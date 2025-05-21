«كهرباء دبي» تبحث مع شركات ألمانية التعاون في الطاقة النظيفة

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، على رأس وفد ألماني رفيع المستوى، يمثل نخبة من الشركات العالمية وأكاديمية متخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وذلك ضمن «مبادرة تصدير الطاقة»، التي أطلقتها الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ. وحضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة.

ورحب معالي سعيد الطاير بالوفد، مثمناً التعاون مع الجانب الألماني، الذي يعزز مكانة الدولة منصة عالمية لتقنيات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن «الهيئة تلتزم بدورها الريادي في تبني تقنيات المستقبل.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية، لا سيما في إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية والتقنية العالمية، بما في ذلك زيارات ميدانية إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمنشآت التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي.

حيث هدف اللقاء لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة، في ضوء التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعماً لاستراتيجيتها نحو بناء اقتصاد أخضر مستدام».

وضم الوفد الألماني ممثلين عن شركات كبرى، منها مجموعة إف إي في الرائدة في تطوير أنظمة الطاقة، وتقديم الاستشارات التقنية المتقدمة، وشركة حلول الطاقة من إم إيه إن، المتخصصة في حلول الهيدروجين وتخزين الطاقة.

وشركة هيكساجون بورس، التي تركز على تقنيات آمنة وفعالة لتخزين الهيدروجين، وشركة موف تك، التي تطور حلولاً مبتكرة للتنقل المستدام، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.

مبادرات طموحة

واستعرض معالي الطاير خلال اللقاء المبادرات الطموحة والمشاريع التطويرية الرائدة والمبتكرة، التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الاستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام عبر تنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة.

ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وصولاً إلى الحياد الكربوني لإمارة دبي في العام 2050. وتطرق معالي الطاير لمشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتحدث عن المرحلة السادسة، التي سيتم تشغيلها بالكامل في عام 2026، والمرحلة السابعة، التي يجري طرح عطاءاتها حالياً، والتي يرتقب بدء تشغيلها في عام 2027.

وتستخدم المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات تقنيات شمسية متطورة ثنائية الوجه، وآليات تتبع أحادي المحور لتحسين الإنتاجية. وستتجاوز قدرة المرحلة السابعة 1,600 ميجاوات من الخلايا الشمسية الكهروضوئية مع نظام تخزين بطاريات بقدرة 1,000 ميجاوات لمدة 6 ساعات (6,000 ميجاوات-ساعة)، ما يجعلها واحدة من أكبر مشاريع الدمج بين الطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات في العالم.