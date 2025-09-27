قيادات وطنية: محمد بن راشد صنع مستقبل دبي ورسم طريقها للعالمية

دبي- وائل نعيم ورحاب حلاوة وجميلة إسماعيل

أكدت قيادات وطنية لـ«البيان» أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة تشكل خريطة طريق متكاملة لبناء نموذج إداري وقيادي قادر على تحويل التحديات إلى فرص، عبر تعزيز الابتكار والتحول الرقمي كأدوات محورية لتسريع وتيرة الإنجاز، وترسيخ بيئة تنافسية مرنة تقوم على الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية ومحرك التنمية الأساسية.

وأشاروا إلى أن سموه رسم لدبي طريق العالمية وصناعة المستقبل، منوهين إلى أن المكانة العالمية التي تحظى بها دبي اليوم لم تكن وليدة الصدفة، وإنما ثمرة لمنظومة متكاملة من الاستراتيجيات المرنة والرؤى الاستباقية التي أرسى دعائمها سموه، لتصبح المدينة نموذجاً متفرداً في التنمية المستدامة، ومقصداً عالمياً للعيش والعمل والإبداع.

بداية قال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي: «عندما يُطرح السؤال: لماذا تُعد دبي أفضل مدينة في العالم؟ فإن الجواب يكمن في معادلة فريدة تجمع بين الرؤية الطموحة والقدرة الاستثنائية على التنفيذ.

فدبي لم تُبنَ بالصدفة، بل قامت على رؤية قيادة جعلت من الإنسان، وسعادته، وجودة حياته محوراً لكل سياسة وقرار». وأضاف: «دبي مدينة آمنت أن الأمن والاستقرار هما أساس كل ازدهار.

فشيّدت منظومة تجعل من الطمأنينة ثقافة يومية، ومن الانتماء شعوراً مشتركاً بين المقيم والزائر. وهنا يصبح الأمن قيمة حياتية، والاقتصاد بيئة جاذبة، والبنية التحتية معياراً عالمياً».

وأوضح أن تميز دبي لا يتوقف عند هذا الحد، فهي مدينة الابتكار التي لا تنتظر المستقبل بل تكتبه. من التحول الرقمي إلى الاقتصاد الأخضر، ومن الخدمات الذكية إلى الاستدامة، تتحول التحديات في دبي إلى فرص، وتصبح التجربة اليومية رحلة ثقة وسعادة.

مشيراً إلى أن قوة دبي أيضاً في إنسانها، في شبابها ونسائها، في روح الفريق التي تصوغ إنجازاتها، وفي بيئة عمل تُلهم كل فرد ليكون شريكاً في النجاح.

وقال: دبي في جوهرها، مدينة للأحلام، فهي تمنح المستثمر بيئة آمنة ومرنة، والطالب مؤسسات تعليمية رائدة، والسائح تجربة استثنائية تجمع بين الأصالة والحداثة. ولهذا كله، أؤكد أن دبي ليست مجرد مدينة للعيش والعمل، بل قصة نجاح متجددة ورسالة إلى العالم بأن المستقبل يُصنع من هنا.

تنافسية عالمية

حمد المنصوري

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية»، إن إمارة دبي باتت نموذجاً ملهماً يحتذى به عالمياً، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت من دبي مدينة عالمية تحتل موقعاً بارزاً على خريطة التنافسية العالمية.

وأوضح أن مسيرة دبي لم تبدأ منذ سنوات قليلة، بل هي ثمرة تضافر الجهود من العمل المستند إلى فكر قيادي استثنائي يقوم على التحدي والابتكار

. مشيراً إلى أن سموه كان دائماً يطلق مبادرات قد تبدو صعبة أو غريبة، لكنها تتحول لاحقاً إلى قصص نجاح عالمية، وهذا ما جعل دبي مختلفة في رؤيتها وبنيتها المؤسسية وروحها القيادية.

