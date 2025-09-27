«ويتيكس» يوسّع الشراكات العالمية في الطاقة النظيفة والمتجددة

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الـ 27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقطب المعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة لزيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وخفض تكاليفها ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «يسعدنا استضافة آلاف الشركات والخبراء وصناع القرار والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم لدفع الجهود الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة للجميع، وبالتالي ضمان تنمية شاملة ومستدامة، ودعم العمل المناخي.

وينسجم المعرض مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ويشكل فرصة عالمية مثالية لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم في مجال الاستدامة، خصوصاً أن الطاقة النظيفة ستشكل 36% من مزيج الطاقة في دولة الإمارات بحلول عام 2030».

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تفخر «مصدر» بدعم معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة في دولة الإمارات وحول العالم».

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة والمياه، والتحديات الاقتصادية.

وواقع تغير المناخ، تقع على عاتق شركات المرافق العامة مسؤولية واضحة لتوفير حلول ميسورة التكلفة وموثوقة. يجمع معرض «ويتيكس» بين الخبرات العالمية لمعالجة هذه التحديات المشتركة، ودفع التقدم العملي في هذا القطاع وما حوله».

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك): «تفخر مجموعة اينوك بمواصلة شراكتها الراسخة مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس).

حيث يعد هذا المعرض منصة مهمة تدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة والابتكار ومستقبل الطاقة، وتعزيز الحوار والتعاون المشترك، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات الناشئة».

وقال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في الإمارات: «نفخر بدعم معرض ويتيكس مجدداً هذا العام كراعٍ رئيسي، في إطار شراكتنا الطويلة مع هيئة كهرباء ومياه دبي. تعكس مشاركتنا المتواصلة في هذا الحدث الرائد التزامنا الراسخ بدفع التحول في قطاع الطاقة داخل دولة الإمارات وخارجها».

وقال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: «نؤكد من خلال مشاركتنا في معرض «ويتيكس» لهذا العام التزامنا بتسريع التحول العالمي في مجال الطاقة.

واستناداً إلى مكانتنا شركة رائدة في قطاع تحلية المياه، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر عالمياً، سنستعرض الحلول المبتكرة التي نوفرها من خلال التكنولوجيا التي نستخدمها في مشروعاتنا بهدف تلبية الطلب المتزايد على موارد المياه المحلاة، والطاقة المستدامة».

وقال أحمد شفيق، النائب الأول للرئيس في هيتاشي إنرجي الإمارات: «نفخر بالإعلان عن مشاركة هيتاشي إنرجي بوصفها أحد الرعاة البلاتينيين لمعرض «ويتيكس»، وهو ما يجسد التزامنا الراسخ بالاستدامة وتمكين المجتمعات.

إن وجودنا في هذا الحدث المرموق يعكس عزمنا على تطوير أحدث الحلول التقنية، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لدعم المبادرات الاستراتيجية الكبرى مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050».

وقال يونغ كي كيم، الرئيس التنفيذي لشركة HD Hyundai Electric: «فخورون بأن نكون جزءاً من ويتيكس 2025، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، فهو أكبر منصة في المنطقة للابتكار في مجالات الطاقة المستدامة والمياه والتكنولوجيا الخضراء، في شركة HD Hyundai Electric نعرض حلولنا الكهربائية الصديقة للبيئة وعالية الكفاءة».

وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء: «تجسد شراكتنا الطويلة الأمد مع معرض ويتيكس، التزامنا الراسخ بدعم أجندة دولة الإمارات في مجالي الاستدامة والابتكار. وبصفتنا راعياً استراتيجياً، نفخر بالمساهمة في هذا الحدث المحوري، الذي يجمع نخبة من الخبراء العالميين، ويستعرض رؤى مستقبلية لقطاعي الطاقة والمياه».