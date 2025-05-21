عبدالله المري: شرطة دبي تعزز جاهزيتها وتطور قدراتها لحفظ الأمن والأمان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير التي تلعبه الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في أداء العمليات الميدانية التي تسهم في حفظ الأمن والأمان في الفعاليات والمناسبات الرسمية، من خلال تعزيز جاهزية مرتبها، إلى جانب تطوير القدرات وتحليل المخاطر والتحديات المختلفة بشكل مستمر تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في المدينة الآمنة وإسعاد المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات.

والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد مصبح الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبيه، العميد عبيد بن يعرف، لشؤون أمن الهيئات، والعقيد هشام السويدي، لشؤون الطوارئ، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم دكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية، ونتائج أداء الإدارات الفرعية خلال الربع الأول من العام الجاري.