وأشار إلى أن ما يميز دبي أن الإنسان وجودة حياته يأتيان ضمن أولويات مسيرتها التنموية، إذ يشعر كل من يعيش فيها بالانتماء بفضل منظومة العدالة والأمن والخدمات المتميزة، في شتى القطاعات فضلاً عن بنيتها المجتمعية المتكاملة التي تمنح السكان والزوار تجربة استثنائية تعزز جودة حياتهم وتسعدهم.

وبين أن سموه حول مسيرة دبي التنموية إلى العالمية في مختلف إنجازاتها، إذ تحولت المدينة إلى مدرسة عملية مستدامة لإعداد القيادات وصياغة فكر جديد يواكب تحديات العصر، ورؤية تجمع بين استعراض التجارب العالمية وتبادل الخبرات المحلية، ما يسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز مكانة دبي كمدينة رائدة اقتصادياً وتعليمياً وإنسانياً، وكأفضل مدينة للعيش والعمل.

قيادة ملهمة

عبد الله بوسناد

وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «نستلهم من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤية قيادية ملهمة تسعى لجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً في كافة المجالات.

وفي جمارك دبي نعتبر هذه الرؤية مصدر إلهام واستراتيجية عمل نلتزم من خلالها بمضاعفة جهودنا لتعزيز تنافسية الإمارة، والارتقاء بخدماتنا الجمركية لتكون نموذجاً يحتذى به في الكفاءة والابتكار والاستدامة».

وأضاف: «نحن نحرص في جمارك دبي على تطوير بنيتنا الرقمية، وتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في خدمات التفتيش الجمركي، وتسهيل الإجراءات الجمركية، بهدف دعم قطاعات الأعمال، وتسريع حركة التجارة العالمية من بوابة دبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز لوجستي وتجاري رائد عالمياً، وتبني نهج استباقي في مواجهة التحديات.

مؤكداً أننا في جمارك دبي ندرك أن الريادة لا تتحقق إلا بروح الفريق الواحد، وبتضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وسنستمر في تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية محلياً ودولياً، لتقديم تجربة جمركية استثنائية، تواكب رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية، وخطتها المستقبلية في أن تكون مدينة عالمية متكاملة في بنيتها، ومستدامة في تقدمها ونموها».

نموذج عالمي

عبدالله الفلاسي

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «أستطيع القول، وبلا مبالغة بأن فريق عمل حكومة دبي يجتهد ويسعى لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.

وذلك من خلال الحرص التام على إطلاق برامج ومبادرات ومشاريع استثنائية لتحويل مدينة دبي إلى نموذج عالمي للحياة الجميلة والمتكاملة، والمُلهمة».

وأضاف: «تتميز دبي، بفضل رؤية وتوجيهات وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمكانها ومكانتها وروحها وثقافتها وعمرانها، وستكون أفضل مدينة في العالم».

مشيراً إلى أن دبي مدينة عالمية متسارعة النمو، تتسم بهوية ثقافية أصيلة ومتماسكة، وبيئتها الحيوية المستدامة التي تجمع بين الترفيه والثقافة والأنشطة الاقتصادية وغيرها من الجوانب التي من شأنها أن تسهم في ترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة.

منظومة متكاملة

على المري

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن المكانة العالمية التي تحظى بها دبي اليوم هي نتاج منظومة متكاملة من الاستراتيجيات المرنة والفكر والتخطيط الاستباقي التي أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح دبي نموذجاً عالمياً متفرداً في التنمية المستدامة، ومقصداً للعيش والعمل والاستثمار والإبداع للجميع من كافة أنحاء العالم.

وأضاف: «رسخت دبي ثقافة العمل الجماعي، وتأكيد مكانتها على خريطة الريادة العالمية، مستلهمة قيم ومبادئ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتبقى المدينة منارة للإنجاز ومصدراً دائماً للإلهام والإبداع».

وأوضح أن دبي تمكنت بفضل نهجها القائم على استشراف المستقبل، وصياغة خطط طويلة المدى، وتبني أحدث ممارسات الحوكمة والإدارة الرشيقة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية مرنة ومبتكرة.

