شيخ الأزهر ورئيس الوزراء اللبناني ووزير خارجية سوريا متحدثون رئيسيون في قمة الإعلام العربي

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق قمة الإعلام العربي 2025 في 26 مايو الجاري،.

وتستمر على مدار 3 أيام، متضمنة «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«منتدى الإعلام العربي» و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، ومستقطبة جمعاً من كبار الشخصيات، وأهم الرموز السياسية والقامات الفكرية والثقافية، ورؤساء تحرير أهم الصحف في العالم العربي، وأبرز الكُتّاب والقيادات والوجوه الإعلامية في الحدث الأكبر من نوعه عربياً.

وتحظى «قمة الإعلام العربي 2025» بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، كما تحظى القمة، وخلال يومها الثالث بمشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث ستلقي سموها الكلمة الرئيسية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، وتدور حول موضوع «دور الإعلام في عصر الخوارزميّات».

ويشمل ثاني أيام «قمة الإعلام العربي»، وفي جلسة رئيسية تتخلل فعاليات «منتدى الإعلام العربي»، حواراً مهماً مع أسعد الشيباني، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية.

ويشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في جلسة حوارية رئيسية، يلقي خلالها الضوء على كيفية التوظيف الإيجابي والفعّال لمنصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد وسيلة تخدم في دعم الرسالة السياسية والأهداف الاستراتيجية.

وزراء الإعلام

وأفردت القمة جلسة نقاشية رئيسية لوزراء الإعلام العرب ضمن أجندتها المكثفة لهذه الدورة، حيث يشارك في النقاش عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة في دولة الكويت، ود. رمزان النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، وبول مرقص.

وزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، ومن دولة الإمارات معالي عبدالله آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، لاستشراف مستقبل الإعلام الرسمي، وآفاق تكامله مع الإعلام الخاص في بناء رسالة إعلامية عربية مؤثرة.

كما تستضيف القمة د. غسان سلامة، وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية، لإلقاء الضوء حول آفاق الاستقرار المنشود في المنطقة، وكيفية الوصول إليها، ودور الإعلام في دعم هذا الطموح المشروع.

كذلك يشارك في قمة الإعلام العربي 2025 نخبة من أهم الوجوه الإعلامية في المنطقة والعالم، ومن أبرزهم الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، المعروف بأسلوبه المتميز في إدارة الحوار مع كبار الشخصيات حول العالم.

فرصة نموذجية

وبهذه المناسبة قالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة: «تأتي استضافة قمة الإعلام العربي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تطورات متسارعة على مختلف المستويات الجيوسياسية والاقتصادية وكذلك التقنية، إذ يمثل هذا اللقاء السنوي فرصة نموذجية،لاستعراض أبعاد تلك التطورات وعلاقاتها بالإعلام، ومدى تأثيره في توجيه دفتها، والتعامل مع تداعياتها، بأسلوب يخدم المتلقي، ويعزز وعيه بمختلف أبعاد تلك الموضوعات والقضايا».

وأوضحت قائلة: «القمة فرصة لحوار شامل يرسم خريطة واضحة لعلاقة الإعلام بقطاعات رئيسية تؤثر في حياة الإنسان العربي. وسيراً على النهج الذي تبعه الحدث منذ انطلاق أول مكوناته قبل 25 عاماً نتشرف هذه الدورة باستضافة نخبة من كبار الساسة والمسؤولين الحكوميين والمفكرين وصنّاع الرأي وقيادات المؤسسات الإعلامية.

فيما تعكس المشاركة النوعية، التي تحظى بها القمة مدى الثقة بدور دبي محركاً للتطور الإعلامي العربي، ومركزاً لحوار بنّاء هدفه تعزيز دور الإعلام في دفع مسيرة المنطقة نحو مستقبل مستقر ومزدهر».

وأضافت: «نؤمن بأن التحديات التي تواجه الإعلام اليوم تستدعي تكاتفاً عربياً وتفكيراً استراتيجياً، يعيد رسم العلاقة بين الإعلام والمجتمع، ويواكب التحولات السريعة في التكنولوجيا والمحتوى. ومن خلال القمة نفتح الباب أمام رؤى جديدة، وشراكات مثمرة، ومبادرات قادرة على إحداث فارق حقيقي في المشهد الإعلامي العربي».

وتهدف هذه الدورة من قمة الإعلام العربي، في ثلاثة أيام من النقاشات والحوارات الملهمة من خلال ثلاث فعاليات رئيسة تندرج تحت مظلتها وهي: «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«منتدى الإعلام العربي»، و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، إلى الوقوف على أبعاد المشهد الإعلامي الراهن وعلاقته بالمجتمعات العربية تأثيراً وتأثراً.

واستشراف متطلبات تعزيز دور الإعلام في دعم الطموح العربي لمستقبل أفضل، تنعم فيه شعوب المنطقة بمزيد من فرص الاستقرار والتقدم في ظل تنمية شاملة مستدامة. كما تشهد القمة تكريم المبدعين في المجال الإعلامي من خلال «جائزة الإعلام العربي» وجائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع» و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب».

يُذكر أن «قمة الإعلام العربي» قد استضافت على مدار دوراتها المتعاقبة من خلال «منتدى الإعلام العربي» كوكبة من كبار المسؤولين في العالم العربي من رؤساء مجالس الوزراء والوزراء.

حيث مثل اللقاء فرصة مثالية للقاء بين هذه النخبة السياسية والفكرية والقائمين على العمل الإعلامي في عالمنا العربي، ضمن حوار حشدت له دبي كل مقومات النجاح سعياً لرسم صورة واضحة لمستقبل الإعلام وما يمكنه القيام به من تدابير داعمة لتوجهات التنمية الشاملة في مختلف البلدان العربية.

فضلاً عن قيمة الحدث كونه أكبر تجمع مهني للمعنيين بالإعلام العربي سواء داخل المنطقة أو خارجها، إذ يواصل رسالته منصة هدفها رصد الفرص والنظر في الحلول النافعة لما يواجهه القطاع من تحديات، سعياً لبناء إعلام يلبي تطلعات المتلقّي العربي، ويرضي شهيته لمحتوى نافع ومتطور.