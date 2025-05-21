دبي تحتضن أكبر مركز بالعالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة

شهدت دبي، أمس، افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في العالم.وافتتح المركز معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

والفريق محمد أحمد المرّي، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وزوبين كركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «في إف إس جلوبال».

وأكد معالي هلال سعيد المري أن هذا الإنجاز يعكس مدى تطوّر البنية التحتية في دبي، ويترجم توجهها الاستراتيجي، لتعزيز التنقل العالمي، وإتاحة المزيد من الفرص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المدينة سواء، من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال أو عن طريق استقطاب أعداد متزايدة من الزوار.

وأوضح معاليه: «إن تعزيز سهولة الوصول إلى دبي، ومنها - من أولوياتنا، وذلك في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وندرك جيداً مدى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعامل أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تعد جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي حلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزية للمستقبل».

محطة جديدة

من جانبه، قال الفريق محمد أحمد المري: «شهدنا اليوم تدشين محطة جديدة في مسيرة التميز، التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مع افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من قلب دبي، المدينة التي لا تتوقف عن الابتكار، و«يجسد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات الذكية.

وترسيخ نموذج متفرد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين. إننا نؤمن بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزام بمستقبل أكثر ازدهاراً».

بدوره قال زوبين كاركاريا: «تميزت رحلتنا منذ انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات في 2004 بالتزامنا الراسخ وارتباطنا الثابت بهذه الدولة وقيادتها الملهمة.

شهدنا على مدار العشرين عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات، لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار».

وأضاف: «وتماشياً مع هذا التطور السريع الذي تشهده دبي، يسعدنا اليوم وخلال «عام المجتمع» افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة على مستوى العالم في هذه المدينة الحيوية، لتقديم خدماتنا لسكانها، الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وتزويدهم بتجربة تقديم طلبات التأشيرة فائقة الجودة، ومن خلال التعاون المثمر مع المبدعين ورواد الأعمال والفنانين الإماراتيين يجسد المركز ويعكس الثراء الثقافي لدولتنا التي نفخر بأن تكون المركز العالمي لعملياتنا».

طلب متزايد

وبحسب المجموعة فقد تم إنشاء هذا المركز المتميز تلبية للطلب المتزايد على السفر الخارجي، ولاستيعاب التطلعات المتنامية فيما يتعلق بالأمن وسهولة الوصول والراحة، ليرسي بذلك معياراً عالمياً جديداً، وتم تصميمه أيضاً لتلبية متطلبات السفر الحالية والمستقبلية.

حيث تمتد مساحته المركز إلى نحو 150,000 قدم مربعة، ويتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً - وهي طاقة استيعابية تعد الأعلى في أي مركز – ويعمل فيه فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية.

خيار أمثل

ومع تزايد حركة السفر من الإمارات العربية المتحدة أصبحت الخدمات المخصصة، مثل الصالة المميزة «بريميوم لاونج»، الخيار الأمثل للمتقدمين الباحثين عن مستويات أعلى من الراحة والرفاهية، فمن بين ما يزيد على 200 نافذة لتقديم الطلبات في المركز تم تخصيص 79 نافذة حصرياً كصالة مميزة.

ويعد المركز واحداً من المراكز القليلة عالمياً، من بينها مركزان في دولة الإمارات، الذي يقدم خدمة الصالة البلاتينية «بلاتينيوم لاونج»، والتي تشمل خدمة نقل بسيارة خاصة، ومساعدة متكاملة في إتمام الطلب ضمن أجواء هادئة وعصرية.

الذكاء الاصطناعي والابتكار

انطلاقاً من التحقق اللحظي من المستندات ووصولاً إلى الجيل القادم من تقنيات البصمة الحيوية يعمل مركز دبي ابتكار الذكاء الاصطناعي الموجود في الموقع على تعزيز سرعة وأمان وكفاءة معالجة البيانات.

وإلى جانب ذلك يوجد مركز للرقمنة يتولى تحويل الوثائق الورقية إلى سجلات رقمية آمنة، بالإضافة إلى مركز المرونة العالمي (GRC)، الذي يضمن استمرار العمليات على مدار الساعة، وحماية البيانات، واستمرارية الخدمة لجميع الشركاء من الحكومات.

وقد وظفت «في إف إس جلوبال» التكنولوجيا في جميع خطوات رحلة مقدم الطلب لإحداث ثورة في تجربة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة، إذ يستخدم الزوار رموز مسح الاستجابة السريعة لتسجيل الوصول، ويتم توجيههم بواسطة نظام متطور لإدارة الطوابير.

ويعمل هذا النظام الذكي، جنباً إلى جنب مع الشاشات الإلكترونية والتحديثات عبر الهاتف المحمول، على تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق المتقدمين - حتى في أوقات الذروة، ومن خلال الجمع بين الابتكار والخبرة البشرية يعيد المركز تصور عملية طلب التأشيرة كونها عملية سلسة وشفافة وفعالة.

هلال المري:

الإنجاز يعكس تطور البنية التحتية في دبي ويترجم توجهها لتعزيز التنقل العالمي

محمد المري:

تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للخدمات الذكية وترسيخ نموذج متفرد بالكفاءة والجودة

زوبين كاركاريا:

شهدنا على مدار عقدين نمو وتطور الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً في الأعمال

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المركز الجديد يلبي الطلب المتزايد على السفر الخارجي من الإمارات بطاقة 10,000 طلب يومياً

يعمل في المركز فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبير مدرب من أكثر من 25 جنسية