«كهرباء دبي» تبحث مع شركات ألمانية التعاون في الطاقة النظيفة

وذلك ضمن «مبادرة تصدير الطاقة»، التي أطلقتها الوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ. وحضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص تعزيز الشراكات الاستراتيجية، لا سيما في إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية والتقنية العالمية، بما في ذلك زيارات ميدانية إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والمنشآت التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي.
حيث هدف اللقاء لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة، في ضوء التزام الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعماً لاستراتيجيتها نحو بناء اقتصاد أخضر مستدام».
وشركة هيكساجون بورس، التي تركز على تقنيات آمنة وفعالة لتخزين الهيدروجين، وشركة موف تك، التي تطور حلولاً مبتكرة للتنقل المستدام، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.
مبادرات طموحة
ضمن مزيج الطاقة في دبي، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وصولاً إلى الحياد الكربوني لإمارة دبي في العام 2050. وتطرق معالي الطاير لمشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.
وتستخدم المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات تقنيات شمسية متطورة ثنائية الوجه، وآليات تتبع أحادي المحور لتحسين الإنتاجية. وستتجاوز قدرة المرحلة السابعة 1,600 ميجاوات من الخلايا الشمسية الكهروضوئية مع نظام تخزين بطاريات بقدرة 1,000 ميجاوات لمدة 6 ساعات (6,000 ميجاوات-ساعة)، ما يجعلها واحدة من أكبر مشاريع الدمج بين الطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات في العالم.