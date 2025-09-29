أحمد بن محمد يعلن إطلاق حملة "الشهر الوطني" في دبي

أعلن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم عن إطلاق حملة "الشهر الوطني" التي تهدف إلى تنسيق المظاهر الاحتفالية في إمارة دبي لمناسبات الوطن الغالية، انطلاقاً من يوم العَلَم (3 نوفمبر) وحتى عيد الاتحاد (2 ديسمبر 2025).

وتنظم الحملة "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بمشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بهدف تعزيز روح الفريق الواحد وترسيخ معاني الولاء والفخر الوطني.

وتتضمن فعاليات "الشهر الوطني" تنظيم النسخة الثانية من حملة "زايد وراشد" التي تجسد حب شعب الاتحاد للقائدين المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وما تركاه من بصمات خالدة في مسيرة وطن لا يعرف المستحيل.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "نعلن اليوم إطلاق حملة “الشهر الوطني” بهدف تنسيق المظاهر الاحتفالية في إمارة دبي لمناسباتنا الوطنية الغالية انطلاقا من يوم العَلَم (3 نوفمبر) وحتى عيد الاتحاد (2 ديسمبر 2025) والتي ينظمها ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بمشاركة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ونتطلع هذا العام للعمل بروح الفريق الواحد لنعكس عمق الولاء والفخر بهذه المناسبات الوطنيةط.

وأضاف سموه: "وضمن فعاليات "الشهر الوطني" وجهنا بتنظيم النسخة الثانية من حملة زايد وراشد، التي تعكس حب شعب الاتحاد لقائدين عظيمين أرسيا ركائز النهضة الإماراتية، وتركا بصمات خالدة في مسيرة وطن لا يعرف المستحيل".