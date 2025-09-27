عبدالله المري: الحفاظ على مكانة دبي مسؤولية مشتركة وواجب وطني

أعرب معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عن امتنانه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على الثقة الغالية بتعيينه عضواً في اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي، مؤكداً أن هذا القرار يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم وأكثرها رقياً وتحضراً.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، إن تشكيل هذه اللجنة، يمثل خطوة استراتيجية رائدة نحو ترجمة رؤية الحكومة في الحفاظ وحماية المظهر الحضاري للإمارة، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع بكل فئاته، بما يواكب تطلعات المستقبل، ويرسخ معايير الاستدامة في مختلف مناحي الحياة. وأضاف معاليه قائلاً:

«إن شرطة دبي تضع على عاتقها العمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة حكومية متكاملة، مستنيرة بالتوجيهات السديدة، مع الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والتقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة لخدمة أهداف اللجنة، وبما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040». وتابع معاليه: «نؤمن في شرطة دبي بأن خدمة المجتمع والحفاظ على مكانة إمارة دبي مسؤولية مشتركة، وواجب وطني، ورسالة نؤديها بكل تفانٍ وإخلاص».