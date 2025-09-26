شرطة دبي تحذّر من خطورة الوقوف وسط الطريق

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر الوقوف وسط الطريق نتيجة عطل في المركبة، أو نفاد الوقود، أو تعطل إطارات المركبة، مشيرة إلى أنه يجب على السائق التأكد من سلامة أجزاء المركبة قبل الخروج من المنزل أو قيادتها، مشيرة إلى أن قيمة مخالفة الوقوف وسط الطريق تبلغ 1000 درهم و6 نقاط مرورية، وتطبيق المادة 98 وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

وقال العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور، إن الوقوف وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات التي تنتج عنها حوادث بليغة، وتسفر عن وفيات وإصابات بليغة.

منوهاً بضرورة الاتصال بالشرطة في حال تعطل المركبة وتعذر تحريكها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل تأمين المركبات المتعطلة بواسطة دوريات الشرطة، واتخاذ التدابير المتبعة في هذه الحالات لحماية الركاب ومستخدمي الطريق.

جاء ذلك عقب إصابة شخص في حادث اصطدام بين دراجة نارية وشاحنة وقع صباح أول من أمس، على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد جسر حصة باتجاه الشارقة، وذلك نتيجة توقف شاحنة بشكل مفاجئ في وسط الطريق بسبب عطل فني، وهو أمر يشكل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق، ما تسبب في اصطدام الدراجة بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى انتقال خبراء قسم المعاينة من إدارة حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإنقاذ للقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما عملت فرق العمل على تحريك ونقل الشاحنة المتضررة من الحادث، لإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.