تعزيز التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و«الإمارات للألمنيوم»

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات.

وقّع المذكرة كل من محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وذلك خلال لقاء رسمي جمع الطرفين في مبنى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي.

وأعرب محمد الشحي عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تمثل حرص المؤسسة على تعزيز نطاق العمل والتعاون مع الشركاء بما يحقق الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المطبقة لدى الجهتين.

وقال عبد الناصر بن كلبان: «إن الاستثمار في أبناء وبنات الوطن هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مزدهر ومستدام. ومن خلال استقطاب الكفاءات الوطنية الإماراتية المتميزة، وتطوير مهاراتهم، والاحتفاظ بهم، فإننا نسهم ليس فقط في نجاح شركتنا، بل أيضاً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودفع مسيرة التنمية الصناعية المستدامة، وضمان ازدهار وطننا على المدى البعيد.

ونؤكد التزامنا بأن نكون الخيار الأمثل للتوظيف بالنسبة للمواطنين الإماراتيين، عبر توفير بيئة عمل تثمّن المواهب، وتشجع الطموح، وتحتفي بالنجاح والإنجازات».