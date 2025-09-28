منطقة الصحة والسلامة في «ويتيكس» تركز على الابتكار

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 2 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتركز «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس» 2025 على دور الابتكار والتقنيات والتعليم وتوطيد التعاون في إحداث تغيير إيجابي جذري في صحة وسلامة الأفراد والمؤسسات وتعزيز الرفاهية النفسية. وتستقطب المنطقة جهات حكومية رائدة في هذا المجال وكبرى الجامعات في دولة الإمارات، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع وأعلى درجات جودة الحياة، ورفاهية وسلامة الموظفين وفق أعلى المعايير العالمية.

ندوات نقاشية

وتضم «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس» 2025 مؤتمر الصحة والسلامة بمشاركة كبار التنفيذيين، لتقديم جلسات وندوات نقاشية متخصصة حول أحدث مستجدات الصحة والسلامة، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل قطاع الصحة والسلامة في المدرسة والمنزل ومكان العمل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «يدعم (ويتيكس) ضمان جودة الحياة المتكاملة للجميع من خلال تشجيع تسخير الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول رائدة تضمن أفضل نوعيات الحياة، وتسهم منطقة الصحة والسلامة في ويتيكس -للعام الثاني على التوالي- في بناء جسور التواصل والتعاون بين المتخصصين والأفراد والشركات والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمبتكرين والمستثمرين والشباب، لابتكار تقنيات وممارسات تسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية، ومواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية، ودعم الصحة العامة في ظل التغير المناخي، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف 3 الصحة الجيدة والرفاه.

ويؤكد نجاح (منطقة الصحة والسلامة) تنامي دور المعرض بوصفه منصة عالمية مثالية لتحفيز الابتكارات التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي، ليس في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والتنمية الخضراء والمدن الذكية والمستدامة فحسب، بل في مختلف القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز جاهزيتنا لمستقبل أكثر استدامة وصحة ورفاهية وإشراقاً».

التنقل الأخضر

وحول مشاركة مجمع كليات التقنية العليا في منطقة الصحة والسلامة، قال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا: «يشكل ويتيكس 2025 منصة عالمية لإبراز أحدث التوجهات في مجال الاستدامة والتنقل الأخضر، ويجسد التزام دولة الإمارات بريادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وانطلاقاً من هذا التوجه، تحرص كليات التقنية العليا على المساهمة عبر إعداد الكفاءات الوطنية بالمهارات التطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام، لإعداد جيل يقود هذا التحول ويبتكر حلولاً عملية تعزز تنافسية الدولة ومكانتها العالمية».