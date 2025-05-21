«إسلامية دبي» تنظم برنامج «100 مصمم مستقبلي»

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، البرنامج التدريبي المتخصص «100 مصمم مستقبلي»، بمشاركة نخبة من موظفي الدائرة من مختلف الوحدات التنظيمية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات المتقدمة في استشراف المستقبل، وتمكينهم من أدوات التحليل ورصد التوجهات الناشئة على المستويين المحلي والعالمي، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ قرارات استباقية مبنية على قراءات علمية للمتغيرات.

ويُعد برنامج «100 مصمم مستقبلي» إحدى المبادرات النوعية التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة التفكير الاستباقي لدى موظفي الجهات الحكومية، وتصميم نماذج عمل مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للمستقبل.

وقد شمل البرنامج سلسلة من المحاور التطبيقية، منها: أدوات التنبؤ بالمستقبل، تحليل الإشارات، بناء السيناريوهات المستقبلية، واستشراف أفضل الممارسات العالمية في المجال.

وفي هذا السياق، أكدت عوشة أحمد عبيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن نهج الدائرة في الاستثمار برأس المال البشري وتمكينه من أدوات الاستعداد للمستقبل.

مشيرة إلى أن «تأهيل الكفاءات بمهارات استشراف المستقبل يمثل دعامة رئيسية لبناء منظومة عمل حكومي قادرة على مواكبة التحديات وتحقيق الريادة المؤسسية».

وأضافت: «نحرص على تطوير مسارات تدريبية متقدمة تعزز من جاهزية موظفي الدائرة، وتنسجم مع رؤية حكومة دبي في إعداد قيادات وطنية مؤهلة قادرة على استباق التحولات وصياغة مستقبل مستدام قائم على الابتكار والمرونة».

وتسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من خلال هذه المبادرات إلى الإسهام الفاعل في بناء منظومة حكومية متقدمة تواكب المتغيرات وتدعم مسيرة دبي نحو الريادة، في ظل توجّه استراتيجي شامل نحو استشراف المستقبل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.