من ترسيخ مكانتها كمركز رائد لصناعة المستقبل، ومنصة تجمع بين أفضل التجارب العالمية وأرقى الممارسات في الإدارة والابتكار، وهو ما يتجلى في حضور أهم ألف شخصية قيادية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في هذا الملتقى الفريد من نوعه على مستوى المنطقة.

ماجد الجوكر

وقال ماجد سلطان الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: «تعتبر دبي مدينة عالمية وبجدارة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باستمرارية بمضاعفة الجهود وإرساء معايير تنافسية لتكون دبي أفضل مدينة في العالم وذلك في جميع القطاعات وبلا استثناء، والعمل بروح الفريق الواحد لتكون دبي المدينة الأكثر جمالا ورقيا والأفضل في العالم».

وأضاف: «إن رؤية دبي وطموحاتها اللامحدودة وصلت وبشكل أصيل ومؤثر وملهم إلى جمهور عالمي متنوع، ونجحت مدينة دبي في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية».

دلال الشامسي

وأوضحت دلال مطر الشامسي، مديرة المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات، أن مدينة دبي تمتلك اليوم قصة فريدة وذلك في العديد من الجوانب، كجودة الحياة، والهوية والقيم والطموح، والخدمات، والابتكار والريادة.

ولفتت إلى أن مدينة دبي لم تصل إلى هذا المستوى العالمي إلا بفضل دعم ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق عمله الذي يتسم حقيقة بالشغف والعمل الدؤوب وتحقيق التنافس نحو التطور المستمر لخدمة الناس وإسعادهم، ولتعزيز مكانة دبي الريادية عالمياً.

روح الفريق

عبد العزيز الحمادي

وأكد الدكتور عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في هيئة تنمية المجتمع، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل مدرسة قيادية عالمية، فتوجيهات ومبادرات سموه شكلت نموذجاً عملياً يحتذى به في العمل الحكومي القائم على الإنجاز بروح الفريق ضمن بيئة إيجابية تستقطب المهارات والكفاءات وتعلي روح التنافسية.

وأوضح الدكتور الحمادي، الذي عمل في حكومة دبي لأكثر من اثنين وعشرين عاماً، أنه كان شاهداً على التحولات الكبرى التي قادها سموه، والتي شكلت مدرسة حقيقية في القيادة العملية أسهمت في تحقيق نجاحات عالمية لدبي.

كريمة المزروعي

وأكدت الدكتورة كريمة المزروعي، مستشار جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن الرؤية الاستشرافية لدبي تضع العلم والتعليم كركيزة أولى لصناعة المستقبل.

مشيرة إلى أن التعليم في الإمارات تجاوز دوره التقليدي ليصبح مشروعاً استراتيجياً لبناء الشخصية القيادية منذ المراحل الدراسية الأولى، وذلك في إطار تكامل بين التعليم والقيادة والرؤية المستقبلية لصناعة جيل قادر على قيادة التحولات نحو اقتصاد المعرفة.

العمل الجماعي

ماريا الريس

وفي نفس السياق، قالت ماريا الريس، مديرة إدارة تطوير الأعمال، في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إن الرؤية القيادية تترجم إلى واقع ملموس من خلال تعزيز مفهوم العمل الجماعي وتبادل الخبرات بين المؤسسات.

وأضافت أن القيمة الحقيقية تكمن في جمع القيادات لمناقشة القضايا الاستراتيجية التي تمس حاضر دبي ومستقبلها، مما يسهم في ترتيب الأولويات الوطنية بطريقة عملية تضمن اتخاذ قرارات مبنية على رؤية شاملة تضع دبي في موقع الريادة العالمية.

محمد المري:

قصة نجاح متجددة ورسالة إلى العالم أن المستقبل يُصنع من هنا

حمد المنصوري:

دبي مدرسة عملية مستدامة لإعداد القيادات

عبدالله بوسناد:

تعزيز مكانة الإمارة كمركز لوجستي وتجاري رائد عالمياً

عبدالله الفلاسي:

فريق عمل الحكومة يترجم التوجيهات بأن تكون دبي الأفضل

علي المري:

الإمارة رسّخت مكانتها كمركز رائد لصناعة المستقبل