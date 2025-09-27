472 مليون درهم قيمة أصول المشروعات الوقفية التعليمية في «أوقاف دبي»

بلغت قيمة أصول المشروعات الوقفية التعليمية المسجلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي 472 مليون درهم خلال العام الجاري، بواقع 51 وقفاً، يعود ريعها إلى دعم قطاع التعليم في المجتمع وتوفير الفرص التعليمية للطلبة غير القادرين.

وتشمل الأصول الوقفية التعليمية التي تديرها «أوقاف دبي» 23 وقفاً عقارياً بقيمة 428 مليون درهم تتضمن مباني وفللاً ومحلات تجارية و28 وقفاً مالياً بقيمة 44 مليون درهم تشمل سندات وأسهماً مالية.

ويُصرف ريع الأصول الوقفية التعليمية المسجلة لدى المؤسسة على توفير الفرص والمستلزمات التعليمية للطلبة من الأسر محدودة الدخل في 16 مؤسسة تعليمية داخل الدولة، إذ بلغت قيمة المنح الدراسية المقدمة للطلبة نحو 5.3 ملايين درهم.

بينما وصل عدد المستفيدين من الأوقاف التعليمية خلال العام 2024 إلى 2079 طالباً وطالبة ممن يدرسون في المدارس الأهلية وعدد من الجامعات الوطنية والدولية داخل الدولة من مختلف الاختصاصات الأكاديمية.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن «أوقاف دبي» ملتزمة بدورها الإنساني في دعم قطاع التعليم وتوفير أفضل سبل الدراسة للطلاب، وتعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى لكل فئات المجتمع.

وضمن استراتيجية المؤسسة في دعم الأجندة الوطنية، ويأتي ذلك انسجاماً مع مستهدفات «عام المجتمع» في تعزيز الروابط المجتمعية وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة، والمشاركة في بناء مجتمع قوي ومتماسك ومستدام.

ولفت إلى الدور الاستراتيجي المهم الذي تؤديه المصارف الوقفية في دعم التعليم وتمكين الطلاب من اكتساب المعرفة والمضي في مساراتهم المهنية بنجاح، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وتقدماً.

كما يعكس التزام المؤسسة بتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أفراد المجتمع، إذ يشكل الاستثمار في التعليم استثماراً في مستقبل أبنائنا ونهضة وطننا. وثمّن الإسهامات الوقفية النبيلة للواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء ممن شاركوا في تقديم أصول وقفية مستدامة، لا سيما في قطاع التعليم.

وأشار علي المطوع إلى حرص المؤسسة على تنمية واستثمار هذه الأصول الوقفية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية لتعظيم عوائدها وتوسيع عدد المستفيدين منها، للإسهام في توفير الفرص التعليمية الملائمة للطلبة غير القادرين، وضمان مستقبل مشرق وحياة كريمة للأجيال القادمة.

وكانت المؤسسة قد سجّلت أول وقف تعليمي استثماري عام 2017 لفاعلة خير إماراتية بقيمة 25 مليون درهم، بينما تم تسجيل آخر وقف تعليمي عام 2024 لمواطن من أصحاب الأيادي البيضاء، وهو عبارة عن أسهم مالية بقيمة 20 مليون درهم.

