراكات العالمية في خدمة المجتمعات وصناعة مستقبل أفضل لها".

وحول المشاركة أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تشكل نموذجاً إيجابياً بفضل الريادة العالمية التي وصلت لها في مجال الإطفاء و الوقاية و السلامة، و نحن سعداء بأن نشارك العالم أحدث ابتكاراتنا من خلال معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025، الذي يشكل منصة عالمية لأفضل الابتكارات و الممارسات الحكومية ، ضمن جناح دبي الرقمية الذي يضم 12 جهة حكومية وخاصة .

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "يسرّنا المشاركة في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 في برلين هذا العام. وتؤكد مشاركتنا التزام دبي بريادة التحول الرقمي في القطاع القضائي. من خلال استعراض خدماتنا الرقمية المتطورة — مثل الوصية بالأصول الرقمية، وخدمات التوثيق المعتمدة على تقنية البلوك تشين، ومنصات الوساطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي — نهدف إلى إبراز الدور المحوري للتكنولوجيا في تعزيز الوصول إلى العدالة وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه المشاركة لا تعكس التزامنا بالابتكار فحسب، بل تعزز أيضاً مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتميّز القانوني والتقني."

من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "تأتي مشاركتنا في جيتكس أوروبا 2025 انطلاقاً من دورنا الإستراتيجي في دعم منظومة التحول الرقمي لإمارة دبي، وتوظيف تقنيات الفضاء في خدمة حلول التنمية المستدامة وبناء المدن الذكية. من خلال منصتنا الذكية لتحليل صور الأقمار الاصطناعية، نُسهم في تمكين القطاعات المختلفة من اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات في مجالات حيوية. كما تؤكد هذه المشاركة التزامنا بتعزيز التكامل بين قطاع الفضاء والقطاعات المدنية، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والحلول المتقدمة."

وقال يوسف حمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: "تُجسّد مشاركتنا في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 التزامنا بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ومن خلال مؤشر دبي للأمن الإلكتروني ومجموعة الحلول المتقدمة التي نوفرها، يفخر المركز بدوره المحوري في دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة. وتؤكد هذه المشاركة حرصنا على بناء مجتمع رقمي آمن، وترسيخ مكانة دبي كمدينة حاضنة للابتكار، وتعزيز موقعها كمدينة رقمية مرنة وآمنة، إلى جانب دفع جهود التعاون السيبراني على المستوى العالمي. وتشكل هذه الركائز منظومة متكاملة تجسد رؤية دبي في أن تكون المدينة الرقمية الأكثر أماناً في العالم."